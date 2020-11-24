КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Первинне зображення
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Первинне зображення

Більше не доступний

Бездротові навушники

TASN503BK/00

4.7

| (10) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб

Тренуйтеся розумніше.

Знайдіть свою інтенсивність із цими водонепроникними бездротовими спортивними навушниками-вкладишами. Кардіомонітор забезпечує найкращу ефективність під час кожного тренування. 6 годин відтворення і потужний звук переносять вас на новий рівень.

Переглянути всі переваги

У будь-яку погоду.

Тренуйтеся розумніше.

  • 6-мм динаміки/ закритого типу

  • Вкладиші

  • 6 годин відтворення

Вбудований кардіомонітор.

Стежте за частотою пульсу за допомогою вбудованого монітора. Сенсор у навушнику-вкладиші відстежує серцебиття із точністю. Ви будете знати, коли працювати більше, а коли відпочивати, щоб отримувати найкращі результати під час кожного тренування. Сумісний із доступними додатками для фітнесу.

Зручне кнопкове керування

Зручна кнопка дозволяє дітям легко прийняти виклик, пропустити доріжку чи призупинити її під час прослуховування – усе це, не торкаючись смартфону. Кнопок гучності на основі амбушури легко досягнути, так само як і кнопку світлоліодної підсвітки.

3 взаємозамінні ковпачки вушних вкладишів для ідеальної посадки

Три розміри взаємозамінних гумових ковпачків вушних вкладишів створюють ідеальну герметичну фіксацію.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.7

з 5

10

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Працівник Philips

Polecam

[Employee of philipsglobal] Fajna konstrukcja, nie wypadają z ucha, całkiem niezły czas działania i wyjątkowo dobry dźwięk. Trochę mi posłużą. polecam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

19/04/2020

Polska

Polska

Працівник Philips

Polecam

[Employee of philipsglobal] Bardzo fajne słuchawki:) nie wypadają:p długo grają ;) ładnie grają:) polecam

Плюси

Wygodne, dlugo graja,

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Дата використання 2019-03-19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Дата використання 2019-03-19

16/04/2020

Polska

Polska

Świetny produkt

Słuchawki bardzo dobrze dopasowane do uszu. Dobrej jakości dźwięk co najważniejsze w słuchawkach.

Плюси

Dopasowanie, dzwięk

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Дата використання 2019-03-16

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Дата використання 2019-03-16

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції
Примітки

  1. Фактичні результати можуть відрізнятися