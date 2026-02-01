Слухайте улюблене де завгодно

Слухайте музику поза домом за допомогою цього динаміка Bluetooth. Пасивний випромінювач забезпечує насичені баси, а захист IPX4 гарантує, що динамік витримає невеликий дощ або похід у спортзал. Ви також можете приймати дзвінки без використання рук, де б ви не були