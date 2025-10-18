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TAT2149BK/00
Крихітні, але потужні
Завдяки надзвичайно зручній конструкції ці крихітні повністю бездротові навушники-вкладиші чудово виглядають і дарують комфорт упродовж усього дня! Попри малі розміри, вони забезпечують потужне звучання та посилені баси на низькій гучності. Виходите з дому? Футляр можна навіть прикріпити до кільця для ключів.
Крихітні повністю бездротові навушники-вкладиші
Зарядний футляр-брелок
Природне звучання. Динамічні баси
Чіткі виклики
Наші найменші повністю бездротові навушники-вкладиші мають компактну конструкцію, яка чудово сидить і не спричиняє дискомфорту, навіть якщо носити їх увесь день. Вкладиші розташовуються у зовнішній частині вуха, тому амбушури не проникають глибоко у слуховий канал. Якщо потрібна надійніша фіксація, можна вибрати силіконові накладки одного з трьох розмірів (входять до комплекту).
Ці повністю бездротові навушники-вкладиші можуть бути маленькими, але вам не доведеться збільшувати гучність, щоб отримати найкраще звучання від їхніх 10 mm випромінювачів. Активуйте функцію «Динамічний бас» за допомогою лівого навушника або застосунку Philips Headphones і насолоджуйтеся повною потужністю улюблених басових партій навіть під час тихого прослуховування.
Під час виклику ваш голос звучатиме чітко. Спеціальний мікрофон вловлює звук вашого голосу, а алгоритм шумозаглушення приглушує частину навколишнього фонового шуму.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
1.7
з 5
3
Відгуки
Olek Maslanski
18/10/2025
Polska
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Мінуси
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Цей відгук про 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Дата використання 2025-09-18
Цей відгук про 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Дата використання 2025-09-18
Jokyiz
10/10/2026
Česká republika
Vypadává spojeni
Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.
Плюси
Kompaktní velikost
Мінуси
Vypadává zvuk
Цей відгук про 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Дата використання 2026-07-30
Цей відгук про 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Дата використання 2026-07-30
09/05/2026
България
Не съм доволна!
Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!
Мінуси
Не се прикрепя към ухото.
Цей відгук про 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Дата використання 2026-05-09
Цей відгук про 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Дата використання 2026-05-09