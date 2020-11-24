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Більше не доступний
TAUN102BK/00
6-мм динаміки/ закритого типу
Вкладиші
7 годин відтворення
Технологія швидкого заряджання пропонує отримати швидкий запас енергії, коли батарея розряджається. Лише 15 хвилин заряджання дарують 90 хвилин відтворення.
Ваші навушники внутрішнього типу мають вкладиші з магнітними виїмками, що забезпечують охайне та зручне зберігання. Магніти вмонтовано позаду кожного вкладиша, щоб вони з’єднувалися – жодного сплутування, безладу чи метушні. Просто скріпіть їхні задні стінки, складіть плаский кабель, що не сплутується, і покладіть у сумку, знаючи, що зможете легко їх знову одягнути – у будь-який час.
4.7
з 5
18
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Плюси
jakość, cena
Мінуси
brak
Цей відгук про 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Цей відгук про 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
hubud92
24/04/2020
Polska
Працівник Philips
Dobry zakup
[Employee of philipsglobal] Poprzednie słuchawki miałem na kablu i co chwila wypadały mi z uszu. Te trzymają się bardzo dobrze i długo wytrzymują na baterii. Cena adekwatna do jakości.
Плюси
brze się je nosi
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Nomili
24/04/2020
Polska
Bardzo dobre słuchawki
Jestem zadowolona, dobre słuchawki w rozsądnej cenie. Fajna opcja z magnesami, nie plączą się nawet wrzucone na szybko do torebki. Polecam!
Плюси
wygodne
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem