Програвач платівок із ремінним приводом і 2 режимами швидкості. Створений для роботи з високою потужністю

Ви можете слухати вініл на швидкості 33 1/3 або 45 об/хв завдяки литому алюмінієвому диску, а захисну кришку легко зняти, якщо вам подобається The Tina у відкритому вигляді. Алюмінієвий тонарм із противагою та антивібраційна система гарантують, що точне відстеження канавок змінною голкою Audio-Technica: навіть на максимальній гучності вечірка йтиме на повну, а ваші платівки залишаться в безпеці.