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Більше не доступний
TAS1505B/00
Вечірка у вашій кишені
Вечірка у вашій кишені завдяки Bluetooth-гучномовцю, який настільки маленький, що може висіти у вас на зап’ясті! Цей мініатюрний гучномовець повністю водонепроникний і забезпечує дивовижно енергійне звучання як на свій розмір.
Bluetooth®
Вихідна потужність 2,5 Вт
8 годин відтворення
Водонепроникність IPX7
Цей портативний гучномовець Bluetooth має рейтинг IPX7, а це означає, що його можна занурити у воду на глибину до 1 м на 30 хвилин. Ви можете організувати вечірку в душі, біля басейну чи навіть у басейні! Бездротовий діапазон становить 20 м.
Звук залишається чітким навіть під час гучного відтворення музики, а пасивний випромінювач підсилює низькі частоти. Ви отримуєте 8 годин відтворення, а повне заряджання триває 2,5 години. З’єднання Bluetooth надійне, а спарення просте.
Завжди залишайтесь собою. Цей невеликий гучномовець Bluetooth доступний у різних кольорах, завдяки чому ви можете додати драйву своєму стилю. Відповідний ремінець для носіння дозволяє усюди брати гучномовець із собою.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Pablo Picasso
17/07/2026
Slovensko
Produkt je výborný
Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.
Плюси
Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný
Мінуси
Nenašiel som
Цей відгук про TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Дата використання 2023-07-11
Цей відгук про TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Дата використання 2023-07-11
Zmeyulkka
06/02/2022
България
Перевірений покупець
перфектен звук на средна громкост
Перфектен звук на средна громкост. Отличен бас. Не трябва да надуваш громкоста на макс. Дълго держи батерия. Бързо се зарежда. Подходящ и за вътре и за навън.
Плюси
Лека, малка, хубав бас.
Мінуси
няма
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAS1505B Безжична тонколона
Дата використання 2021-01-06
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAS1505B Безжична тонколона
Дата використання 2021-01-06