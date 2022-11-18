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Більше переваг
Незалежно від Ваших уподобань, Ви зможете легко знайти все на цьому радіоприймачі Philips із підключенням до Інтернету. Крім Інтернету, DAB+ та FM-тюнера, Ви також отримаєте підтримку Spotify Connect та можливість передачі даних через Bluetooth. Заряджайте мобільний телефон на бездротовому зарядному килимку Qi.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
із бездротовим зарядним для телефону
Цей радіоприймач із підключенням до Інтернету є Вашим квитком до тисяч станцій із усього світу, що транслюють будь-які можливі типи програм. Цифровий радіоприймач забезпечує надзвичайно чіткий прийом сигналу, а Ви можете встановити до 20 попередніх налаштувань своїх улюблених інтернет-, DAB+ чи FM-станцій.
Передаєте дані зі Spotify? Цей радіоприймач із Bluetooth та підключенням до Інтернету має функцію Spotify Connect. Використовуйте свій мобільний пристрій як пульт дистанційного керування, поки радіоприймач передаватиме сигнал найкращої якості Spotify – безпосередньо з серверів Spotify. За допомогою мобільного пристрою можна також передавати дані з інших музичних служб.
Бездротовий зарядний килимок Qi знаходиться вгорі на радіо. Для телефонів старішої моделі доступний роз’єм USB для заряджання. Пристрій оснащено великим, чітким цифровим дисплеєм, а основні функції знаходяться на передній панелі.
3.8
з 5
9
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
Dantes57
18/11/2022
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Ten produkt - rewelacyja!!!
Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.
Плюси
Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów
Мінуси
Nie stwierdziłem do tej pory
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAR8805 Radio internetowe
Дата використання 2021-10-18
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAR8805 Radio internetowe
Дата використання 2021-10-18
Jacek7
23/10/2021
Polska
Wszystko działa OK
Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda
Плюси
Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też
Мінуси
Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAR8805 Radio internetowe
Дата використання 2021-09-23
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAR8805 Radio internetowe
Дата використання 2021-09-23
JMark25
27/06/2021
Polska
Wszystko co niezbędne do obsługi mediów.
Doskonale obsługuje pliki audio. Współpracuje ze wszystkimi mediami jak: internet (wi-fi); smartfon (Bluetooth)
Плюси
Po ustawieniach super wszystko śmiga.
Мінуси
Skomplikowana konfiguracja.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAR8805 Radio internetowe
Дата використання 2021-05-27
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAR8805 Radio internetowe
Дата використання 2021-05-27