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  • Навушники-вкладиші, які люблять спілкування
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  • Навушники-вкладиші, які люблять спілкування
  • Навушники-вкладиші, які люблять спілкування
  • Навушники-вкладиші, які люблять спілкування
  • Навушники-вкладиші, які люблять спілкування
  • Навушники-вкладиші, які люблять спілкування
  • Навушники-вкладиші, які люблять спілкування
  • Навушники-вкладиші, які люблять спілкування
  • Навушники-вкладиші, які люблять спілкування
  • Навушники-вкладиші, які люблять спілкування
  • Навушники-вкладиші, які люблять спілкування
  • Навушники-вкладиші, які люблять спілкування
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Навушники-вкладиші, які люблять спілкування
  • Навушники-вкладиші, які люблять спілкування
  • Навушники-вкладиші, які люблять спілкування
  • Навушники-вкладиші, які люблять спілкування
  • Навушники-вкладиші, які люблять спілкування
  • Навушники-вкладиші, які люблять спілкування
  • Навушники-вкладиші, які люблять спілкування
  • Навушники-вкладиші, які люблять спілкування
  • Навушники-вкладиші, які люблять спілкування
  • Навушники-вкладиші, які люблять спілкування

Справжні бездротові навушники

TAT6908BK/00

Навушники-вкладиші, які люблять спілкування
Насолоджуйтеся музикою. Слухайте улюблені подкасти. Обідайте разом. Із цими справді бездротовими навушниками-вкладишами із системою шумопоглинання, чудовим звуком і регульованими режимами ви краще чутимете розмови віч-на-віч. До того ж, вкладиші надзвичайно комфортні.
Переглянути всі переваги

Навушники-вкладиші, які люблять спілкування

  • Детальний, природний звук

  • Професійне шумопоглинання

  • Режим прослуховування розмови

  • Чіткіші виклики на ходу

Занурення завдяки професійному шумопоглинанню

Занурення завдяки професійному шумопоглинанню

Насолоджуйтеся більш захоплюючим звуком завдяки функції шумопоглинання, яка блокує зовнішній шум для безперешкодного прослуховування. Щоб почути, що відбувається навколо вас, торкніться навушника-вкладиша для увімкнення режиму пильності. Можна налаштувати рівні шумопоглинання або увімкнути функцію зменшення шуму вітру через додаток Philips Headphones.

Режим прослуховування розмови віч-на-віч

Режим прослуховування розмови віч-на-віч

За допомогою цих навушників-вкладишів ви можете краще чути інших віч-на-віч! Просто натисніть лівий навушник-вкладиш, щоб увімкнути режим прослуховування розмови, або скористайтеся додатком Philips Headphones. Мікрофони з формуванням пучка вловлюють голос людини перед вами, а фільтри шумопоглинання фільтрують зовнішні звуки.

Власний режим прослуховування. Пройдіть тестування прослуховування у додатку!

Власний режим прослуховування. Пройдіть тестування прослуховування у додатку!

Просте тестування прослуховування у додатку Philips Headphones дозволяє створити власний режим прослуховування, який налаштовується залежно від способу прослуховування різних частот у кожному вусі. Потім ви зможете за допомогою додатка налаштувати свій спеціальний профіль або лівий та правий навушники-вкладиші окремо в будь-який час.

Технічні характеристики

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