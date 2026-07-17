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Більше не доступний

Бездротовий гучномовець

TAS1505B/00

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Вечірка у вашій кишені

Вечірка у вашій кишені завдяки Bluetooth-гучномовцю, який настільки маленький, що може висіти у вас на зап’ясті! Цей мініатюрний гучномовець повністю водонепроникний і забезпечує дивовижно енергійне звучання як на свій розмір.

Переглянути всі переваги

Вечірка у вашій кишені

  • Bluetooth®

  • Вихідна потужність 2,5 Вт

  • 8 годин відтворення

  • Водонепроникність IPX7

Міцний та водонепроникний IPX7

Цей портативний гучномовець Bluetooth має рейтинг IPX7, а це означає, що його можна занурити у воду на глибину до 1 м на 30 хвилин. Ви можете організувати вечірку в душі, біля басейну чи навіть у басейні! Бездротовий діапазон становить 20 м.

8 годин відтворення. 2,5 години заряджання

Звук залишається чітким навіть під час гучного відтворення музики, а пасивний випромінювач підсилює низькі частоти. Ви отримуєте 8 годин відтворення, а повне заряджання триває 2,5 години. З’єднання Bluetooth надійне, а спарення просте.

Виберіть свій колір. Покажіть свій стиль

Завжди залишайтесь собою. Цей невеликий гучномовець Bluetooth доступний у різних кольорах, завдяки чому ви можете додати драйву своєму стилю. Відповідний ремінець для носіння дозволяє усюди брати гучномовець із собою.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

17/07/2026

Slovensko

Slovensko

Produkt je výborný

Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.

Плюси

Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný

Мінуси

Nenašiel som

Цей відгук про TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Дата використання 2023-07-11

Цей відгук про TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Дата використання 2023-07-11

06/02/2022

България

България

Перевірений покупець

перфектен звук на средна громкост

Перфектен звук на средна громкост. Отличен бас. Не трябва да надуваш громкоста на макс. Дълго держи батерия. Бързо се зарежда. Подходящ и за вътре и за навън.

Плюси

Лека, малка, хубав бас.

Мінуси

няма

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAS1505B Безжична тонколона

Дата використання 2021-01-06

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAS1505B Безжична тонколона

Дата використання 2021-01-06

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