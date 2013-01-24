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Оригінальне радіо

TAVS700/10
Загальна оцінка / 5
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    Оригінальне радіо

    TAVS700/10
    Загальна оцінка / 5

    Традиційні відчуття

    У цьому годиннику-радіо Bluetooth із живленням від мережі поєднується автентичний стиль 1950-х та сучасні функції. Дерев’яний корпус, мідні регулятори та дисплей із регулюванням яскравості роблять його ідеальною центральною прикрасою будь-якої кімнати. Цифровий радіоприймач забезпечує чіткий прийом. Переглянути усі переваги

    Оригінальне радіо

    Традиційні відчуття

    У цьому годиннику-радіо Bluetooth із живленням від мережі поєднується автентичний стиль 1950-х та сучасні функції. Дерев’яний корпус, мідні регулятори та дисплей із регулюванням яскравості роблять його ідеальною центральною прикрасою будь-якої кімнати. Цифровий радіоприймач забезпечує чіткий прийом. Переглянути усі переваги

    Традиційні відчуття

    У цьому годиннику-радіо Bluetooth із живленням від мережі поєднується автентичний стиль 1950-х та сучасні функції. Дерев’яний корпус, мідні регулятори та дисплей із регулюванням яскравості роблять його ідеальною центральною прикрасою будь-якої кімнати. Цифровий радіоприймач забезпечує чіткий прийом. Переглянути усі переваги

    Оригінальне радіо

    Традиційні відчуття

    У цьому годиннику-радіо Bluetooth із живленням від мережі поєднується автентичний стиль 1950-х та сучасні функції. Дерев’яний корпус, мідні регулятори та дисплей із регулюванням яскравості роблять його ідеальною центральною прикрасою будь-якої кімнати. Цифровий радіоприймач забезпечує чіткий прийом. Переглянути усі переваги

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      Традиційні відчуття

      • Bluetooth®
      • Вихідна потужність 20 Вт

      Вінтажний дерев’яний корпус. Деталі в стилі 1950-х

      Цей годинник-радіо Bluetooth віддає належне традиційному настільному радіо Philips Philetta 254. Вінтажний дерев’яний корпус випромінює шарм. Деталі в стилі 1950-х на подвійних регуляторах і решітці динаміка повертають вас назад у часи джазу та рок-н-ролу.

      Великий, чіткий цифровий дисплей годинника. Можливість регулювання яскравості

      Великий, чіткий цифровий дисплей годинника дозволяє регулювати яскравість, завдяки чому можна легко знайти ідеальне налаштування для кімнати. Коли сонце заходить, натисніть регулятор меню для доступу та зміни інтенсивності освітлення.

      Цифрове радіо DAB+ та FM із попередньо налаштованими станціями

      Цей ретро годинник-радіо мє цифровий тюнер FM та з’єднання Bluetooth для потокової передачі з мобільного пристрою. Цифровий радіоприймач забезпечує чіткий прийом. Можна налаштувати до 20 станцій FM і до 20 станцій DAB як вибрані.

      Чіткий, детальний звук. 2x3-дюймові повнодіапазонні динаміки

      Два 3-дюймові повнодіапазонні динаміки забезпечують чіткий звук. Порт із фазоінвертором відтворює низькі тони, забезпечуючи всеохоплюючі, потужні низькі частоти. Покрита міддю решітка забезпечує проходження звуку.

      Подвійні дворівневі регулятори

      Коротке натиснення кнопки живлення дозволяє підготувати це радіо до з’єднання у пару. Бездротовий діапазон становить 10 м: ідеальний варіант, коли пристрій знаходиться в іншій кімнаті. Два дворівневі регулятори в ретро-стилі дозволяють керувати гучністю, джерелом, станціями DAB+/FM тощо.

      Отвір фазоінвертора. Повні, потужні низькі тони

      Отвір фазоінвертора. Повні, потужні низькі тони

      Покрита міддю решітка забезпечує проходження звуку

      Покрита міддю решітка забезпечує проходження звуку

      Бездротовий діапазон до 10 м

      Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійною та енергозберігаючою. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Короткий посібник зі встановлення
        • Кабель змінного струму (VDE та UK)

      • Гучномовці

        Вбудовані динаміки
        2

      • Звук

        Регулювання гучності
        поворотний
        Звукова система
        Стерео
        Вихідна потужність (RMS)
        20 Вт

      • Сумісність

        інші пристрої з підтримкою Bluetooth
        Так

      • Під'єднання

        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Версія Bluetooth
        5
        Заряджання через USB-роз’єм
        • Так
        • 5 В, 2 А
        Діапазон Bluetooth
        10 м на лінії прямого бачення

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Автоматичне цифрове налаштування
        Так
        Діапазони тюнера
        FM стерео
        DAB
        • інформаційний дисплей
        • меню
        • розумне сканування
        Діапазони тюнера
        DAB (смуга III)
        Кількість попередньо встановлених станцій
        20 (DAB), 20 (FM)
        Частотний діапазон DAB
        174,9–239,2  МГц
        174,9–239,2
        Діапазон FM-частоти
        87,5–108  МГц
        Дисплей тюнера
        PLL

      • Зручність

        Годинник/версія
        Цифровий
        годинник
        таймер сну

      • годинник

        Формат часу
        • 12 годин
        • 24 години

      • Розміри

        Вага виробу
        2,55  кг
        Розміри виробу (ШxГxВ)
        33,5 x 14,6 x 18,3 см
        Вага з упаковкою
        2,75  кг
        Розміри упаковки (ШxГxВ)
        40,8 x 18,6 x 23,4 см

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Короткий посібник зі встановлення
      • Кабель змінного струму (VDE та UK)

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