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Позбудьтеся дротів.
Цим справді бездротовим спортивним навушникам-вкладишам подобається, коли ви пітнієте. Відповідність норм стійкості до бризок IPX5 і технологія ультразвукового очищення означають, що ви відчуватимете свіжість, як би інтенсивно не тренувалися. Завдяки портативному зарядному футляру ви отримуєте до 24 годин відтворення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Позбудьтеся дротів.
Цим справді бездротовим спортивним навушникам-вкладишам подобається, коли ви пітнієте. Відповідність норм стійкості до бризок IPX5 і технологія ультразвукового очищення означають, що ви відчуватимете свіжість, як би інтенсивно не тренувалися. Завдяки портативному зарядному футляру ви отримуєте до 24 годин відтворення. Переглянути усі переваги
Позбудьтеся дротів.
Цим справді бездротовим спортивним навушникам-вкладишам подобається, коли ви пітнієте. Відповідність норм стійкості до бризок IPX5 і технологія ультразвукового очищення означають, що ви відчуватимете свіжість, як би інтенсивно не тренувалися. Завдяки портативному зарядному футляру ви отримуєте до 24 годин відтворення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Позбудьтеся дротів.
Цим справді бездротовим спортивним навушникам-вкладишам подобається, коли ви пітнієте. Відповідність норм стійкості до бризок IPX5 і технологія ультразвукового очищення означають, що ви відчуватимете свіжість, як би інтенсивно не тренувалися. Завдяки портативному зарядному футляру ви отримуєте до 24 годин відтворення. Переглянути усі переваги
Бездротові навушники
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Три розміри взаємозамінних гумових вушних вкладишів створюють ідеальну герметичну фіксацію. Гнучкі вкладиші у формі крилець надійно кріпляться під виступом вашого вуха. Незалежно від того, наскільки інтенсивно ви займаєтеся, ці спортивні навушники залишатимуться на своєму місці.
Незалежно від того, наскільки інтенсивно ви займаєтеся, ці спортивні навушники залишатимуться на своєму місці. Гнучкі вкладиші у формі крилець надійно кріпляться під виступом вашого вуха. Взаємозамінні гумові вушні вкладиші малого, середнього і великого розмірів дозволяють підібрати ідеальний варіант вкладишів саме для вас.
Зручні кнопки дозволяють призупинити список відтворення і прийняти виклик – усе це, не торкаючись смартфону. Навушники готові до спарення в мить увімкнення Bluetooth. Після спарення вони запам’ятовують останній під’єднаний пристрій.
Ідеально налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують детальний звук і потужні низькі частоти. Просто торкайтеся навушника-вкладиша, щоб призупинити список відтворення і приймати виклики, не торкаючись смартфону.
Покладіть у спортивну сумку повністю заряджений футляр та отримайте до 24 годин відтворення.
Ці спортивні навушники мають захист від рідин класу IPX5, а це означає, що вони стійкі до замочування у рідині. Ви можете сильно потіти, тренуватися під дощем чи, навіть, брати їх зі собою в душ.
Ходіть у спортзал. І вирушайте в дорогу. Ці справді бездротові навушники-вкладиші постачаються з надпортативним зарядним футляром.
Ці спортивні навушники можуть залишатися такими ж свіжими й після тренування. Просто покладіть навушники в зарядний футляр, і цикл очищення УФ-світлом видалить бактерії.
Три розміри взаємозамінних гумових ковпачків вушних вкладишів створюють ідеальну герметичну фіксацію.
Якщо вам потрібен додатковий заряд, лише 15 хвилин швидкого заряджання забезпечить додаткові 1,5 години відтворення.
Одне заряджання забезпечує приблизно 6 годин відтворення.
Конструкція
Звук
Під'єднання
Зручність
Аксесуари
Потужність
Розміри упаковки
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
Розміри виробу
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