Інші елементи комплектації
- Адаптер постійного/змінного струму
- Короткий посібник
- Гарантійний талон
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Незалежно від Ваших уподобань, Ви зможете легко знайти все на цьому радіоприймачі Philips із підключенням до Інтернету. Крім Інтернету, DAB+ та FM-тюнера, Ви також отримаєте підтримку Spotify Connect та можливість передачі даних через Bluetooth. Заряджайте мобільний телефон на бездротовому зарядному килимку Qi. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більше переваг
Незалежно від Ваших уподобань, Ви зможете легко знайти все на цьому радіоприймачі Philips із підключенням до Інтернету. Крім Інтернету, DAB+ та FM-тюнера, Ви також отримаєте підтримку Spotify Connect та можливість передачі даних через Bluetooth. Заряджайте мобільний телефон на бездротовому зарядному килимку Qi. Переглянути усі переваги
Більше переваг
Незалежно від Ваших уподобань, Ви зможете легко знайти все на цьому радіоприймачі Philips із підключенням до Інтернету. Крім Інтернету, DAB+ та FM-тюнера, Ви також отримаєте підтримку Spotify Connect та можливість передачі даних через Bluetooth. Заряджайте мобільний телефон на бездротовому зарядному килимку Qi. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більше переваг
Незалежно від Ваших уподобань, Ви зможете легко знайти все на цьому радіоприймачі Philips із підключенням до Інтернету. Крім Інтернету, DAB+ та FM-тюнера, Ви також отримаєте підтримку Spotify Connect та можливість передачі даних через Bluetooth. Заряджайте мобільний телефон на бездротовому зарядному килимку Qi. Переглянути усі переваги
Інтернет-радіо
Усього:
Цей радіоприймач із підключенням до Інтернету є Вашим квитком до тисяч станцій із усього світу, що транслюють будь-які можливі типи програм. Цифровий радіоприймач забезпечує надзвичайно чіткий прийом сигналу, а Ви можете встановити до 20 попередніх налаштувань своїх улюблених інтернет-, DAB+ чи FM-станцій.
Передаєте дані зі Spotify? Цей радіоприймач із Bluetooth та підключенням до Інтернету має функцію Spotify Connect. Використовуйте свій мобільний пристрій як пульт дистанційного керування, поки радіоприймач передаватиме сигнал найкращої якості Spotify – безпосередньо з серверів Spotify. За допомогою мобільного пристрою можна також передавати дані з інших музичних служб.
Бездротовий зарядний килимок Qi знаходиться вгорі на радіо. Для телефонів старішої моделі доступний роз’єм USB для заряджання. Пристрій оснащено великим, чітким цифровим дисплеєм, а основні функції знаходяться на передній панелі.
Матовий чорний дерев’яний корпус охоплює великий, яскравий кольоровий дисплей і чорну металеву решітку динаміка. На дисплеї відображається обкладинка альбому та інформація про пісню зі Spotify Connect, а також логотипи станцій, коли Ви використовуєте інтернет-радіо чи DAB.
Таймер сну дозволяє спокійно засинати під звуки улюбленої радіостанції в фоновому режимі. Функція двох будильників дає змогу налаштувати два різні сигнали. Це чудова функція, якщо Ви маєте звичку засинати після першого будильника.
Отвір фазоінвертора. Повні, потужні низькі тони
Тюнер/Прийом/Передача
Звук
Гучномовці
Під'єднання
Будильник
Зручність
Заряджання
Дисплей
Потужність
Аксесуари
Розміри виробу
Розміри упаковки
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