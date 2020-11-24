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  • Бездротова свобода
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Більше не доступний

3000 seriesБездротові навушники з мікрофоном

TAUN102BK/00

4.7
| (18) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Бездротова свобода
Компактні запальні навушники-вкладиші з підтримкою Bluetooth забезпечують потужне звучання і бездротове відтворення музики до 7 годин. Портативне рішення для зручного використання.
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Потужний звук.

Бездротова свобода

  • 6-мм динаміки/ закритого типу

  • Вкладиші

  • 7 годин відтворення

Комфортна і пасивна ізоляція шумів

Технологія швидкого заряджання

Технологія швидкого заряджання пропонує отримати швидкий запас енергії, коли батарея розряджається. Лише 15 хвилин заряджання дарують 90 хвилин відтворення.

Вкладиші з магнітними виїмками забезпечують охайне та зручне зберігання

Ваші навушники внутрішнього типу мають вкладиші з магнітними виїмками, що забезпечують охайне та зручне зберігання. Магніти вмонтовано позаду кожного вкладиша, щоб вони з’єднувалися – жодного сплутування, безладу чи метушні. Просто скріпіть їхні задні стінки, складіть плаский кабель, що не сплутується, і покладіть у сумку, знаючи, що зможете легко їх знову одягнути – у будь-який час.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

18

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Плюси

jakość, cena

Мінуси

brak

Цей відгук про 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

Цей відгук про 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

24/04/2020

Polska

Polska

Працівник Philips

Dobry zakup

[Employee of philipsglobal] Poprzednie słuchawki miałem na kablu i co chwila wypadały mi z uszu. Te trzymają się bardzo dobrze i długo wytrzymują na baterii. Cena adekwatna do jakości.

Плюси

brze się je nosi

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

24/04/2020

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki

Jestem zadowolona, dobre słuchawki w rozsądnej cenie. Fajna opcja z magnesami, nie plączą się nawet wrzucone na szybko do torebki. Polecam!

Плюси

wygodne

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

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