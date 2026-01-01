Занурення завдяки професійному шумопоглинанню

Насолоджуйтеся більш захоплюючим звуком завдяки функції шумопоглинання, яка блокує зовнішній шум для безперешкодного прослуховування. Щоб почути, що відбувається навколо вас, торкніться навушника-вкладиша для увімкнення режиму пильності. Можна налаштувати рівні шумопоглинання або увімкнути функцію зменшення шуму вітру через додаток Philips Headphones.