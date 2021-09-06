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Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
Ці привабливі бездротові навушники готові і до відтворення музики, і до дзвінків. Система професійного шумопоглинання налаштовує фонові шуми для ідеального прослуховування контенту на вулиці або по дорозі на роботу. Ви отримаєте надійну комфортну посадку, а металеві штрихи додають стилю. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
Ці привабливі бездротові навушники готові і до відтворення музики, і до дзвінків. Система професійного шумопоглинання налаштовує фонові шуми для ідеального прослуховування контенту на вулиці або по дорозі на роботу. Ви отримаєте надійну комфортну посадку, а металеві штрихи додають стилю. Переглянути усі переваги
Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
Ці привабливі бездротові навушники готові і до відтворення музики, і до дзвінків. Система професійного шумопоглинання налаштовує фонові шуми для ідеального прослуховування контенту на вулиці або по дорозі на роботу. Ви отримаєте надійну комфортну посадку, а металеві штрихи додають стилю. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
Ці привабливі бездротові навушники готові і до відтворення музики, і до дзвінків. Система професійного шумопоглинання налаштовує фонові шуми для ідеального прослуховування контенту на вулиці або по дорозі на роботу. Ви отримаєте надійну комфортну посадку, а металеві штрихи додають стилю. Переглянути усі переваги
Справжні бездротові навушники
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Ці справжні бездротові навушники не просто чудово виглядають, вони також дозволяють вам зосередитися. Вдосконалена система шумопоглинання фільтрує небажані звуки, а режим пильності дозволяє чути навколишній світ. Увімкніть режим голосового підсилення в додатку Philips Headphones, щоб поспілкуватися з кимось поблизу, не виймаючи навушника.
У дорозі. В поїзді. У парку або спортзалі. Де б ви не слухали улюблений контент, ці ідеально налаштовані 10-мм динаміки чудово відтворюють звук кожної доріжки, списку відтворення тощо. Якщо вийняти навушник, музика призупиниться. Вставте навушник назад у вухо, і відтворення відновиться.
Завдяки двом мікрофонам, які вловлюють звук вашого голосу, вас чітко чутимуть і ви можете подвоїти час на розмови, використовуючи один навушник і заряджаючи інший. Мікрофон автоматично призначається навушнику, який ви використовуєте. Просто поміняйте їх, коли поточний навушник почне розряджатися.
Незалежно від того, як проходить ваш день, ці навушники витримають усе. Час відтворення від пари повністю заряджених навушників становить 8 годин (7 год з ANC), а повністю заряджений футляр забезпечує ще 24 години використання (21 год з ANC). Футляр сумісний із Qi, його можна заряджати бездротово або через USB-C.
Елементи керування на вушних наконечниках дозволяють призупинити список відтворення, здійснювати виклики й активувати голосовий помічник телефону. Навушники готові до спарення миттю. Після спарення вони повторно під’єднаються до телефону, коли ви відкриєте зарядний футляр.
Захист класу IPX5 означає, що ці навушники стійкі до бризок води. Вони не бояться невеликої кількості поту, й не потрібно хвилюватися, якщо ви потрапите під дощ.
Завдяки м’яким, взаємозамінним силіконовим вушним вкладишам ви зможете насолоджуватися справжнім комфортом. Вушні вкладиші на кожному навушнику надійно фіксуються у вушному каналі, створюючи ідеальне ущільнення, що усуває зовнішній шум. Конструкція у формі ключки для хокею забезпечує надійне розміщення кожного навушника.
Додаток для навушників Philips Headphones дозволяє керувати музикою, яку ви слухаєте. Налаштовуйте рівні самостійно або вибирайте попередньо встановлені стилі звуку. Можна також використовувати додаток для перемикання між попередньо встановленими режимами шумопоглинання або керувати режимом голосового підсилення.
Звук
Характеристики ANC
Телекомунікації
Під'єднання
Зручність
Конструкція
Потужність
Голосовий помічник
Аксесуари
Розміри виробу
Розміри упаковки
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
UPC
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