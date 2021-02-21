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Більше не доступний
13-мм динаміки/закритого типу
Bluetooth®
Чорний
Коли пісня заслуговує вашої цілковитої уваги, ці справді бездротові навушники занурять вас у прослуховування без відволікання. Один зовнішній та один внутрішній мікрофон поєднуються для фільтрації зовнішнього шуму. Режим зовнішніх звуків дозволяє повернутися у реальність, коли це потрібно.
Ідеально налаштовані 13-мм динаміки забезпечують потужні низькі частоти та захоплюючу чіткість для кожної доріжки. Якщо ви виймете навушник, музика призупиниться. Вставте навушник в вухо, і музика почне відтворюватися знову.
Зарядний футляр можна заряджати бездротовим способом або через USB-C. Повністю заряджений футляр забезпечує додаткові 18 годин відтворення. Навушники відтворюватимуть контент 6 годин після одного заряджання (5 годин із ANC). Заряджайте їх 15 хвилин, щоб отримати 1 додаткову годину.
Нагороди
4.3
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Davorin
21/02/2021
Slovenija
Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti
Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Rebeka33
29/01/2021
Slovenija
Odlična redukcija šumov, super zvok
Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.
Плюси
Vse
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
FranceP
26/01/2021
Slovenija
Super zadeva.
Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke