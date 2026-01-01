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TAT6908BK/00
Детальний, природний звук
Професійне шумопоглинання
Режим прослуховування розмови
Чіткіші виклики на ходу
Насолоджуйтеся більш захоплюючим звуком завдяки функції шумопоглинання, яка блокує зовнішній шум для безперешкодного прослуховування. Щоб почути, що відбувається навколо вас, торкніться навушника-вкладиша для увімкнення режиму пильності. Можна налаштувати рівні шумопоглинання або увімкнути функцію зменшення шуму вітру через додаток Philips Headphones.
За допомогою цих навушників-вкладишів ви можете краще чути інших віч-на-віч! Просто натисніть лівий навушник-вкладиш, щоб увімкнути режим прослуховування розмови, або скористайтеся додатком Philips Headphones. Мікрофони з формуванням пучка вловлюють голос людини перед вами, а фільтри шумопоглинання фільтрують зовнішні звуки.
Просте тестування прослуховування у додатку Philips Headphones дозволяє створити власний режим прослуховування, який налаштовується залежно від способу прослуховування різних частот у кожному вусі. Потім ви зможете за допомогою додатка налаштувати свій спеціальний профіль або лівий та правий навушники-вкладиші окремо в будь-який час.
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