КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Фотографія виробу спереду
  • Фотографія виробу спереду
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія емоційної вигоди
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Стиль життя, що асоціюється з виробом
  • Фотографія виробу спереду
  • Фотографія виробу спереду
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія емоційної вигоди
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Стиль життя, що асоціюється з виробом

Більше не доступний

Оригінальне радіо

TAVS700/10

5

| (7) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Традиційні відчуття

У цьому годиннику-радіо Bluetooth із живленням від мережі поєднується автентичний стиль 1950-х та сучасні функції. Дерев’яний корпус, мідні регулятори та дисплей із регулюванням яскравості роблять його ідеальною центральною прикрасою будь-якої кімнати. Цифровий радіоприймач забезпечує чіткий прийом.

Переглянути всі переваги

Традиційні відчуття

  • Bluetooth®

  • Вихідна потужність 20 Вт

Вінтажний дерев’яний корпус. Деталі в стилі 1950-х

Цей годинник-радіо Bluetooth віддає належне традиційному настільному радіо Philips Philetta 254. Вінтажний дерев’яний корпус випромінює шарм. Деталі в стилі 1950-х на подвійних регуляторах і решітці динаміка повертають вас назад у часи джазу та рок-н-ролу.

Великий, чіткий цифровий дисплей годинника. Можливість регулювання яскравості

Великий, чіткий цифровий дисплей годинника дозволяє регулювати яскравість, завдяки чому можна легко знайти ідеальне налаштування для кімнати. Коли сонце заходить, натисніть регулятор меню для доступу та зміни інтенсивності освітлення.

Цифрове радіо DAB+ та FM із попередньо налаштованими станціями

Цей ретро годинник-радіо мє цифровий тюнер FM та з’єднання Bluetooth для потокової передачі з мобільного пристрою. Цифровий радіоприймач забезпечує чіткий прийом. Можна налаштувати до 20 станцій FM і до 20 станцій DAB як вибрані.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

7

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

12/01/2021

Україна

Україна

Вінтаж з сучасними функціоналом

Якщо ви любите теплі, якісні вінтажні речі з сучасним функціоналом - ця штучка для вас!

Плюси

Вінтаж, якість, сучасний функціонал

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAVS700 Оригінальне радіо

Дата використання 2019-12-12

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAVS700 Оригінальне радіо

Дата використання 2019-12-12

25/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Genijalni proizvod

Iznad svih očekivanja, vrhunski dizajn i zvuk. Da mogu dati 10 zvjezdica dao bih!!! Obavezno milje staviti na radio!

Плюси

Dizajn kvaliteta zvuk

Мінуси

Ništa

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAVS700 Originalni radio

Дата використання 2020-08-25

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAVS700 Originalni radio

Дата використання 2020-08-25

10/09/2020

România

România

Splendid

Dacă vrei să ascuți Spotify pe o boxă cu două difuzoare de calitate și dacă ai nostalgia anilor '50, când CBC difuza Glenn Gould ca și cum ar fi fost un star rock, atunci merită să încerci achiziția. Pro Aspectul retro, calitatea sunetului, bass-ul profund Contra Lipsa unui print cu instrucțiuni complete. Poate fi totuși downloadat în format PDF de pe site-ul producătorului.

Цей відгук про TAVS700 Radio original

Дата використання 2019-08-10

Цей відгук про TAVS700 Radio original

Дата використання 2019-08-10

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції