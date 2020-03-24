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Джаз та інші подібні речі
Вигляд, який зігріває серце. Звук, який змушує вас рухатися. Цей великий гучномовець Bluetooth у ретро-стилі забезпечує 10 годин відтворення, потужні низькі частоти та додатковий роз’єм Aux-in для під’єднання до будь-якого джерела. Автентичні деталі в стилі 1950-х додають мікшуванню непідвладної часу магії.
Bluetooth®
Вихідна потужність 10 Вт
10 годин відтворення
Цей гучномовець Bluetooth у ретро-стилі виглядає так, наче він безпосередньо з 1950s-х. Вінтажний дерев’яний корпус. Покритий латунню регулятор гучності та решітка гучномовців. Деталі того періоду, коли джаз був на піку популярності, а рок-н-рол лише зароджувався.
Батарея забезпечує 10 годин відтворення після повного заряджання. Заряджання триває приблизно 4 години, і заряджати зручно за допомогою кабелю мікро-USB з комплекту. Кнопка Bluetooth дозволяє підготувати цей гучномовець до з’єднання у пару з пристроєм Bluetooth.
Від хіп-хопу до електронної танцювальної музики. Незважаючи на те, що цей гучномовець виглядає джазовим, це не означає, що він відтворює лише джаз. 3-дюймовий повнодіапазонний динамік забезпечує відтворення чіткого, детального звуку, незалежно від того, що ви слухаєте. Порт із фазоінвертором відтворює низькі тони, забезпечуючи всеохоплюючі, потужні низькі частоти.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Robsson
24/03/2020
Polska
Polecam!
No tylko popatrz na ten produkt - rewelacja! Obudowa retro wygląda bardzo przekonująco. Dźwięk na odpowiednim poziomie. Super spisuje się na tarasie podczas wspólnego grillowania:).
Плюси
Super wygląd i dźwięk
Мінуси
brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAVS500 Głośnik bezprzewodowy
Дата використання 2019-11-24
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAVS500 Głośnik bezprzewodowy
Дата використання 2019-11-24