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TAS1209BK/00
Слухайте улюблене де завгодно
Слухайте музику поза домом за допомогою цього динаміка Bluetooth. Пасивний випромінювач забезпечує насичені баси, а захист IPX4 гарантує, що динамік витримає невеликий дощ або похід у спортзал. Ви також можете приймати дзвінки без використання рук, де б ви не були
Пасивний випромінювач. Потужні баси
Спаруйте два динаміки для стереозвучання
Вихідна потужність: 5 Вт RMS
Захист від бризок/поту IPX4
Баси цього компактного маленького динаміка фантастично насичені й чіткі. Слухайте музику де завгодно: у саду, на прогулянці чи на пляжі. Ідеальний вибір для роботи, відпочинку та ігор, де б ви не були.
Бажаєте більш насиченого звучання? Ви можете легко з’єднати два однакових динаміки для фантастичного стереозвучання. Слухайте музику так, як вона повинна бути почута. Навіть на вулиці не пропускайте жодного біту чи слова.
Цей міцний маленький динамік працюватиме цілий день на вулиці. Клас IPX4 гарантує захист від бризок дощу чи поту, тож ви можете розслабитися й продовжувати слухати.
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