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Ранкові мелодії у ванній кімнаті, надихаючі подкасти в домашньому офісі... Цей стильний гучномовець Bluetooth із вовняною тканиною й рельєфними кнопками завжди виглядає відповідно. А ви отримуєте вражаюче насичений звук і 10 годин відтворення.
Bluetooth®
Вихідна потужність 5 Вт
10 годин відтворення
Цей простий, але вражаючий гучномовець Bluetooth відтворює музику зі стилем. Рельєфні кнопки дозволяють керувати відтворенням, Bluetooth тощо. Вбудований мікрофон дозволяє здійснювати дзвінки в режимі «вільні руки», а ручка для перенесення спрощує переміщення між кімнатами.
Одне заряджання забезпечує 10 годин відтворення, а бездротовий діапазон становить 20 м. Гучномовець заряджається 2,5 години за допомогою кабелю USB-C з комплекту. Пасивні випромінювачі забезпечують потужні низькі частоти, а звук залишається чітким навіть за високої гучності.
Цей гучномовець покрито високоякісною тканиною престижного виробника Kvadrat. Цей прекрасний вовняний матеріал є акустично прозорим, що забезпечує вільний вихід звуку з гучномовця у кімнату.
Нагороди
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Sólyom85
05/12/2021
Magyarország
Gyönyörű dizájn, apró szoftveres hibákkal
Nagyon szép hangszóró, egyszerű a kezelése, jól szól, de apróbb szoftveres hibákkal rendelkezik: pl. ha a mikrofonját is használom, nem világít a hangszóró bekapcsolást jelző LED-je. Ezen kívül nagyon kár, hogy a bekapcsolás és kikapcsolás során hangosan és hosszan trillázik a termék, nagyon zavaró. Egy ilyen minőségi hangszóróhoz sokkal jobban illett volna valami diszkrét és elegáns minimalista pittyegés.
Плюси
Gyönyörű kinézet, kompakt, egyszerű dizájn. A szövetborítás különösen tetszik.
Мінуси
A be- és kikapcsolást jelző hang borzalmas, illetve jel nélkül túl gyorsan kikapcsol és emiatt a PC-s használat kicsit kényelmetlen.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó
Дата використання 2020-11-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó
Дата використання 2020-11-05
Рейтинг IPX7 означає, що динамік можна занурити до 30 хвилин на глибину до 1 м. Тканина гучномовця не є водонепроникною, але може витримати бризки води.