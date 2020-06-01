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    Інтернет-радіо

    TAR8805/10
    Загальна оцінка / 5
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      Інтернет-радіо

      TAR8805/10
      Загальна оцінка / 5

      Більше переваг

      Незалежно від Ваших уподобань, Ви зможете легко знайти все на цьому радіоприймачі Philips із підключенням до Інтернету. Крім Інтернету, DAB+ та FM-тюнера, Ви також отримаєте підтримку Spotify Connect та можливість передачі даних через Bluetooth. Заряджайте мобільний телефон на бездротовому зарядному килимку Qi. Переглянути усі переваги

      Інтернет-радіо

      Більше переваг

      Незалежно від Ваших уподобань, Ви зможете легко знайти все на цьому радіоприймачі Philips із підключенням до Інтернету. Крім Інтернету, DAB+ та FM-тюнера, Ви також отримаєте підтримку Spotify Connect та можливість передачі даних через Bluetooth. Заряджайте мобільний телефон на бездротовому зарядному килимку Qi. Переглянути усі переваги

      Більше переваг

      Незалежно від Ваших уподобань, Ви зможете легко знайти все на цьому радіоприймачі Philips із підключенням до Інтернету. Крім Інтернету, DAB+ та FM-тюнера, Ви також отримаєте підтримку Spotify Connect та можливість передачі даних через Bluetooth. Заряджайте мобільний телефон на бездротовому зарядному килимку Qi. Переглянути усі переваги

      Інтернет-радіо

      Більше переваг

      Незалежно від Ваших уподобань, Ви зможете легко знайти все на цьому радіоприймачі Philips із підключенням до Інтернету. Крім Інтернету, DAB+ та FM-тюнера, Ви також отримаєте підтримку Spotify Connect та можливість передачі даних через Bluetooth. Заряджайте мобільний телефон на бездротовому зарядному килимку Qi. Переглянути усі переваги

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        Інтернет-радіо

        Інтернет-радіо

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        • DAB+
        • Spotify Connect
        • Bluetooth®
        • із бездротовим зарядним для телефону
        Інтернет-радіо. Тисячі станцій у Вас під руками

        Інтернет-радіо. Тисячі станцій у Вас під руками

        Цей радіоприймач із підключенням до Інтернету є Вашим квитком до тисяч станцій із усього світу, що транслюють будь-які можливі типи програм. Цифровий радіоприймач забезпечує надзвичайно чіткий прийом сигналу, а Ви можете встановити до 20 попередніх налаштувань своїх улюблених інтернет-, DAB+ чи FM-станцій.

        Spotify Connect. Використовуйте мобільний пристрій як пульт керування Spotify

        Spotify Connect. Використовуйте мобільний пристрій як пульт керування Spotify

        Передаєте дані зі Spotify? Цей радіоприймач із Bluetooth та підключенням до Інтернету має функцію Spotify Connect. Використовуйте свій мобільний пристрій як пульт дистанційного керування, поки радіоприймач передаватиме сигнал найкращої якості Spotify – безпосередньо з серверів Spotify. За допомогою мобільного пристрою можна також передавати дані з інших музичних служб.

        Бездротовий зарядний килимок Qi. Роз’єм USB

        Бездротовий зарядний килимок Qi. Роз’єм USB

        Бездротовий зарядний килимок Qi знаходиться вгорі на радіо. Для телефонів старішої моделі доступний роз’єм USB для заряджання. Пристрій оснащено великим, чітким цифровим дисплеєм, а основні функції знаходяться на передній панелі.

        Елегантний вигляд. Великий 2,4-дюймовий кольоровий дисплей

        Матовий чорний дерев’яний корпус охоплює великий, яскравий кольоровий дисплей і чорну металеву решітку динаміка. На дисплеї відображається обкладинка альбому та інформація про пісню зі Spotify Connect, а також логотипи станцій, коли Ви використовуєте інтернет-радіо чи DAB.

        Два будильники і таймер сну

        Таймер сну дозволяє спокійно засинати під звуки улюбленої радіостанції в фоновому режимі. Функція двох будильників дає змогу налаштувати два різні сигнали. Це чудова функція, якщо Ви маєте звичку засинати після першого будильника.

        Отвір фазоінвертора. Повні, потужні низькі тони

        Отвір фазоінвертора. Повні, потужні низькі тони

        Технічні характеристики

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Автоматичне цифрове налаштування
          Так
          Діапазони тюнера
          • FM
          • DAB/DAB+
          • Інтернет-радіо
          DAB
          • інформаційний дисплей
          • меню
          • розумне сканування
          Запрограмовані станції
          20 FM, 20 DAB, 20 інтернет-радіо/подкастів, 10 Spotify
          RDS
          Так.

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          6 Вт
          Звукова система
          Стерео
          Регулятор гучності
          поворотний (цифровий)

        • Гучномовці

          Кількість повнодіапазонних динаміків
          2
          Діаметр повнодіапазонного динаміка
          3-дюймовий

        • Під'єднання

          Bluetooth
          Так
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          Діапазон Bluetooth
          10 м (вільного простору)
          Версія Bluetooth
          4.2
          Аудіовхід
          Ні

        • Будильник

          Кількість будильників
          2
          Джерело сигналу будильника
          • Радіо DAB
          • FM-радіо
          • Інтернет-радіо
          • Зумер
          Дрімота (повторне спрацювання будильника)
          Ні

        • Зручність

          Оновлення годинника
          DAB/інтернет-радіо

        • Заряджання

          Бездротова вихідна потужність
          Бездротова вихідна потужність
          10 Вт
          USB-пристрої
          5 В, 1 А

        • Дисплей

          Тип
          2,4-дюймовий кольоровий TFT-дисплей

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          9 В, 2,5 А, змінний струм
          Живлення
          100–240 В змінного струму, 50/60 Гц

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Адаптер постійного/змінного струму
          • Короткий посібник
          • Гарантійний талон

        • Розміри виробу

          Глибина
          15,93  см
          Висота
          11,35  см
          Вага
          1,31  кг
          Ширина
          26,8  см

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          48 95229 10820 2
          Глибина
          15  см
          Вага брутто
          1,75  кг
          Висота
          20,8  см
          Вага нетто
          1,4  кг
          Вага тари
          0,35  кг
          Ширина
          35,8  см
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип розміщення на полиці
          Лежаче

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Адаптер постійного/змінного струму
        • Короткий посібник
        • Гарантійний талон

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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