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    Справжні бездротові навушники

    TAT3216BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Надійні та комфортні. Сенсорні елементи керування. Надійні та комфортні. Сенсорні елементи керування. Надійні та комфортні. Сенсорні елементи керування.
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      Справжні бездротові навушники

      TAT3216BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Надійні та комфортні. Сенсорні елементи керування.

      Від телефонної розмови до списків відтворення у парку – ці справжні бездротові навушники усюди з вами. Вони не бояться дощу чи поту, а ви можете насолоджуватися чудовим звучанням і надійною фіксацією у вусі. І додайте до цього 24 години відтворення з футляром. Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові навушники

      Надійні та комфортні. Сенсорні елементи керування.

      Від телефонної розмови до списків відтворення у парку – ці справжні бездротові навушники усюди з вами. Вони не бояться дощу чи поту, а ви можете насолоджуватися чудовим звучанням і надійною фіксацією у вусі. І додайте до цього 24 години відтворення з футляром. Переглянути усі переваги

      Надійні та комфортні. Сенсорні елементи керування.

      Від телефонної розмови до списків відтворення у парку – ці справжні бездротові навушники усюди з вами. Вони не бояться дощу чи поту, а ви можете насолоджуватися чудовим звучанням і надійною фіксацією у вусі. І додайте до цього 24 години відтворення з футляром. Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові навушники

      Надійні та комфортні. Сенсорні елементи керування.

      Від телефонної розмови до списків відтворення у парку – ці справжні бездротові навушники усюди з вами. Вони не бояться дощу чи поту, а ви можете насолоджуватися чудовим звучанням і надійною фіксацією у вусі. І додайте до цього 24 години відтворення з футляром. Переглянути усі переваги

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        Справжні бездротові навушники

        Справжні бездротові навушники

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        Надійні та комфортні. Сенсорні елементи керування.

        • Навушники-вкладиші з фіксацією у вусі
        • Портативний зарядний футляр
        • Захист від води IPX5
        • Час відтворення – до 26 годин
        Захист від води і поту IPX5

        Захист від води і поту IPX5

        Ці справді бездротові навушники з підтримкою стандарту IPX5 мають захист від безперервного зволоження із будь-якого боку. На них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.

        Портативний зарядний футляр USB-C. Ще 18 годин відтворення

        Портативний зарядний футляр USB-C. Ще 18 годин відтворення

        Беріть свою музику будь-куди. Ви можете насолоджуватися чудовим звучанням з 6-мм динаміків і отримаєте 6 годин відтворення після одного заряджання. Повністю заряджений футляр додає ще 18 годин. Для швидкого підсилення покладіть навушники у футляр на 15 хвилин, щоб отримати додаткову годину.

        Здійснюйте дзвінки за допомогою одного навушника. Режим моно

        Здійснюйте дзвінки за допомогою одного навушника. Режим моно

        Здійснюєте багато викликів? Ви можете подвоїти час розмови, використовуючи один навушник і заряджаючи інший. Мікрофон автоматично призначається навушнику, який ви використовуєте. Просто поміняйте їх, коли поточний навушник розряджатиметься.

        Надійна, комфортна фіксація у вусі

        М’які, взаємозамінні силіконові ковпачки вушних вкладишів гарантують справжній комфорт. Ковпачки вушних вкладишів надійно розміщуються у вушному каналі, утворюючи ідеальне ущільнення, що усуває зовнішній шум. Кінці у формі крила забезпечують надійну фіксацію кожного вушного наконечника.

        Сенсорні елементи керування. Вбудований мікрофон. Легке з’єднання в пару

        Торкніться навушника-вкладиша, щоб призупинити список відтворення, здійснювати виклики й активувати голосовий помічник телефону. Навушники готові до спарення миттю. Після спарення вони повторно під’єднаються до телефону, коли ви відкриєте зарядний футляр.

        Користувацьке керування звуком. Додаток для навушників Philips

        Підсилюйте низькі частоти. Зменшуйте високі частоти. Додаток для навушників Philips дозволяє керувати музикою, яку ви слухаєте. Регулюйте рівні самостійно або вибирайте попередньо налаштовані стилі звуку.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Частотний діапазон
          20–20 000 Гц
          Діаметр динаміків
          6 мм
          Опір
          16 Ом
          Максимальна вхідна потужність
          3 мВт
          Чутливість
          105 дБ (1 кГц)
          Тип динаміка
          Динамічний

        • Під'єднання

          Мікрофон
          Вбудований мікрофон
          Версія Bluetooth
          5,0
          Бездротове використання
          Так
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Максимальний діапазон
          До 10  м
          Підтримуваний кодек
          SBC
          Тип бездротової передачі
          Bluetooth

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          31  см
          Кількість споживчих комплектів
          24
          Ширина
          22  см
          Вага брутто
          4.88  кг
          Висота
          34.5  см
          Код GTIN
          1 48 95229 11748 5
          Вага нетто
          1.992  кг
          Вага тари
          2.888  кг

        • Зручність

          Автоматичне вимкнення
          Так
          Водонепроникність
          IPX5
          Підтримка додатка для навушників Philips
          Так
          Режим моно для TWS
          Так
          Можливе оновлення програмного забезпечення
          Так
          Тип елементів керування
          Дотик

        • Внутрішня коробка

          Довжина
          14.4  см
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Ширина
          10  см
          Висота
          16  см
          Вага нетто
          0.249  кг
          Вага брутто
          0.55  кг
          Вага тари
          0.301  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 11748 2

        • Потужність

          Можна заряджати
          Так
          Кількість батарей
          3 шт.
          Тривалість відтворення музики
          6 + 18  годин(-и)
          Час розмови
          5 год.
          Час заряджання
          2  годин(-и)
          Швидке зарядження
          15 mins for 1 hr
          Тип батареї (футляр для заряджання)
          Lithium-ion (built-in)
          Тип батареї (вкладиші)
          Lithium-ion (built-in)
          Вага батареї (всього)
          13  г
          Ємність батареї (корпус)
          450  mAh
          Ємність батареї (вкладиші)
          50  mAh
          Ресурс батареї в режимі очікування
          80 hr

        • Розміри упаковки

          Висота
          17.5  см
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Ширина
          9.5  см
          Глибина
          4.5  см
          Кількість виробів
          1
          Код EAN
          48 95229 11748 8
          Вага брутто
          0.158  кг
          Вага нетто
          0.083  кг
          Вага тари
          0.075  кг

        • Розміри виробу

          Висота
          4  см
          Ширина
          9  см
          Глибина
          5  см
          Вага
          0.055  кг

        • Аксесуари

          Короткий посібник
          Так
          Вушні втулки
          3 пари (S, M, L)
          Зарядний футляр
          Так
          Зарядний кабель
          Кабель USB-C, 500 м

        • Конструкція

          Колір
          Чорний
          Стиль носіння
          Вкладиші
          Матеріал з’єднання
          Силікон
          Кріплення на вусі
          Вкладиші
          Внутрішньовушний тип кріплення
          Силіконовий вушний наконечник

        • Телекомунікації

          Мікрофон для викликів
          1 mic

        • UPC

          UPC
          8 40063 20183 5

        • Голосовий помічник

          Сумісний голосовий помічник
          • Apple Siri
          • Google Асистент
          Активація голосового помічника
          Вручну
          Підтримка голосового помічника
          Так

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