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Знайдіть свою інтенсивність із цими водонепроникними бездротовими спортивними навушниками-вкладишами. Кардіомонітор забезпечує найкращу ефективність під час кожного тренування. 6 годин відтворення і потужний звук переносять Вас на новий рівень. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Тренуйтеся розумніше.
Знайдіть свою інтенсивність із цими водонепроникними бездротовими спортивними навушниками-вкладишами. Кардіомонітор забезпечує найкращу ефективність під час кожного тренування. 6 годин відтворення і потужний звук переносять Вас на новий рівень. Переглянути усі переваги
Тренуйтеся розумніше.
Знайдіть свою інтенсивність із цими водонепроникними бездротовими спортивними навушниками-вкладишами. Кардіомонітор забезпечує найкращу ефективність під час кожного тренування. 6 годин відтворення і потужний звук переносять Вас на новий рівень. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Тренуйтеся розумніше.
Знайдіть свою інтенсивність із цими водонепроникними бездротовими спортивними навушниками-вкладишами. Кардіомонітор забезпечує найкращу ефективність під час кожного тренування. 6 годин відтворення і потужний звук переносять Вас на новий рівень. Переглянути усі переваги
Бездротові навушники
Ціна магазину Philips
Усього:
Три розміри взаємозамінних гумових ковпачків вушних вкладишів створюють ідеальну герметичну фіксацію.
Бігайте швидше. Стрибайте вище. Бийте сильніше. Ви отримуєте 6 годин відтворення навіть під час моніторингу частоти пульсу. Одне заряджання триває 2 години.
Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння Ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.
Стежте за частотою пульсу за допомогою вбудованого монітора. Сенсор у навушнику-вкладиші відстежує серцебиття із точністю. Ви будете знати, коли працювати більше, а коли відпочивати, щоб отримувати найкращі результати під час кожного тренування. Сумісний із доступними додатками для фітнесу.
Ці спортивні навушники мають захист від рідин класу IPX5, а це означає, що вони стійкі до замочування у рідині. Ви можете сильно потіти, тренуватися під дощем чи, навіть, брати їх зі собою в душ.
Одне заряджання триває 2 години. Для додаткового підсилення доступне швидке 15-хвилинне заряджання для ще однієї години відтворення.
Зручні кнопки дозволяють призупинити список відтворення, приймати виклики та регулювати гучність – усе це, не торкаючись смартфону. Навушники готові до спарення в мить увімкнення Bluetooth. Після спарення вони запам’ятовують останній під’єднаний пристрій.
Три розміри взаємозамінних гумових ковпачків вушних вкладишів створюють ідеальну герметичну фіксацію. Гнучкі вкладиші у формі крила надійно кріпляться під виступом Вашого вуха. Незалежно від того, наскільки інтенсивно Ви займаєтеся, ці спортивні навушники залишатимуться на своєму місці.
Зручна кнопка дозволяє дітям легко прийняти виклик, пропустити доріжку чи призупинити її під час прослуховування – усе це, не торкаючись смартфону. Кнопок гучності на основі амбушури легко досягнути, так само як і кнопку світлоліодної підсвітки.
Підключайтеся до світу неймовірно чистого та природного звуку з точно налаштованими 6-мм динаміками. Ваші спортивні навушники ретельно розроблені для забезпечення чіткого та природного звуку з багатими деталями – яку б музику Ви не слухали.
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Під'єднання
Зручність
Аксесуари
Потужність
Розміри упаковки
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
Розміри виробу