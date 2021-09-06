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    Справжні бездротові навушники

    TAT5506BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Ваше життя, ваші рухи, ваша музика Ваше життя, ваші рухи, ваша музика Ваше життя, ваші рухи, ваша музика
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      Справжні бездротові навушники

      TAT5506BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Ваше життя, ваші рухи, ваша музика

      Ці привабливі бездротові навушники готові і до відтворення музики, і до дзвінків. Система професійного шумопоглинання налаштовує фонові шуми для ідеального прослуховування контенту на вулиці або по дорозі на роботу. Ви отримаєте надійну комфортну посадку, а металеві штрихи додають стилю. Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові навушники

      Ваше життя, ваші рухи, ваша музика

      Ці привабливі бездротові навушники готові і до відтворення музики, і до дзвінків. Система професійного шумопоглинання налаштовує фонові шуми для ідеального прослуховування контенту на вулиці або по дорозі на роботу. Ви отримаєте надійну комфортну посадку, а металеві штрихи додають стилю. Переглянути усі переваги

      Ваше життя, ваші рухи, ваша музика

      Ці привабливі бездротові навушники готові і до відтворення музики, і до дзвінків. Система професійного шумопоглинання налаштовує фонові шуми для ідеального прослуховування контенту на вулиці або по дорозі на роботу. Ви отримаєте надійну комфортну посадку, а металеві штрихи додають стилю. Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові навушники

      Ваше життя, ваші рухи, ваша музика

      Ці привабливі бездротові навушники готові і до відтворення музики, і до дзвінків. Система професійного шумопоглинання налаштовує фонові шуми для ідеального прослуховування контенту на вулиці або по дорозі на роботу. Ви отримаєте надійну комфортну посадку, а металеві штрихи додають стилю. Переглянути усі переваги

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        Справжні бездротові навушники

        Справжні бездротові навушники

        Усього:

        Ваше життя, ваші рухи, ваша музика

        • Професійне шумопоглинання
        • Два мікрофони для чітких викликів
        • Футляр для бездротового заряджання
        • Захист від води IPX5
        Стильний дизайн із професійним шумопоглинанням

        Стильний дизайн із професійним шумопоглинанням

        Ці справжні бездротові навушники не просто чудово виглядають, вони також дозволяють вам зосередитися. Вдосконалена система шумопоглинання фільтрує небажані звуки, а режим пильності дозволяє чути навколишній світ. Увімкніть режим голосового підсилення в додатку Philips Headphones, щоб поспілкуватися з кимось поблизу, не виймаючи навушника.

        Чудовий звук із 10-мм неодимових динаміків

        Чудовий звук із 10-мм неодимових динаміків

        У дорозі. В поїзді. У парку або спортзалі. Де б ви не слухали улюблений контент, ці ідеально налаштовані 10-мм динаміки чудово відтворюють звук кожної доріжки, списку відтворення тощо. Якщо вийняти навушник, музика призупиниться. Вставте навушник назад у вухо, і відтворення відновиться.

        Чіткі виклики з використанням одного або двох навушників

        Чіткі виклики з використанням одного або двох навушників

        Завдяки двом мікрофонам, які вловлюють звук вашого голосу, вас чітко чутимуть і ви можете подвоїти час на розмови, використовуючи один навушник і заряджаючи інший. Мікрофон автоматично призначається навушнику, який ви використовуєте. Просто поміняйте їх, коли поточний навушник почне розряджатися.

        Зручний футляр для бездротового заряджання. Отримайте до 32 годин відтворення

        Зручний футляр для бездротового заряджання. Отримайте до 32 годин відтворення

        Незалежно від того, як проходить ваш день, ці навушники витримають усе. Час відтворення від пари повністю заряджених навушників становить 8 годин (7 год з ANC), а повністю заряджений футляр забезпечує ще 24 години використання (21 год з ANC). Футляр сумісний із Qi, його можна заряджати бездротово або через USB-C.

        Легке керування і з’єднання у пару

        Легке керування і з’єднання у пару

        Елементи керування на вушних наконечниках дозволяють призупинити список відтворення, здійснювати виклики й активувати голосовий помічник телефону. Навушники готові до спарення миттю. Після спарення вони повторно під’єднаються до телефону, коли ви відкриєте зарядний футляр.

        Захист від води і поту IPX5

        Захист від води і поту IPX5

        Захист класу IPX5 означає, що ці навушники стійкі до бризок води. Вони не бояться невеликої кількості поту, й не потрібно хвилюватися, якщо ви потрапите під дощ.

        Надійна, комфортна фіксація у вусі

        Завдяки м’яким, взаємозамінним силіконовим вушним вкладишам ви зможете насолоджуватися справжнім комфортом. Вушні вкладиші на кожному навушнику надійно фіксуються у вушному каналі, створюючи ідеальне ущільнення, що усуває зовнішній шум. Конструкція у формі ключки для хокею забезпечує надійне розміщення кожного навушника.

        Додаток для навушників Philips. Персоналізоване керування звуком

        Додаток для навушників Philips Headphones дозволяє керувати музикою, яку ви слухаєте. Налаштовуйте рівні самостійно або вибирайте попередньо встановлені стилі звуку. Можна також використовувати додаток для перемикання між попередньо встановленими режимами шумопоглинання або керувати режимом голосового підсилення.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Опір
          16 Ом
          Діаметр динаміків
          10 мм
          Чутливість
          105 дБ (1 кГц)
          Частотний діапазон
          20–20 000 Гц
          Максимальна вхідна потужність
          5 мВт
          Тип динаміка
          Динамічний

        • Характеристики ANC

          Технологія ANC
          Гібридна, ANC Pro
          Режим зовнішніх звуків.
          Так
          Адаптивна технологія ANC
          Так
          Мікрофон для ANC
          4 мікрофони
          ANC (активне шумопоглинання)
          Так

        • Телекомунікації

          Мікрофон для викликів
          2 мікрофони
          Мікрофон із системою шумопоглинання
          Так

        • Під'єднання

          Версія Bluetooth
          5.2
          Підтримуваний кодек
          • AAC
          • SBC
          Максимальний діапазон
          До 10
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Тип бездротової передачі
          Bluetooth
          Бездротове використання
          Так

        • Зручність

          Підтримка додатка для навушників Philips
          Так
          Можливе оновлення програмного забезпечення
          Так
          Автоматичне призупинення (ІЧ-сенсор)
          Так
          Водонепроникність
          IPX5
          Режим моно для TWS
          Так
          Тип елементів керування
          Дотик
          Автоматичне вимкнення
          Так

        • Конструкція

          Стиль носіння
          Вкладиші
          Колір
          Чорний
          Матеріал з’єднання
          Силікон
          Припасування на вусі
          Вкладиші
          Тип припасування у вусі
          Силіконова накладка

        • Потужність

          Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено)
          7+21 год
          Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено)
          8 + 24 год
          Тип батареї (вкладиші)
          Літій-полімерна (вбудована)
          Ємність батареї (вкладиші)
          55 мАгод
          Тип батареї (футляр для заряджання)
          Літій-полімерна (вбудована)
          Ємність батареї (корпус)
          520 мАгод
          Ресурс батареї в режимі очікування
          200 год
          Час розмови
          8 год
          Час заряджання
          2
          Швидке зарядження
          15 хв за 1 год
          Бездротове заряджання
          Так
          Кількість батарей
          3 шт.
          Вага батареї (всього)
          12,7 г
          Можна заряджати
          Так

        • Голосовий помічник

          Підтримка голосового помічника
          Так
          Активація голосового помічника
          Вручну
          Сумісний голосовий помічник
          • Apple Siri
          • Google Помічник

        • Аксесуари

          Зарядний футляр
          Так
          Вушні втулки
          3 пари (S, M, L)
          Короткий посібник
          Так
          Зарядний кабель
          Кабель USB-C, 500 м

        • Розміри виробу

          Висота
          3
          Ширина
          7
          Глибина
          4.2
          Вага
          0,064

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Висота
          17,5
          Ширина
          9,5
          Глибина
          3,5
          Вага брутто
          0,147
          Вага нетто
          0,089
          Вага тари
          0,058
          Код EAN
          48 95229 11925 3

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          16,4
          Ширина
          11,5
          Висота
          11
          Вага брутто
          0,519
          Вага нетто
          0,267
          Вага тари
          0,252
          Код GTIN
          2 48 95229 11925 7

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          24
          Довжина
          34,8
          Ширина
          24,8
          Висота
          24,7
          Вага брутто
          4,628
          Вага нетто
          2,136
          Вага тари
          2,492
          Код GTIN
          1 48 95229 11925 0

        • UPC

          UPC
          8 40063 20221 4

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