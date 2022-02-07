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    Справжні бездротові навушники

    TAT1207WT/00
    Загальна оцінка / 5
    • Миттєве використання Миттєве використання Миттєве використання
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      Справжні бездротові навушники

      TAT1207WT/00
      Загальна оцінка / 5

      Миттєве використання

      Підключайтеся і в дорогу! Ці фантастичні справжні бездротові навушники мають надзвичайно малий зарядний футляр, який поміститься у кишеню, для забезпечення надійного та зручного звучання, куди б ви не вирушили. Захист від бризок і поту IPX4, а також до 18 годин відтворення! Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові навушники

      Миттєве використання

      Підключайтеся і в дорогу! Ці фантастичні справжні бездротові навушники мають надзвичайно малий зарядний футляр, який поміститься у кишеню, для забезпечення надійного та зручного звучання, куди б ви не вирушили. Захист від бризок і поту IPX4, а також до 18 годин відтворення! Переглянути усі переваги

      Миттєве використання

      Підключайтеся і в дорогу! Ці фантастичні справжні бездротові навушники мають надзвичайно малий зарядний футляр, який поміститься у кишеню, для забезпечення надійного та зручного звучання, куди б ви не вирушили. Захист від бризок і поту IPX4, а також до 18 годин відтворення! Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові навушники

      Миттєве використання

      Підключайтеся і в дорогу! Ці фантастичні справжні бездротові навушники мають надзвичайно малий зарядний футляр, який поміститься у кишеню, для забезпечення надійного та зручного звучання, куди б ви не вирушили. Захист від бризок і поту IPX4, а також до 18 годин відтворення! Переглянути усі переваги

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        Справжні бездротові навушники

        Справжні бездротові навушники

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        Усього:

        Миттєве використання

        • Навушники з комфортною фіксацією
        • Надкомпактний зарядний футляр
        • Захист від бризок/поту IPX4
        • Час відтворення – до 18 годин

        Надійна, комфортна фіксація у вусі

        Ці зручні навушники надійно прилягають до вушних каналів, створюючи ідеальне ущільнення, яке зменшує зовнішній шум. Почуйте кожен ритм і слово! Насолоджуйтеся справжнім комфортом завдяки трьом розмірам м’яких взаємозамінних силіконових вушних вкладишів.

        Надкомпактний зарядний футляр USB-C

        Цей надкомпактний футляр забезпечує реальну потужність у маленькому корпусі. Повністю заряджені навушники забезпечують 6 годин відтворення, а повністю заряджений футляр – на 12 годин більше. Для швидкого підсилення заряджайте навушники протягом 15 хвилин, щоб отримати додаткову годину!

        Захист від бризок і поту IPX4

        Ці навушники підтримують стандарт IPX4 і мають потужні 6-мм динаміки, що дозволяє насолоджуватися чудовим звучанням у будь-яку погоду! Завдяки захисту від бризок на них не вплине невелика кількість дощу чи поту, тому не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.

        Вбудовані елементи керування. Легке з’єднання в пару

        Вбудовані елементи керування на навушниках дозволяють призупинити музику, приймати дзвінки та увімкнути голосовий помічник телефону одним натисненням кнопки. Після з’єднання у пару навушники можна буде знову під’єднати до телефону, як тільки ви виймете їх з зарядного футляра.

        Здійснення викликів у режимі моно за допомогою одного навушника

        Здійснюєте багато викликів? Ви можете подвоїти час розмови, використовуючи один навушник і заряджаючи інший. Мікрофон автоматично призначається навушнику, який ви використовуєте. Просто поміняйте їх, коли поточний навушник розряджатиметься.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Опір
          16 Ом
          Діаметр динаміків
          6 мм
          Чутливість
          97 дБ (1 кГц)
          Частотний діапазон
          20–20 000 Гц
          Максимальна вхідна потужність
          3 мВт
          Тип динаміка
          Динамічний

        • Телекомунікації

          Мікрофон для викликів
          1 мікрофон

        • Під'єднання

          Версія Bluetooth
          5.2
          Підтримуваний кодек
          SBC
          Максимальний діапазон
          До 10  м
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Тип бездротової передачі
          Bluetooth
          Бездротове використання
          Так

        • Зручність

          Водонепроникність
          IPX4
          Режим моно для TWS
          Так
          Тип елементів керування
          Кнопкове

        • Конструкція

          Колір
          Білий
          Кріплення на вусі
          Вкладиші
          Внутрішньовушний тип кріплення
          Силіконовий вушний наконечник
          Матеріал з’єднання
          Силікон

        • Потужність

          Тривалість відтворення музики
          6 + 12  год
          Тип батареї (вкладиші)
          Літій-полімерна (вбудована)
          Ємність батареї (вкладиші)
          40 мАгод
          Тип батареї (футляр для заряджання)
          Літій-полімерна (вбудована)
          Ємність батареї (корпус)
          280 мАгод
          Час розмови
          6 год
          Час заряджання
          2  год
          Швидке зарядження
          15 хв за 1 год
          Кількість батарей
          3 шт.
          Вага батареї (всього)
          7,8 g
          Можна заряджати
          Так

        • Голосовий помічник

          Підтримка голосового помічника
          Так
          Сумісний голосовий помічник
          Так
          Активація голосового помічника
          Вручну

        • Аксесуари

          Вушні втулки
          3 пари (S, M, L)
          Зарядний футляр
          Так
          Зарядний кабель
          Кабель USB-C, 200 мм
          Короткий посібник
          Так

        • Розміри

          Розміри вушних вкладок (ШxГxВ)
          2,41 x 2,16 x 2,05  см
          Розмір футляра для заряджання (ШxГxВ)
          5,79 x 3,61 x 2,57  см
          Загальна вага
          0,034  кг

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Код EAN
          48 95229 12583 4
          Глибина
          3  см
          Ширина
          9,5  см
          Висота
          17,5  см
          Вага брутто
          0,094  кг
          Вага нетто
          0,058  кг
          Вага тари
          0,036  кг

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          24
          Код GTIN
          1 48 95229 12583 1
          Висота
          35,5  см
          Ширина
          22,2  см
          Довжина
          22,2  см
          Вага брутто
          3,03  кг
          Вага нетто
          1,392  кг
          Вага тари
          1,638  кг

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Код GTIN
          2 48 95229 12583 8
          Висота
          16,5  см
          Ширина
          10,2  см
          Довжина
          10,3  см
          Вага брутто
          0,332  кг
          Вага нетто
          0,174  кг
          Вага тари
          0,158  кг

        • UPC

          UPC
          8 40063 20238 2

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