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    Справжні бездротові навушники

    TAT2206PK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Готовність до роботи завжди Готовність до роботи завжди Готовність до роботи завжди
      -{discount-value}

      Справжні бездротові навушники

      TAT2206PK/00
      Загальна оцінка / 5

      Готовність до роботи завжди

      Чи є щось краще за справді бездротові навушники із зарядним футляром, що поміщається у кишені вузьких джинсів? Ці навушники із захистом від бризок і поту забезпечують надійну фіксацію у вусі, чудовий звук і до 18 годин відтворення. Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові навушники

      Готовність до роботи завжди

      Чи є щось краще за справді бездротові навушники із зарядним футляром, що поміщається у кишені вузьких джинсів? Ці навушники із захистом від бризок і поту забезпечують надійну фіксацію у вусі, чудовий звук і до 18 годин відтворення. Переглянути усі переваги

      Готовність до роботи завжди

      Чи є щось краще за справді бездротові навушники із зарядним футляром, що поміщається у кишені вузьких джинсів? Ці навушники із захистом від бризок і поту забезпечують надійну фіксацію у вусі, чудовий звук і до 18 годин відтворення. Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові навушники

      Готовність до роботи завжди

      Чи є щось краще за справді бездротові навушники із зарядним футляром, що поміщається у кишені вузьких джинсів? Ці навушники із захистом від бризок і поту забезпечують надійну фіксацію у вусі, чудовий звук і до 18 годин відтворення. Переглянути усі переваги

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        Справжні бездротові навушники

        Справжні бездротові навушники

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        • Навушники-вкладиші з фіксацією у вусі
        • Надкомпактний зарядний футляр
        • Захист від води IPX4
        • Час відтворення – до 18 годин
        Захист від бризок і поту IPX4

        Захист від бризок і поту IPX4

        Ці навушники підтримують стандарт IPX4 і мають потужні 6-мм динаміки, що дозволяє насолоджуватися чудовим звучанням у будь-яку погоду. Завдяки повному захисту від бризок вони не бояться невеликої кількості поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.

        Надкомпактний зарядний футляр для 12 годин відтворення

        Надкомпактний зарядний футляр для 12 годин відтворення

        Вирушайте в дорогу з кількома зарядами в кишені. Одне заряджання забезпечує до 6 годин відтворення, а повністю заряджений футляр – ще 12 додаткових годин. Коротке 15-хвилинне заряджання у футлярі забезпечує годину відтворення. Повне заряджання футляра займає 2 години через USB-C.

        Здійснюйте дзвінки за допомогою одного навушника. Режим моно

        Здійснюйте дзвінки за допомогою одного навушника. Режим моно

        Здійснюєте багато викликів? Ви можете подвоїти час розмови, використовуючи один навушник і заряджаючи інший. Мікрофон автоматично призначається навушнику, який ви використовуєте. Просто поміняйте їх, коли поточний навушник розряджатиметься.

        Надійна, комфортна фіксація у вусі

        Завдяки м’яким, взаємозамінним силіконовим вушним вкладишам ви зможете насолоджуватися справжнім комфортом. Вушні вкладиші на кожному навушнику надійно фіксуються у вушному каналі, створюючи ідеальне ущільнення, що усуває зовнішній шум. Конструкція у формі ключки для хокею забезпечує надійне розміщення кожного навушника.

        Вбудовані елементи керування. Вбудований мікрофон. Легке з’єднання в пару

        Елементи керування на кожному навушнику дозволяють призупинити список відтворення, приймати виклики, регулювати гучність і увімкнути голосовий помічник телефону. Навушники готові до з’єднання у пару відразу після увімкнення Bluetooth.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Частотний діапазон
          20–20 000 Гц
          Діаметр динаміків
          6 мм
          Опір
          16 Ом
          Максимальна вхідна потужність
          5 мВт
          Чутливість
          101 дБ (1 кГц)
          Тип динаміка
          Динамічний

        • Під'єднання

          Мікрофон
          Вбудований мікрофон
          Версія Bluetooth
          5,0
          Бездротове використання
          Так
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Максимальний діапазон
          До 10  м
          Підтримуваний кодек
          SBC
          Тип бездротової передачі
          Bluetooth

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          33.8  см
          Кількість споживчих комплектів
          24
          Ширина
          27.8  см
          Вага брутто
          4.279  кг
          Висота
          25  см
          Код GTIN
          1 48 95229 11743 0
          Вага нетто
          1.392  кг
          Вага тари
          2.887  кг

        • Зручність

          Автоматичне вимкнення
          Так
          Водонепроникність
          IPX4
          Режим моно для TWS
          Так
          Тип елементів керування
          Кнопкове

        • Внутрішня коробка

          Довжина
          16  см
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Ширина
          13  см
          Висота
          11  см
          Вага нетто
          0.174  кг
          Вага брутто
          0.479  кг
          Вага тари
          0.305  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 11743 7

        • Потужність

          Можна заряджати
          Так
          Кількість батарей
          3 шт.
          Тривалість відтворення музики
          6 +12  годин(-и)
          Час розмови
          6 год
          Час заряджання
          2  годин(-и)
          Швидке зарядження
          15 mins for 1 hr
          Тип батареї (футляр для заряджання)
          Lithium Polymer (built-in)
          Тип батареї (вкладиші)
          Lithium Polymer (built-in)
          Вага батареї (всього)
          10.5  г
          Ємність батареї (корпус)
          350  mAh
          Ємність батареї (вкладиші)
          55  mAh
          Ресурс батареї в режимі очікування
          200 hr

        • Розміри упаковки

          Висота
          17.2  см
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Ширина
          9.5  см
          Глибина
          4  см
          Кількість виробів
          1
          Код EAN
          48 95229 11743 3
          Вага брутто
          0.13  кг
          Вага нетто
          0.058  кг
          Вага тари
          0.072  кг

        • Розміри виробу

          Висота
          4.57  см
          Ширина
          5.7  см
          Глибина
          3.1  см
          Вага
          0.037  кг

        • Аксесуари

          Короткий посібник
          Так
          Вушні втулки
          3 пари (S, M, L)
          Зарядний футляр
          Так
          Зарядний кабель
          Кабель USB-C, 500 м

        • Конструкція

          Колір
          Рожевий
          Стиль носіння
          Вкладиші
          Матеріал з’єднання
          Силікон
          Кріплення на вусі
          Вкладиші
          Внутрішньовушний тип кріплення
          Силіконовий вушний наконечник

        • Телекомунікації

          Мікрофон для викликів
          1 mic

        • UPC

          UPC
          8 40063 20179 8

        • Голосовий помічник

          Сумісний голосовий помічник
          Так
          Активація голосового помічника
          Вручну
          Підтримка голосового помічника
          Так

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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