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Бездротові навушники з мікрофоном

TAUN102BK/00
Загальна оцінка / 5
  • Бездротова свобода Бездротова свобода Бездротова свобода
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    Бездротові навушники з мікрофоном

    TAUN102BK/00
    Загальна оцінка / 5

    Бездротова свобода

    Компактні запальні навушники-вкладиші з підтримкою Bluetooth забезпечують потужне звучання і бездротове відтворення музики до 7 годин. Портативне рішення для зручного використання. Переглянути усі переваги

    Бездротові навушники з мікрофоном

    Бездротова свобода

    Компактні запальні навушники-вкладиші з підтримкою Bluetooth забезпечують потужне звучання і бездротове відтворення музики до 7 годин. Портативне рішення для зручного використання. Переглянути усі переваги

    Бездротова свобода

    Компактні запальні навушники-вкладиші з підтримкою Bluetooth забезпечують потужне звучання і бездротове відтворення музики до 7 годин. Портативне рішення для зручного використання. Переглянути усі переваги

    Бездротові навушники з мікрофоном

    Бездротова свобода

    Компактні запальні навушники-вкладиші з підтримкою Bluetooth забезпечують потужне звучання і бездротове відтворення музики до 7 годин. Портативне рішення для зручного використання. Переглянути усі переваги

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      Бездротова свобода

      Потужний звук.

      • 6-мм динаміки/ закритого типу
      • Вкладиші
      • 7 годин відтворення

      Технологія швидкого заряджання

      Технологія швидкого заряджання пропонує отримати швидкий запас енергії, коли батарея розряджається. Лише 15 хвилин заряджання дарують 90 хвилин відтворення.

      Вкладиші з магнітними виїмками забезпечують охайне та зручне зберігання

      Ваші навушники внутрішнього типу мають вкладиші з магнітними виїмками, що забезпечують охайне та зручне зберігання. Магніти вмонтовано позаду кожного вкладиша, щоб вони з’єднувалися – жодного сплутування, безладу чи метушні. Просто скріпіть їхні задні стінки, складіть плаский кабель, що не сплутується, і покладіть у сумку, знаючи, що зможете легко їх знову одягнути – у будь-який час.

      Технічні характеристики

      • Під'єднання

        Мікрофон
        Вбудований мікрофон
        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • HFP
        • HSP
        • AVRCP
        Версія Bluetooth
        5.0

      • Внутрішня коробка

        Вага брутто
        0,48  кг
        Код GTIN
        2 48 95229 10014 9
        Висота
        11  см
        Довжина
        18,9  см
        Кількість споживчих комплектів
        6
        Вага тари
        0,156  кг
        Ширина
        16,6  см
        Вага нетто
        0,324  кг

      • Зовнішня коробка

        Вага брутто
        2,25  кг
        Код GTIN
        1 48 95229 10014 2
        Висота
        23,3  см
        Довжина
        35,4  см
        Кількість споживчих комплектів
        24
        Вага тари
        0,954  кг
        Ширина
        21  см
        Вага нетто
        1,296  кг

      • Розміри упаковки

        Глибина
        2,5  см
        Код EAN
        48 95229 10014 5
        Вага брутто
        0,069  кг
        Висота
        17,3  см
        Вага нетто
        0,054  кг
        Кількість виробів
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вага тари
        0,015  кг
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Ширина
        9,5  см

      • Розміри виробу

        Глибина
        0  см
        Висота
        2,25  см
        Вага
        0,035  кг
        Ширина
        1,4  см
        Довжина кабелю
        61,8  см

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        Короткий посібник
        USB-кабель
        У комплекті для заряджання

      • Звук

        Частотна характеристика
        20–20 000  Гц
        Опір
        16  Ом
        Чутливість
        100  дБ

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Вушні вкладки 3 розмірів
      • Кабель живлення USB

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