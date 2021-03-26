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Надійні та комфортні. Сенсорні елементи керування.
Від телефонної розмови до списків відтворення у парку – ці справжні бездротові навушники усюди з вами. Вони не бояться дощу чи поту, а ви можете насолоджуватися чудовим звучанням і надійною фіксацією у вусі. І додайте до цього 24 години відтворення з футляром. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надійні та комфортні. Сенсорні елементи керування.
Від телефонної розмови до списків відтворення у парку – ці справжні бездротові навушники усюди з вами. Вони не бояться дощу чи поту, а ви можете насолоджуватися чудовим звучанням і надійною фіксацією у вусі. І додайте до цього 24 години відтворення з футляром. Переглянути усі переваги
Надійні та комфортні. Сенсорні елементи керування.
Від телефонної розмови до списків відтворення у парку – ці справжні бездротові навушники усюди з вами. Вони не бояться дощу чи поту, а ви можете насолоджуватися чудовим звучанням і надійною фіксацією у вусі. І додайте до цього 24 години відтворення з футляром. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надійні та комфортні. Сенсорні елементи керування.
Від телефонної розмови до списків відтворення у парку – ці справжні бездротові навушники усюди з вами. Вони не бояться дощу чи поту, а ви можете насолоджуватися чудовим звучанням і надійною фіксацією у вусі. І додайте до цього 24 години відтворення з футляром. Переглянути усі переваги
Справжні бездротові навушники
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Ці справді бездротові навушники з підтримкою стандарту IPX5 мають захист від безперервного зволоження із будь-якого боку. На них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.
Беріть свою музику будь-куди. Ви можете насолоджуватися чудовим звучанням з 6-мм динаміків і отримаєте 6 годин відтворення після одного заряджання. Повністю заряджений футляр додає ще 18 годин. Для швидкого підсилення покладіть навушники у футляр на 15 хвилин, щоб отримати додаткову годину.
Здійснюєте багато викликів? Ви можете подвоїти час розмови, використовуючи один навушник і заряджаючи інший. Мікрофон автоматично призначається навушнику, який ви використовуєте. Просто поміняйте їх, коли поточний навушник розряджатиметься.
М’які, взаємозамінні силіконові ковпачки вушних вкладишів гарантують справжній комфорт. Ковпачки вушних вкладишів надійно розміщуються у вушному каналі, утворюючи ідеальне ущільнення, що усуває зовнішній шум. Кінці у формі крила забезпечують надійну фіксацію кожного вушного наконечника.
Торкніться навушника-вкладиша, щоб призупинити список відтворення, здійснювати виклики й активувати голосовий помічник телефону. Навушники готові до спарення миттю. Після спарення вони повторно під’єднаються до телефону, коли ви відкриєте зарядний футляр.
Підсилюйте низькі частоти. Зменшуйте високі частоти. Додаток для навушників Philips дозволяє керувати музикою, яку ви слухаєте. Регулюйте рівні самостійно або вибирайте попередньо налаштовані стилі звуку.
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