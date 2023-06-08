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  • Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
  • Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
  • Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
  • Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
  • Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
  • Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
  • Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
  • Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
  • Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
  • Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
  • Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
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  • Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
  • Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
  • Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
  • Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
  • Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
  • Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
  • Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
  • Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
  • Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
  • Ваше життя, ваші рухи, ваша музика

Більше не доступний

Справжні бездротові навушники

TAT5506BK/00

5
| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
Ці привабливі бездротові навушники готові і до відтворення музики, і до дзвінків. Система професійного шумопоглинання налаштовує фонові шуми для ідеального прослуховування контенту на вулиці або по дорозі на роботу. Ви отримаєте надійну комфортну посадку, а металеві штрихи додають стилю.
Переглянути всі переваги

Ваше життя, ваші рухи, ваша музика

  • Професійне шумопоглинання

  • Два мікрофони для чітких викликів

  • Футляр для бездротового заряджання

  • Захист від води IPX5

Стильний дизайн із професійним шумопоглинанням

Стильний дизайн із професійним шумопоглинанням

Ці справжні бездротові навушники не просто чудово виглядають, вони також дозволяють вам зосередитися. Вдосконалена система шумопоглинання фільтрує небажані звуки, а режим пильності дозволяє чути навколишній світ. Увімкніть режим голосового підсилення в додатку Philips Headphones, щоб поспілкуватися з кимось поблизу, не виймаючи навушника.

Чудовий звук із 10-мм неодимових динаміків

Чудовий звук із 10-мм неодимових динаміків

У дорозі. В поїзді. У парку або спортзалі. Де б ви не слухали улюблений контент, ці ідеально налаштовані 10-мм динаміки чудово відтворюють звук кожної доріжки, списку відтворення тощо. Якщо вийняти навушник, музика призупиниться. Вставте навушник назад у вухо, і відтворення відновиться.

Чіткі виклики з використанням одного або двох навушників

Чіткі виклики з використанням одного або двох навушників

Завдяки двом мікрофонам, які вловлюють звук вашого голосу, вас чітко чутимуть і ви можете подвоїти час на розмови, використовуючи один навушник і заряджаючи інший. Мікрофон автоматично призначається навушнику, який ви використовуєте. Просто поміняйте їх, коли поточний навушник почне розряджатися.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

08/06/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Philips TAT5506BK класний саунд

В цілому дуже якісна гарнітура. Молодці Philips, постаралися, і все вийшло! Звук з приємними низькими частотами, досить подробний, чистий. Еквалайзером пристрою джерела звуку можна дотягнути на свій смак, навушники відгукуються на такі маніпуляції добре. Працюють швидко, починають давити шуми майже миттєво, шумодав (ANC) класний (тому дорогу з ним не переходьте - це небезпечно). Дуже висока універсальність: і музику приємно послухати (на найвищий гучності майже не падає якість, нічого не рипить), добре відтворює голосовий контент (це доречі важливо - затримка майже не помітна при перегляді відео і голос звучить добре одразу), добре працює як гарнітура. Майже нема, або дуже незначний фоновий шум. А от режим прозорості мені не дуже сподобався, він накидує у вуха всяке сміття, а те що треба чути - чути посередньо. Якість матеріалів відмінна, форма класна, але стокові амбюшури трохи тверді (їх думаю поміняти). З точки зору відкривання-витяганяя-складання користуватись пристроєм приємно, але якщо чесно, мені більше подобаються в цьому відношенні білі навушнички однієї фірми із міста Купертіно, КА. Візуально все дуже красиво, подряпини зі швидкістю світла не збирає. Драйвер великий, відповідно вони великуваті, але не критично, бо конструкція гарно пропрацьована - ергономіка і вигляд їх у вухах досить непоганий. На дотик дуже приємні матеріали, збірка відмінної якості. Гучність не захмарна, але як на мене, запас є, принаймні зі звуком потягу справляється легко. Не бояться вологи. Сіточки на амбюшурах нема, але бажано би їй там бути. Тепер по кодекам. Сюди чомусь за таку ціну не завезли анітрохи atpX, тобто формально вони не hi-res, це як-би мінус, але наприклад у порівнянні з Buds2 pro від AKG я суттєвої різниці в чистоті звуку не помітив (слухав Flac). Використовується кодек AAC. Застосунок. Нажаль він майже бескорисний, щоб ти там не налаштовував, коли він іде у фоновий режим, то всі налаштування злітають. Та і налаштуваннь майже нема. Хотілося би декілька видів режиму шумодаву і прозорості, хотілося би налаштуваннь тачпаду, хотілося би еквалайзер (а не чотири незмінюваних режими), коротше кажучи багато чого хотілося би - але цього нема. І віджету для швидких налаштуваннь на робочий стіл операційної системи - теж нема (хтоб сумнівався). Режим адаптивного шумодаву через затосунк включається повільно. Пристрій у мене новенький, тому по автономності взагалі нема проблем - так, ніби це провідна гарнітура. Трохи про покупку... Знижку 10%, яку дає philips.ua нема де застосувати, офіційні перепродавці про неї не в курсі, через це брав у неофіційного, бо не люблю коли дурять. Ще дуже бісить, що ну от не знайшов я оглядів на youtube, як так можна хлопці)) Якщо зареєструвати пристрій на сайті думаєте подовшать гарантію? - звичайно Ні, ви про що...? А ще є "вишенька на торті" - це назва моделі TAT5506, ні це звичайно краще ніж airpods...але. За-га-лом - штука класна, заслуговує на увагу (і повагу виробнику), виготовлено в Гонконгу, інструкція українькою мовою. На смартіку від samsung прцює добре. Продукцію китайських всім відомих брендів к придбанню не розглядав, але в магазині порівнював з флагманами китайців даний девайс, і по критерію якості звуку більше сподобались Philips. Дуже гарний баланс ціни та якості.

Плюси

Якісний звук, драйвери 10 мм, ANC, мікрофони добре працюють, 16 Ом, матеріали виготовлення, дизайн, не випадають з вух, захист від вологи, Гонконг, AAC

Мінуси

Нема atpX кодеку, застосунок для Android дуже слабкий, нема віджету керування, гучність придушена трохи, твердуваті амбюшури, механізм кришки не фіксуєттся у відкритому положенні, режим прозорості простенький, дурять зі знижками

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT5506BK Справжні бездротові навушники

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT5506BK Справжні бездротові навушники

20/11/2024

Polska

Polska

Перевірений покупець

Dobra jakość dźwięku w niewygórowanej cenie

Słuchawki oferują bardzo dobrą jakość dźwięku w swoim przedziale cenowym. Są kompaktowe, a czas użytkowania na jednym ładowaniu jest dosyć długi. Sterowanie jest nieco utrudnione, ale do wypraktykowania.

Плюси

Dobra jakość dźwięku, mocne basy, długi czas działania na jednym ładowaniu

Мінуси

Dosyć utrudnione sterowanie funkcjonalnościami - trzeba się do tego przyzwyczaić

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT5506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT5506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

13/03/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělá sluchátka

Chtěl jsem si pořídit sluchátka s aktivním potlačením hluku (ANC) a vybral jsem tato a myslím, že jsem neprohloupil. Hluk opravdu potlačí výborně. Při chůzi kolem frekventované silnice funguji skvěle, hudbu nic neruší. A naopak, když člověk chce slyšet okolí a nechce vyndavat sluchátka z uší, stačí aktivovat propustnost. Super věc. Zvuk mají parádní. Čistý a výrazné basy. A v uších se ani nehnou. Výdrž baterie je dostačující. I se zapnutým ANC vydrží přehrávat hudbu hodně dlouho. Jediné čemu musím dát minus je kvalita provedení nabíjecího pouzdra. Ta by mohla být lepší. Ale aspoň se dá bezdrátově nabíjet. Za mě tyto sluchátka doporučuji každému kdo chce kvalitní zvuk a dobře fungující ANC.

Плюси

Kvalitní zvuk, ANC, bezdrátové nabíjení pouzdra, dobrá výdrž baterie, odolnost proti potu a postříkání vodou

Мінуси

Kvalita provedení nabíjecího pouzdra

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT5506BK Pravá bezdrátová sluchátka

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAT5506BK Pravá bezdrátová sluchátka

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