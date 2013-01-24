Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Бездротові навушники

    TASN503BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Тренуйтеся розумніше. Тренуйтеся розумніше. Тренуйтеся розумніше.
      -{discount-value}
    • Відтворити Пауза

      Бездротові навушники

      TASN503BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Тренуйтеся розумніше.

      Знайдіть свою інтенсивність із цими водонепроникними бездротовими спортивними навушниками-вкладишами. Кардіомонітор забезпечує найкращу ефективність під час кожного тренування. 6 годин відтворення і потужний звук переносять Вас на новий рівень. Переглянути усі переваги

      Бездротові навушники

      Тренуйтеся розумніше.

      Знайдіть свою інтенсивність із цими водонепроникними бездротовими спортивними навушниками-вкладишами. Кардіомонітор забезпечує найкращу ефективність під час кожного тренування. 6 годин відтворення і потужний звук переносять Вас на новий рівень. Переглянути усі переваги

      Тренуйтеся розумніше.

      Знайдіть свою інтенсивність із цими водонепроникними бездротовими спортивними навушниками-вкладишами. Кардіомонітор забезпечує найкращу ефективність під час кожного тренування. 6 годин відтворення і потужний звук переносять Вас на новий рівень. Переглянути усі переваги

      Бездротові навушники

      Тренуйтеся розумніше.

      Знайдіть свою інтенсивність із цими водонепроникними бездротовими спортивними навушниками-вкладишами. Кардіомонітор забезпечує найкращу ефективність під час кожного тренування. 6 годин відтворення і потужний звук переносять Вас на новий рівень. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. sports-headphones

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Бездротові навушники

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Тренуйтеся розумніше.

        У будь-яку погоду.

        • 6-мм динаміки/ закритого типу
        • Вкладиші
        • 6 годин відтворення

        3 взаємозамінні ковпачки вушних вкладишів для ідеальної посадки

        Три розміри взаємозамінних гумових ковпачків вушних вкладишів створюють ідеальну герметичну фіксацію.

        6 годин відтворення під час моніторингу

        Бігайте швидше. Стрибайте вище. Бийте сильніше. Ви отримуєте 6 годин відтворення навіть під час моніторингу частоти пульсу. Одне заряджання триває 2 години.

        Вбудований мікрофон з усуненням відлуння для чіткого аудіо

        Більше жодного надокучливого відлуння під час розмов по телефону. Завдяки нашому акустичному усуненню відлуння Ви завжди зможете насолоджуватися чітким, безперешкодним з’єднанням.

        Вбудований кардіомонітор.

        Стежте за частотою пульсу за допомогою вбудованого монітора. Сенсор у навушнику-вкладиші відстежує серцебиття із точністю. Ви будете знати, коли працювати більше, а коли відпочивати, щоб отримувати найкращі результати під час кожного тренування. Сумісний із доступними додатками для фітнесу.

        Водонепроникність IPX5. Стійкість до води і поту

        Ці спортивні навушники мають захист від рідин класу IPX5, а це означає, що вони стійкі до замочування у рідині. Ви можете сильно потіти, тренуватися під дощем чи, навіть, брати їх зі собою в душ.

        Швидке заряджання. Заряджайте 15 хвилин, тренуйтеся ще годину

        Одне заряджання триває 2 години. Для додаткового підсилення доступне швидке 15-хвилинне заряджання для ще однієї години відтворення.

        Розумне спарення. Автоматичний пошук пристрою Bluetooth

        Зручні кнопки дозволяють призупинити список відтворення, приймати виклики та регулювати гучність – усе це, не торкаючись смартфону. Навушники готові до спарення в мить увімкнення Bluetooth. Після спарення вони запам’ятовують останній під’єднаний пристрій.

        М’які гумові вкладиші у формі крила. Безпечні та комфортні

        Три розміри взаємозамінних гумових ковпачків вушних вкладишів створюють ідеальну герметичну фіксацію. Гнучкі вкладиші у формі крила надійно кріпляться під виступом Вашого вуха. Незалежно від того, наскільки інтенсивно Ви займаєтеся, ці спортивні навушники залишатимуться на своєму місці.

        Зручне кнопкове керування

        Зручна кнопка дозволяє дітям легко прийняти виклик, пропустити доріжку чи призупинити її під час прослуховування – усе це, не торкаючись смартфону. Кнопок гучності на основі амбушури легко досягнути, так само як і кнопку світлоліодної підсвітки.

        Детальний звук. Хороший звук. Чудова пасивна ізоляція шумів.

        Підключайтеся до світу неймовірно чистого та природного звуку з точно налаштованими 6-мм динаміками. Ваші спортивні навушники ретельно розроблені для забезпечення чіткого та природного звуку з багатими деталями – яку б музику Ви не слухали.

        Технічні характеристики

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Тип магніту
          NdFeB
          Опір
          16 Ом
          Діаметр динаміків
          6 мм
          Чутливість
          95  дБ
          Мембрана
          ПЕТ
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц

        • Під'єднання

          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версія Bluetooth
          5.0
          Максимальний діапазон
          До 10  м
          Мікрофон
          Вбудований мікрофон

        • Зручність

          Регулятор гучності
          Так
          Керування викликами
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Відхилення виклику
          Керування викликами
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Утримування виклику
          • Відхилення виклику

        • Аксесуари

          USB-кабель
          Так
          Втулки
          3 розміри
          Короткий посібник
          Так

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Можна заряджати
          Так
          Час очікування
          100 год.
          Час розмови
          6 год.
          Тривалість відтворення музики
          6  год.

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          48 95229 10086 2
          Глибина
          3,5  см
          Вага брутто
          0,069  кг
          Висота
          15  см
          Вага нетто
          0,0225  кг
          Кількість виробів
          1
          Вага тари
          0,0465  кг
          Ширина
          9,5  см

        • Внутрішня коробка

          Вага брутто
          0,255  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 10086 6
          Висота
          16,2  см
          Довжина
          11,5  см
          Вага нетто
          0,0675  кг
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          0,1875  кг
          Ширина
          10,3  см

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          2,34  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 10086 9
          Висота
          34,5  см
          Довжина
          24,8  см
          Вага нетто
          0,54  кг
          Кількість споживчих комплектів
          24
          Вага тари
          1,8  кг
          Ширина
          22,1  см

        • Розміри виробу

          Глибина
          3  см
          Висота
          8  см
          Вага
          0,0145  кг
          Ширина
          8  см

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            • Фактичні результати можуть відрізнятися

            Зареєструйтеся та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій на продукцію Philips

            Компанія Philips цінує та поважає Вашу конфіденційність. Для отримання додаткових відомостей див. Повідомлення про конфіденційність

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, стався збій підписки на нашу розсилку. Спробуйте знову пізніше.

            Приєднуйтесь до MyPhilips та отримуйте:

            Ексклюзивні пропозиції

            Розширену гарантію на обрані продукти

            Корисні поради

            Зареєструватися