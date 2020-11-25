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  • Позбудьтеся дротів.
  • Позбудьтеся дротів.
  • Позбудьтеся дротів.
  • Позбудьтеся дротів.
  • Позбудьтеся дротів.
  • Позбудьтеся дротів.
  • Позбудьтеся дротів.
  • Позбудьтеся дротів.
  • Позбудьтеся дротів.
  • Позбудьтеся дротів.
  • Позбудьтеся дротів.
  • Позбудьтеся дротів.
  • Позбудьтеся дротів.
  • Позбудьтеся дротів.
  • Позбудьтеся дротів.
  • Позбудьтеся дротів.
  • Позбудьтеся дротів.
  • Позбудьтеся дротів.
  • Позбудьтеся дротів.
  • Позбудьтеся дротів.
  • Позбудьтеся дротів.
  • Позбудьтеся дротів.
  • Позбудьтеся дротів.
  • Позбудьтеся дротів.

Більше не доступний

7000 seriesБездротові навушники

TAST702BK/00

4.9
| (14) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Позбудьтеся дротів.
Цим справді бездротовим спортивним навушникам-вкладишам подобається, коли ви пітнієте. Відповідність норм стійкості до бризок IPX5 і технологія ультразвукового очищення означають, що ви відчуватимете свіжість, як би інтенсивно не тренувалися. Завдяки портативному зарядному футляру ви отримуєте до 24 годин відтворення.
Переглянути всі переваги

Тренуйтеся вільно.

Позбудьтеся дротів.

  • 6-мм динаміки/ закритого типу

  • Вкладиші

  • 6+18 годин відтворення

  • Надійна посадка

М’які гумові вкладиші у формі крила. Безпечні та комфортні

Три розміри взаємозамінних гумових вушних вкладишів створюють ідеальну герметичну фіксацію. Гнучкі вкладиші у формі крилець надійно кріпляться під виступом вашого вуха. Незалежно від того, наскільки інтенсивно ви займаєтеся, ці спортивні навушники залишатимуться на своєму місці.

Ідеальна герметична фіксація, чудова пасивна ізоляція шумів

Незалежно від того, наскільки інтенсивно ви займаєтеся, ці спортивні навушники залишатимуться на своєму місці. Гнучкі вкладиші у формі крилець надійно кріпляться під виступом вашого вуха. Взаємозамінні гумові вушні вкладиші малого, середнього і великого розмірів дозволяють підібрати ідеальний варіант вкладишів саме для вас.

Розумне спарення. Автоматичний пошук пристрою Bluetooth

Зручні кнопки дозволяють призупинити список відтворення і прийняти виклик – усе це, не торкаючись смартфону. Навушники готові до спарення в мить увімкнення Bluetooth. Після спарення вони запам’ятовують останній під’єднаний пристрій.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

14

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Świetny sprzęt

Słuchawki grają na prawdę dobrze, czyste wysokie tony l głęboki bas, jakość wykonania również na plus. możliwość stopowania utworu podczas naciśniecia słuchawki. Bateria również daje radę. Cieszy mnie fakt ze słuchawki posiadają bt 5.0 i ipx5

Плюси

bt 5.0, ipx5

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Плюси

jakosc, cena

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Працівник Philips

Polecam

[Employee of philipsglobal] Grają czysto i wyraźnie, dobre leżą w uszach i z nich nie wypadają. Genialne do biegania. polecam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

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