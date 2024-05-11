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TAT1138WT/00
Чітке прослуховування
Насолоджуйтеся чітким звучанням. Ці справжні бездротові навушники мають 13-мм динаміки для соковитого звучання та потужних басів, а також мікрофон зі ШІ для чітких викликів. Із захистом від бризок і поту IPX4 та зарядним футляром кишенькового розміру для забезпечення 15 годин відтворення.
Чіткі дзвінки
13-мм динаміки для виразних басів
Ергономічний дизайн для комфорту
Захист від бризок/поту IPX4
Слухайте ваші мелодії так, як їх було задумано. Ці навушники мають особливий дизайн, 13-мм динамічні динаміки, що дозволяють насолоджуватися дивовижним прослуховуванням. Велика потужність драйверів покращує динаміку та низькі частоти, тому ви ніколи не пропустите жодного звуку.
Незалежно від того, скільки годин триває ваш день, заряду цих навушників вистачить надовго. Ви отримуєте 5 годин відтворення і додатково 10 годин від зручного зарядного футляра кишенькового розміру.
Не дозволяйте зовнішнім звукам заважати вам слухати. Ці навушники оснащені мікрофоном зі штучним інтелектом, який використовує розширений алгоритм ШІ для фільтрації небажаних шумів і забезпечує чітку якість дзвінків. Чуйте одне одного чітко кожного разу.
3.5
з 5
4
Відгуки
demiudg
11/05/2024
Україна
Перевірений покупець
норм
Гарний продукт за свої гроші. Звук хороший, баси соковиті. ергономіка продумана добре. у вусі їх практично не відчуваєш. Батарея тримає 4-5 годин постійного використання. кейса вистачає на 2-3 підзарядки. повністю не можу сказати, бо кейс жодним чином не показує рівень свого заряду )) це, мабуть, єдиний недолік.
Плюси
гарний звук, ергономіка, тривалість використання
Мінуси
відсутність індикації заряду на кейсі.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Дата використання 2023-04-11
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Дата використання 2023-04-11
Suco
27/02/2024
Slovensko
Výborné na bežné používanie
Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Дата використання 2024-01-27
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Дата використання 2024-01-27
Kojiko
15/04/2026
Україна
Перевірений покупець
Не завжди правильно відключаються і заряджаються
Дуже часто після поверненні навушників у кейс для зарядки і закриття кейсу - навушники залишаються підʼєднаними до телефону. Дуже часто при поверненні навушників у кейс один із навушників не заряджається і коли я беру навушники і починаю слухати музику - виявляється що один миттєво сідає, бо він не заряджався. Така поведінка із зарядкою і не відключення з самого початку
Цей відгук про TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Дата використання 2025-04-15
Цей відгук про TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Дата використання 2025-04-15
Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.