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Сучасний ретро-стиль
Відтворюйте контент, як ви любите. Цей гучномовець Bluetooth дарує вам портативне звучання в ретро-корпусі. Насолоджуйтеся 10 годинами відтворення, чітким звуком та вхідним з’єднанням для підключення до будь-якого джерела. Автентичні деталі в стилі 1950-х років у дереві та латуні додадуть мікшуванню непідвладної часу магії.
Bluetooth®
Вихідна потужність 4 Вт
10 годин відтворення
Цей гучномовець Bluetooth у ретро-стилі виглядає так, наче він безпосередньо з 1950s-х. Вінтажний дерев’яний корпус. Покритий латунню регулятор гучності та решітка гучномовців. Деталі того періоду, коли джаз був на піку популярності, а рок-н-рол лише зароджувався.
Батарея забезпечує 10 годин відтворення після повного заряджання. Заряджання триває приблизно 4 години, і заряджати зручно за допомогою кабелю мікро-USB з комплекту. Кнопка Bluetooth дозволяє підготувати цей гучномовець до з’єднання у пару з пристроєм Bluetooth.
Від класичної до електронної музики. Незважаючи на те, що цей гучномовець виглядає джазовим, це не означає, що він відтворює лише джаз. 1,75-дюймовий повнодіапазонний динамік забезпечує відтворення чіткого, детального звуку, незалежно від того, що ви слухаєте. Пасивний випромінювач підсилює низькі частоти, надаючи приємної потужності низьким тонам.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
111111111123
09/04/2021
Česká republika
Doporučuji
Kompaktní, stylový reproduktor, kvalitní zvuk. Doporučuji
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Дата використання 2020-04-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Дата використання 2020-04-09