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    Справді бездротові навушники-вкладиші

    TAT8505BK/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд. Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд. Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
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      headphones
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      Справді бездротові навушники-вкладиші

      TAT8505BK/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.

      Потоніть у насиченому, детальному звучанні або слідкуйте за світом довкола себе. Ці вдосконалені справді бездротові навушники мають систему активного шумопоглинання і режим зовнішніх звуків (Awareness Mode) для керування прослуховуванням. Продуманий округлий дизайн робить їх винятковими. Переглянути усі переваги

      Справді бездротові навушники-вкладиші

      Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.

      Потоніть у насиченому, детальному звучанні або слідкуйте за світом довкола себе. Ці вдосконалені справді бездротові навушники мають систему активного шумопоглинання і режим зовнішніх звуків (Awareness Mode) для керування прослуховуванням. Продуманий округлий дизайн робить їх винятковими. Переглянути усі переваги

      Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.

      Потоніть у насиченому, детальному звучанні або слідкуйте за світом довкола себе. Ці вдосконалені справді бездротові навушники мають систему активного шумопоглинання і режим зовнішніх звуків (Awareness Mode) для керування прослуховуванням. Продуманий округлий дизайн робить їх винятковими. Переглянути усі переваги

      Справді бездротові навушники-вкладиші

      Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.

      Потоніть у насиченому, детальному звучанні або слідкуйте за світом довкола себе. Ці вдосконалені справді бездротові навушники мають систему активного шумопоглинання і режим зовнішніх звуків (Awareness Mode) для керування прослуховуванням. Продуманий округлий дизайн робить їх винятковими. Переглянути усі переваги

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        Справді бездротові навушники-вкладиші

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.

        • 13-мм динаміки/закритого типу
        • Bluetooth®
        • Чорний
        Детальний, розширений звук із насиченими потужними низькими частотами

        Детальний, розширений звук із насиченими потужними низькими частотами

        Ідеально налаштовані 13-мм динаміки забезпечують потужні низькі частоти та захоплюючу чіткість для кожної доріжки. Якщо ви виймете навушник, музика призупиниться. Вставте навушник в вухо, і музика почне відтворюватися знову.

        Зарядний футляр. Отримайте до 24 годин відтворення

        Зарядний футляр. Отримайте до 24 годин відтворення

        Зарядний футляр можна заряджати бездротовим способом або через USB-C. Повністю заряджений футляр забезпечує додаткові 18 годин відтворення. Навушники відтворюватимуть контент 6 годин після одного заряджання (5 годин із ANC). Заряджайте їх 15 хвилин, щоб отримати 1 додаткову годину.

        Вишуканий геометричний дизайн. Комфортна фіксація у вусі

        Вишуканий геометричний дизайн. Комфортна фіксація у вусі

        Округлий корпус має тактильну якість і непомітно захоплює світло, що надає навушникам-вкладишам елегантного, стриманого вигляду. Овальна акустична трубка комфортно й надійно розміщується у вусі та максимально збільшує пасивну ізоляцію шумів.

        Два мікрофони для чітких викликів. Режим моно

        Два мікрофони для чітких викликів. Режим моно

        Два мікрофони у кожному навушнику зосереджуються на звучанні вашого голосу, значно зменшуючи шуми навколишнього середовища. Якщо ви знаходитесь у тихішому місці й не потрібно блокувати шуми під час розмови, режим моно дозволяє вам використовувати для розмови лише один навушник.

        Надзвичайно надійне з’єднання Bluetooth. Вбудовані елементи керування

        Надзвичайно надійне з’єднання Bluetooth. Вбудовані елементи керування

        Навушники готові до з’єднання у пару відразу після виймання із зарядного футляра. Після з’єднання у пару вони запам’ятовують останній пристрій, з яким їх було з’єднано в пару. Сенсорні елементи керування на кожному навушнику дозволяють легко керувати музикою, викликами та гучністю.

        Гібридне активне шумопоглинання. Зосереджуйтесь на тому, що потрібно

        Коли пісня заслуговує вашої цілковитої уваги, ці справді бездротові навушники занурять вас у прослуховування без відволікання. Один зовнішній та один внутрішній мікрофон поєднуються для фільтрації зовнішнього шуму. Режим зовнішніх звуків дозволяє повернутися у реальність, коли це потрібно.

        Додаток для навушників Philips. Персоналізоване керування звуком

        Вдоскональте низькі частоти. Зменште високі частоти. Додаток для навушників Philips дозволяє керувати музикою, яку ви слухаєте. Налаштовуйте рівні самостійно або вибирайте попередньо встановлені стилі звуку. Можна також перемикати між попередньо встановленими режимами ANC одним натисненням.

        Сумісність із Google Помічником

        Просто натисніть сенсорні елементи керування на лівому навушнику, щоб активувати Google Помічника або будь-якого іншого голосового помічника. Повністю вбудований Google Помічник дозволяє роботи більше у режимі «вільні руки». Слухайте сповіщення, просіть відтворити музику тощо.

        Захист від бризок і поту IPX4

        Маленький зарядний футляр додає ще більшої зручності. Також ці справді бездротові навушники стійкі до бризок із будь-якого боку. На них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Короткий посібник
          Так
          USB-кабель
          Кабель USB-C
          Втулки
          3 розміри

        • Під'єднання

          Мікрофон
          Вбудований мікрофон
          Профілі Bluetooth
          • AVRCP
          • A2DP
          • HSP
          • AAC
          • Формат потокової передачі: SBC
          Версія Bluetooth
          5.0
          Максимальний діапазон
          До 10  м

        • Зручність

          Керування викликами
          • Відповідь на виклик/завершення виклику
          • Утримування виклику
          • Вимкнення мікрофона
          • Відхилення виклику
          • Перемикання між 2 викликами

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Час розмови
          6 год.
          Час зарядження
          1,5  год.
          Тривалість відтворення музики
          6+18  год.

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Мембрана
          ПЕТ
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц
          Тип магніту
          NdFeB
          Чутливість
          108  дБ
          Опір
          16 Ом
          Максимальна вхідна потужність
          5 мВт
          Діаметр динаміків
          13 мм

        • Внутрішня коробка

          Вага брутто
          0,842  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 10842 8
          Висота
          16,7  см
          Довжина
          18  см
          Вага нетто
          0,291  кг
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          0,551  кг
          Ширина
          10,5  см

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          24
          Довжина
          44,8  см
          Ширина
          37,7  см
          Висота
          19,6  см
          Вага брутто
          7,592  кг
          Вага тари
          5,264  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 10842 1
          Вага нетто
          2,328  кг

        • Розміри виробу

          Висота
          4,4  см
          Ширина
          7,2  см
          Вага
          0,073  кг
          Глибина
          3,6  см

        • Розміри упаковки

          Висота
          17,5  см
          Ширина
          9,5  см
          Глибина
          5,5  см
          Вага брутто
          0,249  кг
          Вага нетто
          0,097  кг
          Вага тари
          0,152  кг
          Код EAN
          48 95229 10842 4
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Обидва

        • UPC

          UPC
          8 40063 20153 8

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