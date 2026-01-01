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TAV9000D/10
Ретро-дизайн, сучасний звук
Максимум 240 Вт (120 Вт RMS)
Програвач платівок із 2 режимами швидкості
DAB+/FM, Bluetooth® 5.4
Сміливий дизайн середини століття віддає данину поваги легендарним радіоприймачам Philips 1930-х і 1950-х років, а насичений потужний звук занурює вас у сьогодення. Ретро-деталі, такі як дерев’яна обшивка і вигнута решітка гучномовця, ідеально поєднуються з сучасними зручностями, такими як Bluetooth® і наш зручний супутній додаток.
Насолоджуйтесь приголомшливим насиченим, теплим звуком із максимальною потужністю 240 Вт (120 Вт RMS) під час потокового відтворення або прослуховування радіо, а також максимальною потужністю 120 Вт (60 Вт RMS) під час відтворення платівок. Два великі динаміки та два високочастотні динаміки в поєднанні з басовим низькочастотним динаміком і рефлекторним портом наповнюють повітря високими частотами, виразними середніми частотами й контрольованими, потужними низькими частотами.
Ви можете слухати вініл на швидкості 33 1/3 або 45 об/хв завдяки литому алюмінієвому диску, а захисну кришку легко зняти, якщо вам подобається The Tina у відкритому вигляді. Алюмінієвий тонарм із противагою та антивібраційна система гарантують, що точне відстеження канавок змінною голкою Audio-Technica: навіть на максимальній гучності вечірка йтиме на повну, а ваші платівки залишаться в безпеці.
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Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc. Словесний знак і логотипи Auracast™ є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc.