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Чи є щось краще за справді бездротові навушники із зарядним футляром, що поміщається у кишені вузьких джинсів? Ці навушники із захистом від бризок і поту забезпечують надійну фіксацію у вусі, чудовий звук і до 18 годин відтворення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Готовність до роботи завжди
Чи є щось краще за справді бездротові навушники із зарядним футляром, що поміщається у кишені вузьких джинсів? Ці навушники із захистом від бризок і поту забезпечують надійну фіксацію у вусі, чудовий звук і до 18 годин відтворення. Переглянути усі переваги
Готовність до роботи завжди
Чи є щось краще за справді бездротові навушники із зарядним футляром, що поміщається у кишені вузьких джинсів? Ці навушники із захистом від бризок і поту забезпечують надійну фіксацію у вусі, чудовий звук і до 18 годин відтворення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Готовність до роботи завжди
Чи є щось краще за справді бездротові навушники із зарядним футляром, що поміщається у кишені вузьких джинсів? Ці навушники із захистом від бризок і поту забезпечують надійну фіксацію у вусі, чудовий звук і до 18 годин відтворення. Переглянути усі переваги
Справжні бездротові навушники
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Ці навушники підтримують стандарт IPX4 і мають потужні 6-мм динаміки, що дозволяє насолоджуватися чудовим звучанням у будь-яку погоду. Завдяки повному захисту від бризок вони не бояться невеликої кількості поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.
Вирушайте в дорогу з кількома зарядами в кишені. Одне заряджання забезпечує до 6 годин відтворення, а повністю заряджений футляр – ще 12 додаткових годин. Коротке 15-хвилинне заряджання у футлярі забезпечує годину відтворення. Повне заряджання футляра займає 2 години через USB-C.
Здійснюєте багато викликів? Ви можете подвоїти час розмови, використовуючи один навушник і заряджаючи інший. Мікрофон автоматично призначається навушнику, який ви використовуєте. Просто поміняйте їх, коли поточний навушник розряджатиметься.
Завдяки м’яким, взаємозамінним силіконовим вушним вкладишам ви зможете насолоджуватися справжнім комфортом. Вушні вкладиші на кожному навушнику надійно фіксуються у вушному каналі, створюючи ідеальне ущільнення, що усуває зовнішній шум. Конструкція у формі ключки для хокею забезпечує надійне розміщення кожного навушника.
Елементи керування на кожному навушнику дозволяють призупинити список відтворення, приймати виклики, регулювати гучність і увімкнути голосовий помічник телефону. Навушники готові до з’єднання у пару відразу після увімкнення Bluetooth.
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