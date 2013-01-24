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    Бездротові навушники

    TAST702BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Позбудьтеся дротів. Позбудьтеся дротів. Позбудьтеся дротів.
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      Бездротові навушники

      TAST702BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Позбудьтеся дротів.

      Цим справді бездротовим спортивним навушникам-вкладишам подобається, коли ви пітнієте. Відповідність норм стійкості до бризок IPX5 і технологія ультразвукового очищення означають, що ви відчуватимете свіжість, як би інтенсивно не тренувалися. Завдяки портативному зарядному футляру ви отримуєте до 24 годин відтворення. Переглянути усі переваги

      Бездротові навушники

      Позбудьтеся дротів.

      Цим справді бездротовим спортивним навушникам-вкладишам подобається, коли ви пітнієте. Відповідність норм стійкості до бризок IPX5 і технологія ультразвукового очищення означають, що ви відчуватимете свіжість, як би інтенсивно не тренувалися. Завдяки портативному зарядному футляру ви отримуєте до 24 годин відтворення. Переглянути усі переваги

      Позбудьтеся дротів.

      Цим справді бездротовим спортивним навушникам-вкладишам подобається, коли ви пітнієте. Відповідність норм стійкості до бризок IPX5 і технологія ультразвукового очищення означають, що ви відчуватимете свіжість, як би інтенсивно не тренувалися. Завдяки портативному зарядному футляру ви отримуєте до 24 годин відтворення. Переглянути усі переваги

      Бездротові навушники

      Позбудьтеся дротів.

      Цим справді бездротовим спортивним навушникам-вкладишам подобається, коли ви пітнієте. Відповідність норм стійкості до бризок IPX5 і технологія ультразвукового очищення означають, що ви відчуватимете свіжість, як би інтенсивно не тренувалися. Завдяки портативному зарядному футляру ви отримуєте до 24 годин відтворення. Переглянути усі переваги

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        Бездротові навушники

        Усього:

        Позбудьтеся дротів.

        Тренуйтеся вільно.

        • 6-мм динаміки/ закритого типу
        • Вкладиші
        • 6+18 годин відтворення
        • Надійна посадка

        М’які гумові вкладиші у формі крила. Безпечні та комфортні

        Три розміри взаємозамінних гумових вушних вкладишів створюють ідеальну герметичну фіксацію. Гнучкі вкладиші у формі крилець надійно кріпляться під виступом вашого вуха. Незалежно від того, наскільки інтенсивно ви займаєтеся, ці спортивні навушники залишатимуться на своєму місці.

        Ідеальна герметична фіксація, чудова пасивна ізоляція шумів

        Незалежно від того, наскільки інтенсивно ви займаєтеся, ці спортивні навушники залишатимуться на своєму місці. Гнучкі вкладиші у формі крилець надійно кріпляться під виступом вашого вуха. Взаємозамінні гумові вушні вкладиші малого, середнього і великого розмірів дозволяють підібрати ідеальний варіант вкладишів саме для вас.

        Розумне спарення. Автоматичний пошук пристрою Bluetooth

        Зручні кнопки дозволяють призупинити список відтворення і прийняти виклик – усе це, не торкаючись смартфону. Навушники готові до спарення в мить увімкнення Bluetooth. Після спарення вони запам’ятовують останній під’єднаний пристрій.

        Торкайтеся навушника для керування музикою та викликами

        Ідеально налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують детальний звук і потужні низькі частоти. Просто торкайтеся навушника-вкладиша, щоб призупинити список відтворення і приймати виклики, не торкаючись смартфону.

        Отримайте до 24 годин відтворення за допомогою футляра

        Покладіть у спортивну сумку повністю заряджений футляр та отримайте до 24 годин відтворення.

        Водонепроникність IPX5. Стійкість до води і поту

        Ці спортивні навушники мають захист від рідин класу IPX5, а це означає, що вони стійкі до замочування у рідині. Ви можете сильно потіти, тренуватися під дощем чи, навіть, брати їх зі собою в душ.

        Портативний зарядний футляр. Кількаразове заряджання у вашій кишені

        Ходіть у спортзал. І вирушайте в дорогу. Ці справді бездротові навушники-вкладиші постачаються з надпортативним зарядним футляром.

        Ультрафіолетове очищення. Покладіть навушники в зарядний футляр для очищення

        Ці спортивні навушники можуть залишатися такими ж свіжими й після тренування. Просто покладіть навушники в зарядний футляр, і цикл очищення УФ-світлом видалить бактерії.

        3 взаємозамінні ковпачки вушних вкладишів для ідеальної посадки

        Три розміри взаємозамінних гумових ковпачків вушних вкладишів створюють ідеальну герметичну фіксацію.

        Швидке заряджання. Заряджайте 15 хвилин, тренуйтеся додатково ще 1,5 години

        Якщо вам потрібен додатковий заряд, лише 15 хвилин швидкого заряджання забезпечить додаткові 1,5 години відтворення.

        6 годин відтворення від одного заряджання

        Одне заряджання забезпечує приблизно 6 годин відтворення.

        Технічні характеристики

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Тип магніту
          NdFeB
          Опір
          16 Ом
          Діаметр динаміків
          6 мм
          Частотний діапазон
          20–20 000 Гц
          Чутливість
          94  дБ
          Мембрана
          ПЕТ

        • Під'єднання

          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версія Bluetooth
          5.0
          Максимальний діапазон
          До 10  м

        • Зручність

          Керування викликами
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Відхилення виклику
          • Перемикання між викликом та музикою

        • Аксесуари

          USB-кабель
          Так
          Зарядний футляр
          Так
          Втулки
          3 розміри
          Короткий посібник
          Так

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Можна заряджати
          Так
          Час очікування
          100 год.
          Час розмови
          6+18 год.
          Тривалість відтворення музики
          6+18  год.

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          48 95229 10085 5
          Глибина
          5  см
          Вага брутто
          0,237  кг
          Висота
          17  см
          Вага нетто
          0,091  кг
          Кількість виробів
          1
          Вага тари
          0,146  кг
          Ширина
          9,5  см

        • Внутрішня коробка

          Код GTIN
          2 48 95229 10085 9
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага брутто
          0,78  кг
          Висота
          11  см
          Довжина
          16  см
          Вага нетто
          0,273  кг
          Вага тари
          0,507  кг
          Ширина
          16  см

        • Зовнішня коробка

          Код GTIN
          1 48 95229 10085 2
          Кількість споживчих комплектів
          24
          Вага брутто
          6,837  кг
          Висота
          24,5  см
          Довжина
          34  см
          Вага нетто
          2,184  кг
          Вага тари
          4,653  кг
          Ширина
          33,5  см

        • Розміри виробу

          Довжина кабелю
          8  см
          Висота
          3,9  см
          Вага
          0,064  кг
          Ширина
          3,81  см

        • UPC

          UPC
          8 40063 20055 5

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