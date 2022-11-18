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Більше не доступний

Інтернет-радіо

TAR8805/10

3.8

| (9) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб

Більше переваг

Незалежно від Ваших уподобань, Ви зможете легко знайти все на цьому радіоприймачі Philips із підключенням до Інтернету. Крім Інтернету, DAB+ та FM-тюнера, Ви також отримаєте підтримку Spotify Connect та можливість передачі даних через Bluetooth. Заряджайте мобільний телефон на бездротовому зарядному килимку Qi.

Переглянути всі переваги

Більше переваг

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

  • із бездротовим зарядним для телефону

Інтернет-радіо. Тисячі станцій у Вас під руками

Інтернет-радіо. Тисячі станцій у Вас під руками

Цей радіоприймач із підключенням до Інтернету є Вашим квитком до тисяч станцій із усього світу, що транслюють будь-які можливі типи програм. Цифровий радіоприймач забезпечує надзвичайно чіткий прийом сигналу, а Ви можете встановити до 20 попередніх налаштувань своїх улюблених інтернет-, DAB+ чи FM-станцій.

Spotify Connect. Використовуйте мобільний пристрій як пульт керування Spotify

Spotify Connect. Використовуйте мобільний пристрій як пульт керування Spotify

Передаєте дані зі Spotify? Цей радіоприймач із Bluetooth та підключенням до Інтернету має функцію Spotify Connect. Використовуйте свій мобільний пристрій як пульт дистанційного керування, поки радіоприймач передаватиме сигнал найкращої якості Spotify – безпосередньо з серверів Spotify. За допомогою мобільного пристрою можна також передавати дані з інших музичних служб.

Бездротовий зарядний килимок Qi. Роз’єм USB

Бездротовий зарядний килимок Qi. Роз’єм USB

Бездротовий зарядний килимок Qi знаходиться вгорі на радіо. Для телефонів старішої моделі доступний роз’єм USB для заряджання. Пристрій оснащено великим, чітким цифровим дисплеєм, а основні функції знаходяться на передній панелі.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.8

з 5

9

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

18/11/2022

Polska

Polska

Перевірений покупець

Ten produkt - rewelacyja!!!

Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.

Плюси

Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów

Мінуси

Nie stwierdziłem do tej pory

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAR8805 Radio internetowe

Дата використання 2021-10-18

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAR8805 Radio internetowe

Дата використання 2021-10-18

23/10/2021

Polska

Polska

Wszystko działa OK

Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda

Плюси

Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też

Мінуси

Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAR8805 Radio internetowe

Дата використання 2021-09-23

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAR8805 Radio internetowe

Дата використання 2021-09-23

27/06/2021

Polska

Polska

Wszystko co niezbędne do obsługi mediów.

Doskonale obsługuje pliki audio. Współpracuje ze wszystkimi mediami jak: internet (wi-fi); smartfon (Bluetooth)

Плюси

Po ustawieniach super wszystko śmiga.

Мінуси

Skomplikowana konfiguracja.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAR8805 Radio internetowe

Дата використання 2021-05-27

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAR8805 Radio internetowe

Дата використання 2021-05-27

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