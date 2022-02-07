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Підключайтеся і в дорогу! Ці фантастичні справжні бездротові навушники мають надзвичайно малий зарядний футляр, який поміститься у кишеню, для забезпечення надійного та зручного звучання, куди б ви не вирушили. Захист від бризок і поту IPX4, а також до 18 годин відтворення! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Миттєве використання
Підключайтеся і в дорогу! Ці фантастичні справжні бездротові навушники мають надзвичайно малий зарядний футляр, який поміститься у кишеню, для забезпечення надійного та зручного звучання, куди б ви не вирушили. Захист від бризок і поту IPX4, а також до 18 годин відтворення! Переглянути усі переваги
Миттєве використання
Підключайтеся і в дорогу! Ці фантастичні справжні бездротові навушники мають надзвичайно малий зарядний футляр, який поміститься у кишеню, для забезпечення надійного та зручного звучання, куди б ви не вирушили. Захист від бризок і поту IPX4, а також до 18 годин відтворення! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Миттєве використання
Підключайтеся і в дорогу! Ці фантастичні справжні бездротові навушники мають надзвичайно малий зарядний футляр, який поміститься у кишеню, для забезпечення надійного та зручного звучання, куди б ви не вирушили. Захист від бризок і поту IPX4, а також до 18 годин відтворення! Переглянути усі переваги
Справжні бездротові навушники
Усього:
Ці зручні навушники надійно прилягають до вушних каналів, створюючи ідеальне ущільнення, яке зменшує зовнішній шум. Почуйте кожен ритм і слово! Насолоджуйтеся справжнім комфортом завдяки трьом розмірам м’яких взаємозамінних силіконових вушних вкладишів.
Цей надкомпактний футляр забезпечує реальну потужність у маленькому корпусі. Повністю заряджені навушники забезпечують 6 годин відтворення, а повністю заряджений футляр – на 12 годин більше. Для швидкого підсилення заряджайте навушники протягом 15 хвилин, щоб отримати додаткову годину!
Ці навушники підтримують стандарт IPX4 і мають потужні 6-мм динаміки, що дозволяє насолоджуватися чудовим звучанням у будь-яку погоду! Завдяки захисту від бризок на них не вплине невелика кількість дощу чи поту, тому не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.
Вбудовані елементи керування на навушниках дозволяють призупинити музику, приймати дзвінки та увімкнути голосовий помічник телефону одним натисненням кнопки. Після з’єднання у пару навушники можна буде знову під’єднати до телефону, як тільки ви виймете їх з зарядного футляра.
Здійснюєте багато викликів? Ви можете подвоїти час розмови, використовуючи один навушник і заряджаючи інший. Мікрофон автоматично призначається навушнику, який ви використовуєте. Просто поміняйте їх, коли поточний навушник розряджатиметься.
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