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Більше не доступний

Бездротовий гучномовець

TAS3505/00

4

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Будь-де як удома

Ранкові мелодії у ванній кімнаті, надихаючі подкасти в домашньому офісі... Цей стильний гучномовець Bluetooth із вовняною тканиною й рельєфними кнопками завжди виглядає відповідно. А ви отримуєте вражаюче насичений звук і 10 годин відтворення.

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Будь-де як удома

  • Bluetooth®

  • Вихідна потужність 5 Вт

  • 10 годин відтворення

Ідеальна гармонія форми та функціональності

Ідеальна гармонія форми та функціональності

Цей простий, але вражаючий гучномовець Bluetooth відтворює музику зі стилем. Рельєфні кнопки дозволяють керувати відтворенням, Bluetooth тощо. Вбудований мікрофон дозволяє здійснювати дзвінки в режимі «вільні руки», а ручка для перенесення спрощує переміщення між кімнатами.

10 годин відтворення. 2,5 години заряджання

10 годин відтворення. 2,5 години заряджання

Одне заряджання забезпечує 10 годин відтворення, а бездротовий діапазон становить 20 м. Гучномовець заряджається 2,5 години за допомогою кабелю USB-C з комплекту. Пасивні випромінювачі забезпечують потужні низькі частоти, а звук залишається чітким навіть за високої гучності.

Тканина гучномовця Kvadrat. Створена для пропускання звуку

Цей гучномовець покрито високоякісною тканиною престижного виробника Kvadrat. Цей прекрасний вовняний матеріал є акустично прозорим, що забезпечує вільний вихід звуку з гучномовця у кімнату.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення AWARD-1679621

Відгуки

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4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

05/12/2021

Magyarország

Magyarország

Gyönyörű dizájn, apró szoftveres hibákkal

Nagyon szép hangszóró, egyszerű a kezelése, jól szól, de apróbb szoftveres hibákkal rendelkezik: pl. ha a mikrofonját is használom, nem világít a hangszóró bekapcsolást jelző LED-je. Ezen kívül nagyon kár, hogy a bekapcsolás és kikapcsolás során hangosan és hosszan trillázik a termék, nagyon zavaró. Egy ilyen minőségi hangszóróhoz sokkal jobban illett volna valami diszkrét és elegáns minimalista pittyegés.

Плюси

Gyönyörű kinézet, kompakt, egyszerű dizájn. A szövetborítás különösen tetszik.

Мінуси

A be- és kikapcsolást jelző hang borzalmas, illetve jel nélkül túl gyorsan kikapcsol és emiatt a PC-s használat kicsit kényelmetlen.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó

Дата використання 2020-11-05

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó

Дата використання 2020-11-05

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Примітки

  1. Рейтинг IPX7 означає, що динамік можна занурити до 30 хвилин на глибину до 1 м. Тканина гучномовця не є водонепроникною, але може витримати бризки води.