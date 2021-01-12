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Більше не доступний
Традиційні відчуття
У цьому годиннику-радіо Bluetooth із живленням від мережі поєднується автентичний стиль 1950-х та сучасні функції. Дерев’яний корпус, мідні регулятори та дисплей із регулюванням яскравості роблять його ідеальною центральною прикрасою будь-якої кімнати. Цифровий радіоприймач забезпечує чіткий прийом.
Bluetooth®
Вихідна потужність 20 Вт
Цей годинник-радіо Bluetooth віддає належне традиційному настільному радіо Philips Philetta 254. Вінтажний дерев’яний корпус випромінює шарм. Деталі в стилі 1950-х на подвійних регуляторах і решітці динаміка повертають вас назад у часи джазу та рок-н-ролу.
Великий, чіткий цифровий дисплей годинника дозволяє регулювати яскравість, завдяки чому можна легко знайти ідеальне налаштування для кімнати. Коли сонце заходить, натисніть регулятор меню для доступу та зміни інтенсивності освітлення.
Цей ретро годинник-радіо мє цифровий тюнер FM та з’єднання Bluetooth для потокової передачі з мобільного пристрою. Цифровий радіоприймач забезпечує чіткий прийом. Можна налаштувати до 20 станцій FM і до 20 станцій DAB як вибрані.
5.0
з 5
7
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
VH68
12/01/2021
Україна
Вінтаж з сучасними функціоналом
Якщо ви любите теплі, якісні вінтажні речі з сучасним функціоналом - ця штучка для вас!
Плюси
Вінтаж, якість, сучасний функціонал
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAVS700 Оригінальне радіо
Дата використання 2019-12-12
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAVS700 Оригінальне радіо
Дата використання 2019-12-12
Gigi49
25/09/2020
Hrvatska
Genijalni proizvod
Iznad svih očekivanja, vrhunski dizajn i zvuk. Da mogu dati 10 zvjezdica dao bih!!! Obavezno milje staviti na radio!
Плюси
Dizajn kvaliteta zvuk
Мінуси
Ništa
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAVS700 Originalni radio
Дата використання 2020-08-25
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAVS700 Originalni radio
Дата використання 2020-08-25
Bazzy
10/09/2020
România
Splendid
Dacă vrei să ascuți Spotify pe o boxă cu două difuzoare de calitate și dacă ai nostalgia anilor '50, când CBC difuza Glenn Gould ca și cum ar fi fost un star rock, atunci merită să încerci achiziția. Pro Aspectul retro, calitatea sunetului, bass-ul profund Contra Lipsa unui print cu instrucțiuni complete. Poate fi totuși downloadat în format PDF de pe site-ul producătorului.
Цей відгук про TAVS700 Radio original
Дата використання 2019-08-10
Цей відгук про TAVS700 Radio original
Дата використання 2019-08-10