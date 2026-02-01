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  • Слухайте улюблене де завгодно
  • Слухайте улюблене де завгодно
  • Слухайте улюблене де завгодно
  • Слухайте улюблене де завгодно
  • Слухайте улюблене де завгодно
  • Слухайте улюблене де завгодно
  • Слухайте улюблене де завгодно
  • Слухайте улюблене де завгодно
  • Слухайте улюблене де завгодно
  • Слухайте улюблене де завгодно
  • Слухайте улюблене де завгодно
  • Слухайте улюблене де завгодно
  • Слухайте улюблене де завгодно
  • Слухайте улюблене де завгодно

Бездротовий гучномовець

TAS1209BK/00

Слухайте улюблене де завгодно

Слухайте музику поза домом за допомогою цього динаміка Bluetooth. Пасивний випромінювач забезпечує насичені баси, а захист IPX4 гарантує, що динамік витримає невеликий дощ або похід у спортзал. Ви також можете приймати дзвінки без використання рук, де б ви не були

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Слухайте улюблене де завгодно

  • Пасивний випромінювач. Потужні баси

  • Спаруйте два динаміки для стереозвучання

  • Вихідна потужність: 5 Вт RMS

  • Захист від бризок/поту IPX4

Пасивний випромінювач для потужних низьких частот

Пасивний випромінювач для потужних низьких частот

Баси цього компактного маленького динаміка фантастично насичені й чіткі. Слухайте музику де завгодно: у саду, на прогулянці чи на пляжі. Ідеальний вибір для роботи, відпочинку та ігор, де б ви не були.

Спаруйте пристрій з ідентичним гучномовцем для стереозвуку

Бажаєте більш насиченого звучання? Ви можете легко з’єднати два однакових динаміки для фантастичного стереозвучання. Слухайте музику так, як вона повинна бути почута. Навіть на вулиці не пропускайте жодного біту чи слова.

Захист від бризок і поту IPX4

Захист від бризок і поту IPX4

Цей міцний маленький динамік працюватиме цілий день на вулиці. Клас IPX4 гарантує захист від бризок дощу чи поту, тож ви можете розслабитися й продовжувати слухати.

Технічні характеристики

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  • • Унікальні пропозиції