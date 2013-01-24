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Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
Потоніть у насиченому, детальному звучанні або слідкуйте за світом довкола себе. Ці вдосконалені справді бездротові навушники мають систему активного шумопоглинання і режим зовнішніх звуків (Awareness Mode) для керування прослуховуванням. Продуманий округлий дизайн робить їх винятковими. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
Потоніть у насиченому, детальному звучанні або слідкуйте за світом довкола себе. Ці вдосконалені справді бездротові навушники мають систему активного шумопоглинання і режим зовнішніх звуків (Awareness Mode) для керування прослуховуванням. Продуманий округлий дизайн робить їх винятковими. Переглянути усі переваги
Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
Потоніть у насиченому, детальному звучанні або слідкуйте за світом довкола себе. Ці вдосконалені справді бездротові навушники мають систему активного шумопоглинання і режим зовнішніх звуків (Awareness Mode) для керування прослуховуванням. Продуманий округлий дизайн робить їх винятковими. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
Потоніть у насиченому, детальному звучанні або слідкуйте за світом довкола себе. Ці вдосконалені справді бездротові навушники мають систему активного шумопоглинання і режим зовнішніх звуків (Awareness Mode) для керування прослуховуванням. Продуманий округлий дизайн робить їх винятковими. Переглянути усі переваги
Справді бездротові навушники-вкладиші
Ціна магазину Philips
Усього:
Ідеально налаштовані 13-мм динаміки забезпечують потужні низькі частоти та захоплюючу чіткість для кожної доріжки. Якщо ви виймете навушник, музика призупиниться. Вставте навушник в вухо, і музика почне відтворюватися знову.
Зарядний футляр можна заряджати бездротовим способом або через USB-C. Повністю заряджений футляр забезпечує додаткові 18 годин відтворення. Навушники відтворюватимуть контент 6 годин після одного заряджання (5 годин із ANC). Заряджайте їх 15 хвилин, щоб отримати 1 додаткову годину.
Округлий корпус має тактильну якість і непомітно захоплює світло, що надає навушникам-вкладишам елегантного, стриманого вигляду. Овальна акустична трубка комфортно й надійно розміщується у вусі та максимально збільшує пасивну ізоляцію шумів.
Два мікрофони у кожному навушнику зосереджуються на звучанні вашого голосу, значно зменшуючи шуми навколишнього середовища. Якщо ви знаходитесь у тихішому місці й не потрібно блокувати шуми під час розмови, режим моно дозволяє вам використовувати для розмови лише один навушник.
Навушники готові до з’єднання у пару відразу після виймання із зарядного футляра. Після з’єднання у пару вони запам’ятовують останній пристрій, з яким їх було з’єднано в пару. Сенсорні елементи керування на кожному навушнику дозволяють легко керувати музикою, викликами та гучністю.
Коли пісня заслуговує вашої цілковитої уваги, ці справді бездротові навушники занурять вас у прослуховування без відволікання. Один зовнішній та один внутрішній мікрофон поєднуються для фільтрації зовнішнього шуму. Режим зовнішніх звуків дозволяє повернутися у реальність, коли це потрібно.
Вдоскональте низькі частоти. Зменште високі частоти. Додаток для навушників Philips дозволяє керувати музикою, яку ви слухаєте. Налаштовуйте рівні самостійно або вибирайте попередньо встановлені стилі звуку. Можна також перемикати між попередньо встановленими режимами ANC одним натисненням.
Просто натисніть сенсорні елементи керування на лівому навушнику, щоб активувати Google Помічника або будь-якого іншого голосового помічника. Повністю вбудований Google Помічник дозволяє роботи більше у режимі «вільні руки». Слухайте сповіщення, просіть відтворити музику тощо.
Маленький зарядний футляр додає ще більшої зручності. Також ці справді бездротові навушники стійкі до бризок із будь-якого боку. На них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.
Аксесуари
Під'єднання
Зручність
Потужність
Звук
Внутрішня коробка
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