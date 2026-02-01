Насолоджуйтеся якісним звучанням, де б ви не були

Беріть улюблену музику із собою, куди б ви не вирушили, завдяки цьому чудовому Bluetooth-динаміку. Пасивний випромінювач забезпечує потужні баси, а клас захисту IPX7 означає, що динамік можна без проблем занурювати у воду на 30 хвилин. Приймайте дзвінки в режимі гучного зв’язку, де б ви не були.