Надійні та комфортні. Сенсорні елементи керування.

Від телефонної розмови до списків відтворення у парку – ці справжні бездротові навушники усюди з вами. Вони не бояться дощу чи поту, а ви можете насолоджуватися чудовим звучанням і надійною фіксацією у вусі. І додайте до цього 24 години відтворення з футляром. Переглянути усі переваги