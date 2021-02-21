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  • Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
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  • Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
  • Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
  • Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
  • Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
  • Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
  • Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
  • Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
  • Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
  • Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
  • Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
  • Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
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  • Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
  • Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
  • Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
  • Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
  • Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
  • Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
  • Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
  • Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
  • Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
  • Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.

Більше не доступний

8000 seriesСправді бездротові навушники-вкладиші

TAT8505BK/00

4.3
| (6) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.
Потоніть у насиченому, детальному звучанні або слідкуйте за світом довкола себе. Ці вдосконалені справді бездротові навушники мають систему активного шумопоглинання і режим зовнішніх звуків (Awareness Mode) для керування прослуховуванням. Продуманий округлий дизайн робить їх винятковими.
Переглянути всі переваги

Полюбіть їх за звучання. Полюбіть їх за вигляд.

  • 13-мм динаміки/закритого типу

  • Bluetooth®

  • Чорний

Гібридне активне шумопоглинання. Зосереджуйтесь на тому, що потрібно

Гібридне активне шумопоглинання. Зосереджуйтесь на тому, що потрібно

Коли пісня заслуговує вашої цілковитої уваги, ці справді бездротові навушники занурять вас у прослуховування без відволікання. Один зовнішній та один внутрішній мікрофон поєднуються для фільтрації зовнішнього шуму. Режим зовнішніх звуків дозволяє повернутися у реальність, коли це потрібно.

Детальний, розширений звук із насиченими потужними низькими частотами

Детальний, розширений звук із насиченими потужними низькими частотами

Ідеально налаштовані 13-мм динаміки забезпечують потужні низькі частоти та захоплюючу чіткість для кожної доріжки. Якщо ви виймете навушник, музика призупиниться. Вставте навушник в вухо, і музика почне відтворюватися знову.

Зарядний футляр. Отримайте до 24 годин відтворення

Зарядний футляр. Отримайте до 24 годин відтворення

Зарядний футляр можна заряджати бездротовим способом або через USB-C. Повністю заряджений футляр забезпечує додаткові 18 годин відтворення. Навушники відтворюватимуть контент 6 годин після одного заряджання (5 годин із ANC). Заряджайте їх 15 хвилин, щоб отримати 1 додаткову годину.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image AWARD-1679621

Відгуки

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4.3

з 5

6

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2

21/02/2021

Slovenija

Slovenija

Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti

Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

29/01/2021

Slovenija

Slovenija

Odlična redukcija šumov, super zvok

Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.

Плюси

Vse

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

26/01/2021

Slovenija

Slovenija

Super zadeva.

Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

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