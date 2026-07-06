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Прекрасна музика
Відтворюйте улюблений контент за допомогою гучномовця Bluetooth, який виглядає чудово в будь-якому місці. Ви отримуєте 20 годин відтворення і насичений звук із підбадьорливими басами. Доступна функція банку живлення для заряджання телефонів, а вовняна тканина гучномовця додає стильного вигляду.
Bluetooth®
Вихідна потужність 30 Вт
20 годин відтворення
Вбудована функція банку живлення
Від ранкового тренування до обіду на балконі – цей гучномовець Bluetooth забезпечує стильне відтворення музики. Рельєфні кнопки дозволяють керувати відтворенням, стереоспаренням, Bluetooth тощо. Отвір для ремінця гучномовця корисний, якщо ви хочете використовувати ремінець для носіння.
Цей гучномовець покрито високоякісною тканиною престижного виробника Kvadrat. Цей прекрасний вовняний матеріал є акустично прозорим, що забезпечує вільний вихід звуку з гучномовця у кімнату.
Одне заряджання забезпечує 20 годин відтворення, а бездротовий діапазон становить 20 м. Заряджання гучномовця триває 4,5 години за допомогою кабелю USB-C з комплекту.
Нагороди
5.0
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
FromTheHeart
06/07/2026
Polska
Stalowa obudowa !!
Gra doskonale, mocno, głęboki bas i jest głośny. ALE chciałem napisać o czymś innym: solidnie wykonany! niestety po kilku latach użytkowania kolega rzucił nim z Całej Siły o chodnik... odpadł kawałek plastiku i byłem pewien, że to koniec. A po naładowaniu, po kilku dniach, spróbowałem go odpalić... i nie mogłem uwierzyć ale ODPALIŁ i nadal działa! (dodam że kiedyś jakiś większy JBL spadł mi z trzech metrów i przestał działać..) Jak kiedyś ten Philips przestanie grać.. to kupię go jeszcze raz, oby był nadal w produkcji:)
Плюси
Nawet na najwyższym poziomie głośności nie traci głębi bassu, mega solidne wykonanie!!!
Мінуси
brak.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Дата використання 2023-07-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Дата використання 2023-07-05
Grzegrzółka
30/11/2020
Polska
Spoko
Głośnik jest elegancki, gra dobrze i nieźle trzyma się baterii. Jeśli chodzi o rozmiar to moim zdaniem dobry kompromis między mobilnością a mocą. No i dzięki temu pewnie jest ta większa bateria.
Цей відгук про TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Дата використання 2020-10-30
Цей відгук про TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Дата використання 2020-10-30
Marcin3088
19/10/2020
Polska
Ten produkt jest idealny!
Gra super. Materiał który oplata ten głośnik nadaje mu elegancji co idealnie wpisuje się w aranżacje Naszego salonu. Łatwy w korzystaniu szybko łączy się z telefonem. Power bank działa ale nie korzystałem jeszcze z tej funkcji dłużej. Jestem zadowolony i polecam.
Плюси
wygląd, dźwięk
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Дата використання 2020-09-19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Дата використання 2020-09-19
Рейтинг IPX7 означає, що динамік можна занурити до 30 хвилин на глибину до 1 м. Тканина гучномовця не є водонепроникною, але може витримати бризки води.