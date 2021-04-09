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  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія виробу спереду
  • Фотографія виробу спереду
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
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Більше не доступний

Бездротовий гучномовець

TAVS300/00

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Сучасний ретро-стиль

Відтворюйте контент, як ви любите. Цей гучномовець Bluetooth дарує вам портативне звучання в ретро-корпусі. Насолоджуйтеся 10 годинами відтворення, чітким звуком та вхідним з’єднанням для підключення до будь-якого джерела. Автентичні деталі в стилі 1950-х років у дереві та латуні додадуть мікшуванню непідвладної часу магії.

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Сучасний ретро-стиль

  • Bluetooth®

  • Вихідна потужність 4 Вт

  • 10 годин відтворення

Вінтажний дерев’яний корпус. Деталі в стилі 1950-х

Цей гучномовець Bluetooth у ретро-стилі виглядає так, наче він безпосередньо з 1950s-х. Вінтажний дерев’яний корпус. Покритий латунню регулятор гучності та решітка гучномовців. Деталі того періоду, коли джаз був на піку популярності, а рок-н-рол лише зароджувався.

10 годин відтворення

Батарея забезпечує 10 годин відтворення після повного заряджання. Заряджання триває приблизно 4 години, і заряджати зручно за допомогою кабелю мікро-USB з комплекту. Кнопка Bluetooth дозволяє підготувати цей гучномовець до з’єднання у пару з пристроєм Bluetooth.

Чіткий, детальний звук. 1,75-дюймовий повнодіапазонний динамік

Від класичної до електронної музики. Незважаючи на те, що цей гучномовець виглядає джазовим, це не означає, що він відтворює лише джаз. 1,75-дюймовий повнодіапазонний динамік забезпечує відтворення чіткого, детального звуку, незалежно від того, що ви слухаєте. Пасивний випромінювач підсилює низькі частоти, надаючи приємної потужності низьким тонам.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

09/04/2021

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Kompaktní, stylový reproduktor, kvalitní zvuk. Doporučuji

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAVS300 Bezdrátový reproduktor

Дата використання 2020-04-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAVS300 Bezdrátový reproduktor

Дата використання 2020-04-09

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