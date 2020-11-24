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Більше не доступний
TASN503BK/00
Тренуйтеся розумніше.
Знайдіть свою інтенсивність із цими водонепроникними бездротовими спортивними навушниками-вкладишами. Кардіомонітор забезпечує найкращу ефективність під час кожного тренування. 6 годин відтворення і потужний звук переносять вас на новий рівень.
6-мм динаміки/ закритого типу
Вкладиші
6 годин відтворення
Стежте за частотою пульсу за допомогою вбудованого монітора. Сенсор у навушнику-вкладиші відстежує серцебиття із точністю. Ви будете знати, коли працювати більше, а коли відпочивати, щоб отримувати найкращі результати під час кожного тренування. Сумісний із доступними додатками для фітнесу.
Зручна кнопка дозволяє дітям легко прийняти виклик, пропустити доріжку чи призупинити її під час прослуховування – усе це, не торкаючись смартфону. Кнопок гучності на основі амбушури легко досягнути, так само як і кнопку світлоліодної підсвітки.
Три розміри взаємозамінних гумових ковпачків вушних вкладишів створюють ідеальну герметичну фіксацію.
4.7
з 5
10
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
Michał38
24/11/2020
Polska
Працівник Philips
Polecam
[Employee of philipsglobal] Fajna konstrukcja, nie wypadają z ucha, całkiem niezły czas działania i wyjątkowo dobry dźwięk. Trochę mi posłużą. polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Zenek1232
19/04/2020
Polska
Працівник Philips
Polecam
[Employee of philipsglobal] Bardzo fajne słuchawki:) nie wypadają:p długo grają ;) ładnie grają:) polecam
Плюси
Wygodne, dlugo graja,
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Дата використання 2019-03-19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Дата використання 2019-03-19
Pbmarkii
16/04/2020
Polska
Świetny produkt
Słuchawki bardzo dobrze dopasowane do uszu. Dobrej jakości dźwięk co najważniejsze w słuchawkach.
Плюси
Dopasowanie, dzwięk
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Дата використання 2019-03-16
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Дата використання 2019-03-16
Фактичні результати можуть відрізнятися