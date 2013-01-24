Вкладиші з магнітними виїмками забезпечують охайне та зручне зберігання

Ваші навушники внутрішнього типу мають вкладиші з магнітними виїмками, що забезпечують охайне та зручне зберігання. Магніти вмонтовано позаду кожного вкладиша, щоб вони з’єднувалися – жодного сплутування, безладу чи метушні. Просто скріпіть їхні задні стінки, складіть плаский кабель, що не сплутується, і покладіть у сумку, знаючи, що зможете легко їх знову одягнути – у будь-який час.