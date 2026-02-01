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  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
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Більше не доступний

Бездротовий гучномовець

TAS5305/00

Беріть із собою вечірку

Беріть зі собою музику усюди завдяки водонепроникному гучномовцю Bluetooth, який готовий до вечірок! Насолоджуйтеся 12 годинами відтворення і яскравого звуку з ефектними басами. Кольорові світлодіоди створюють світлове шоу для Ваших мелодій. Аудіовхід дозволяє під’єднувати інші джерела звуку.

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Беріть із собою вечірку

  • Bluetooth®

  • Вихідна потужність 16 Вт

  • 12 годин відтворення

  • Водонепроникність IPX7

Водонепроникність та готовність до роботи

Водонепроникність та готовність до роботи

Цей портативний гучномовець Bluetooth має рейтинг IPX7, а це означає, що його можна занурити у воду на глибину до 1 м на 30 хвилин. Ви можете організувати вечірку в душі, біля басейну чи навіть у басейні! Бездротовий діапазон становить 20 м.

Вечірка з 12 год відтворення

Вечірка з 12 год відтворення

Звук залишається чітким навіть під час гучного відтворення музики, а пасивний випромінювач підсилює низькі частоти. Ви отримуєте 12 год відтворення, а повне заряджання триває 6 год. Хочете зробити вечірку ще гучнішою? З’єднайте пристрій у пару з ідентичним гучномовцем для стереозвуку.

У ритмі музики. Світлодіодні індикатори

У ритмі музики. Світлодіодні індикатори

Вечірка триває зі світловим ефектом. Світлодіодні індикатори на кожному гучномовці блимають відповідно до мелодій.

Технічні характеристики

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