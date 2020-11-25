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Більше не доступний
TAST702BK/00
6-мм динаміки/ закритого типу
Вкладиші
6+18 годин відтворення
Надійна посадка
Три розміри взаємозамінних гумових вушних вкладишів створюють ідеальну герметичну фіксацію. Гнучкі вкладиші у формі крилець надійно кріпляться під виступом вашого вуха. Незалежно від того, наскільки інтенсивно ви займаєтеся, ці спортивні навушники залишатимуться на своєму місці.
Незалежно від того, наскільки інтенсивно ви займаєтеся, ці спортивні навушники залишатимуться на своєму місці. Гнучкі вкладиші у формі крилець надійно кріпляться під виступом вашого вуха. Взаємозамінні гумові вушні вкладиші малого, середнього і великого розмірів дозволяють підібрати ідеальний варіант вкладишів саме для вас.
Зручні кнопки дозволяють призупинити список відтворення і прийняти виклик – усе це, не торкаючись смартфону. Навушники готові до спарення в мить увімкнення Bluetooth. Після спарення вони запам’ятовують останній під’єднаний пристрій.
4.9
з 5
14
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Danio99
25/11/2020
Polska
Świetny sprzęt
Słuchawki grają na prawdę dobrze, czyste wysokie tony l głęboki bas, jakość wykonania również na plus. możliwość stopowania utworu podczas naciśniecia słuchawki. Bateria również daje radę. Cieszy mnie fakt ze słuchawki posiadają bt 5.0 i ipx5
Плюси
bt 5.0, ipx5
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Плюси
jakosc, cena
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Michał38
24/11/2020
Polska
Працівник Philips
Polecam
[Employee of philipsglobal] Grają czysto i wyraźnie, dobre leżą w uszach i z nich nie wypadają. Genialne do biegania. polecam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Фактичні результати можуть відрізнятися