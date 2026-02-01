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Більше не доступний
TAS5505/00
Покажіть свій стиль
Розслабляйтеся з гучномовцем Bluetooth, що доповнює будь-який інтер’єр. Насолоджуйтеся 12 годинами відтворення та насиченим звуком із підбадьорливими басами. Вовняна тканина гучномовця додає вишуканості, а вбудований мікрофон дозволяє відповідати на виклики в режимі «вільні руки».
Bluetooth®
Вихідна потужність 20 Вт
12 годин відтворення
Цей гучномовець виглядає чудово в будь-якому місці. Рельєфні кнопки дозволяють керувати відтворенням, Bluetooth тощо. Вбудований мікрофон дозволяє здійснювати дзвінки в режимі «вільні руки», а до спеціального отвору можна прикріпити ремінець для носіння гучномовця.
Переходьте від роботи до обідньої вечірки з легкістю. Одне заряджання забезпечує 12 годин відтворення, а бездротовий діапазон становить 20 м. Заряджання гучномовця триває 3,5 години за допомогою кабелю USB-C з комплекту.
Цей гучномовець покрито високоякісною тканиною престижного виробника Kvadrat. Цей прекрасний вовняний матеріал є акустично прозорим, що забезпечує вільний вихід звуку з гучномовця у кімнату.
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Рейтинг IPX7 означає, що динамік можна занурити до 30 хвилин на глибину до 1 м. Тканина гучномовця не є водонепроникною, але може витримати бризки води.