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  • Фотографія виробу спереду
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  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
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Більше не доступний

Бездротовий гучномовець

TAVS500/00

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Джаз та інші подібні речі

Вигляд, який зігріває серце. Звук, який змушує вас рухатися. Цей великий гучномовець Bluetooth у ретро-стилі забезпечує 10 годин відтворення, потужні низькі частоти та додатковий роз’єм Aux-in для під’єднання до будь-якого джерела. Автентичні деталі в стилі 1950-х додають мікшуванню непідвладної часу магії.

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Джаз та інші подібні речі

  • Bluetooth®

  • Вихідна потужність 10 Вт

  • 10 годин відтворення

Вінтажний дерев’яний корпус. Деталі в стилі 1950-х

Цей гучномовець Bluetooth у ретро-стилі виглядає так, наче він безпосередньо з 1950s-х. Вінтажний дерев’яний корпус. Покритий латунню регулятор гучності та решітка гучномовців. Деталі того періоду, коли джаз був на піку популярності, а рок-н-рол лише зароджувався.

10 годин відтворення

Батарея забезпечує 10 годин відтворення після повного заряджання. Заряджання триває приблизно 4 години, і заряджати зручно за допомогою кабелю мікро-USB з комплекту. Кнопка Bluetooth дозволяє підготувати цей гучномовець до з’єднання у пару з пристроєм Bluetooth.

Чіткий, детальний звук. 3-дюймовий повнодіапазонний динамік

Від хіп-хопу до електронної танцювальної музики. Незважаючи на те, що цей гучномовець виглядає джазовим, це не означає, що він відтворює лише джаз. 3-дюймовий повнодіапазонний динамік забезпечує відтворення чіткого, детального звуку, незалежно від того, що ви слухаєте. Порт із фазоінвертором відтворює низькі тони, забезпечуючи всеохоплюючі, потужні низькі частоти.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

24/03/2020

Polska

Polska

Polecam!

No tylko popatrz na ten produkt - rewelacja! Obudowa retro wygląda bardzo przekonująco. Dźwięk na odpowiednim poziomie. Super spisuje się na tarasie podczas wspólnego grillowania:).

Плюси

Super wygląd i dźwięk

Мінуси

brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAVS500 Głośnik bezprzewodowy

Дата використання 2019-11-24

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAVS500 Głośnik bezprzewodowy

Дата використання 2019-11-24

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