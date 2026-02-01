Водонепроникність та готовність до роботи

Цей портативний гучномовець Bluetooth має рейтинг IPX7, а це означає, що його можна занурити у воду на глибину до 1 м на 30 хвилин. Ви можете організувати вечірку в душі, біля басейну чи навіть у басейні! Бездротовий діапазон становить 20 м.