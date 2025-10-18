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Справжні бездротові навушники

TAT2149WT/00

1.7

| (3) Відгуки

Доступні варіанти

Чорний
Чорний
Білий
Білий

Крихітні, але потужні

Завдяки надзвичайно зручній конструкції ці крихітні повністю бездротові навушники-вкладиші чудово відчуваються й виглядають протягом усього дня! Попри малий розмір вони забезпечують потужне звучання та посилені баси за низької гучності. Збираєтеся кудись? Футляр можна навіть прикріпити до кільця для ключів.

Переглянути всі переваги

Крихітні, але потужні

  • Крихітні повністю бездротові навушники-вкладиші

  • Зарядний футляр із кільцем для ключів

  • Природне звучання. Динамічний бас

  • Чіткі виклики

Надзвичайно крихітні навушники-вкладиші. Надзвичайно зручна посадка

Надзвичайно крихітні навушники-вкладиші. Надзвичайно зручна посадка

Наші найменші повністю бездротові навушники-вкладиші мають компактну конструкцію, яка чудово сидить і не спричиняє дискомфорту, навіть якщо носити їх увесь день. Вкладиші розташовуються у зовнішній частині вуха, тому амбушури не проникають глибоко у слуховий канал. Якщо потрібна надійніша фіксація, можна вибрати силіконові накладки одного з трьох розмірів (входять до комплекту).

Чудовий звук навіть за низької гучності завдяки Dynamic Bass

Чудовий звук навіть за низької гучності завдяки Dynamic Bass

Ці повністю бездротові навушники-вкладиші можуть бути маленькими, але вам не доведеться збільшувати гучність, щоб отримати найкраще звучання від їхніх 10 mm випромінювачів. Активуйте функцію «Динамічний бас» за допомогою лівого навушника або застосунку Philips Headphones і насолоджуйтеся повною потужністю улюблених басових партій навіть під час тихого прослуховування.

Чіткі виклики. Вас добре почують

Чіткі виклики. Вас добре почують

Під час виклику ваш голос звучатиме чітко. Спеціальний мікрофон вловлює звук вашого голосу, а алгоритм шумозаглушення приглушує частину навколишнього фонового шуму.

Технічні характеристики

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Відгуки

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1.7

з 5

3

Відгуки

5
4
3

18/10/2025

Polska

Polska

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Мінуси

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Цей відгук про 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Дата використання 2025-09-18

Цей відгук про 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Дата використання 2025-09-18

10/10/2026

Česká republika

Česká republika

Vypadává spojeni

Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.

Плюси

Kompaktní velikost

Мінуси

Vypadává zvuk

Цей відгук про 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Дата використання 2026-07-30

Цей відгук про 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Дата використання 2026-07-30

09/05/2026

България

България

Не съм доволна!

Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!

Мінуси

Не се прикрепя към ухото.

Цей відгук про 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Дата використання 2026-05-09

Цей відгук про 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Дата використання 2026-05-09

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  • 🚚 Безкоштовна доставка
  • 🛡️ Розширена гарантія 3 роки