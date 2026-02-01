Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
TAS5305/00
Беріть із собою вечірку
Беріть зі собою музику усюди завдяки водонепроникному гучномовцю Bluetooth, який готовий до вечірок! Насолоджуйтеся 12 годинами відтворення і яскравого звуку з ефектними басами. Кольорові світлодіоди створюють світлове шоу для Ваших мелодій. Аудіовхід дозволяє під’єднувати інші джерела звуку.
Bluetooth®
Вихідна потужність 16 Вт
12 годин відтворення
Водонепроникність IPX7
Цей портативний гучномовець Bluetooth має рейтинг IPX7, а це означає, що його можна занурити у воду на глибину до 1 м на 30 хвилин. Ви можете організувати вечірку в душі, біля басейну чи навіть у басейні! Бездротовий діапазон становить 20 м.
Звук залишається чітким навіть під час гучного відтворення музики, а пасивний випромінювач підсилює низькі частоти. Ви отримуєте 12 год відтворення, а повне заряджання триває 6 год. Хочете зробити вечірку ще гучнішою? З’єднайте пристрій у пару з ідентичним гучномовцем для стереозвуку.
Вечірка триває зі світловим ефектом. Світлодіодні індикатори на кожному гучномовці блимають відповідно до мелодій.
Відгуки