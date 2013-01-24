Інші елементи комплектації
- Вушні вкладки 3 розмірів
- Кабель живлення USB
Бездротова свобода
Компактні запальні навушники-вкладиші з підтримкою Bluetooth забезпечують потужне звучання і бездротове відтворення музики до 7 годин. Портативне рішення для зручного використання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бездротова свобода
Компактні запальні навушники-вкладиші з підтримкою Bluetooth забезпечують потужне звучання і бездротове відтворення музики до 7 годин. Портативне рішення для зручного використання. Переглянути усі переваги
Бездротова свобода
Компактні запальні навушники-вкладиші з підтримкою Bluetooth забезпечують потужне звучання і бездротове відтворення музики до 7 годин. Портативне рішення для зручного використання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Бездротова свобода
Компактні запальні навушники-вкладиші з підтримкою Bluetooth забезпечують потужне звучання і бездротове відтворення музики до 7 годин. Портативне рішення для зручного використання. Переглянути усі переваги
Технологія швидкого заряджання пропонує отримати швидкий запас енергії, коли батарея розряджається. Лише 15 хвилин заряджання дарують 90 хвилин відтворення.
Ваші навушники внутрішнього типу мають вкладиші з магнітними виїмками, що забезпечують охайне та зручне зберігання. Магніти вмонтовано позаду кожного вкладиша, щоб вони з’єднувалися – жодного сплутування, безладу чи метушні. Просто скріпіть їхні задні стінки, складіть плаский кабель, що не сплутується, і покладіть у сумку, знаючи, що зможете легко їх знову одягнути – у будь-який час.
Під'єднання
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Розміри виробу
Аксесуари
Звук