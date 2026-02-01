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  • Насолоджуйтеся якісним звучанням, де б ви не були
  • Насолоджуйтеся якісним звучанням, де б ви не були
  • Насолоджуйтеся якісним звучанням, де б ви не були
  • Насолоджуйтеся якісним звучанням, де б ви не були
  • Насолоджуйтеся якісним звучанням, де б ви не були
  • Насолоджуйтеся якісним звучанням, де б ви не були
  • Насолоджуйтеся якісним звучанням, де б ви не були
  • Насолоджуйтеся якісним звучанням, де б ви не були
  • Насолоджуйтеся якісним звучанням, де б ви не були
  • Насолоджуйтеся якісним звучанням, де б ви не були
  • Насолоджуйтеся якісним звучанням, де б ви не були
  • Насолоджуйтеся якісним звучанням, де б ви не були
  • Насолоджуйтеся якісним звучанням, де б ви не були
  • Насолоджуйтеся якісним звучанням, де б ви не були

Бездротовий динамік

TAS1509BK/00

Насолоджуйтеся якісним звучанням, де б ви не були

Беріть улюблену музику із собою, куди б ви не вирушили, завдяки цьому чудовому Bluetooth-динаміку. Пасивний випромінювач забезпечує потужні баси, а клас захисту IPX7 означає, що динамік можна без проблем занурювати у воду на 30 хвилин. Приймайте дзвінки в режимі гучного зв’язку, де б ви не були.

Переглянути всі переваги

Насолоджуйтеся якісним звучанням, де б ви не були

  • Пасивний випромінювач. Потужні баси

  • З’єднайте два динаміки для стереозвучання

  • Вихідна потужність 5W RMS

  • Водонепроникність IPX7

Пасивний випромінювач для потужних басів

Пасивний випромінювач для потужних басів

Цей чудовий маленький динамік забезпечує дивовижно насичені й потужні баси. Беріть музику із собою та насолоджуйтеся її чистим звучанням у саду, на прогулянці чи на пляжі. Ідеальний супутник, що б ви не планували.

Об’єднайте з ідентичною колонкою для стереозвуку

Хочеться ще насиченішого звучання? Ви можете легко з’єднати дві ідентичні колонки, щоб отримати фантастичний стереозвук. Слухайте музику саме так, як вона має звучати. Навіть коли ви в дорозі, ви не пропустите жодного ритму чи слова.

Водонепроникність IPX7

Водонепроникність IPX7

Ця чудова компактна колонка готова до будь-яких пригод. Навіть якщо ви потрапили під дощ, спітніли під час тренування чи стрибнули з човна, клас водонепроникності IPX7 означає, що колонку можна занурювати у воду на термін до 30 хвилин без жодних проблем.

Технічні характеристики

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  • • Унікальні пропозиції