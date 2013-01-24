Інші елементи комплектації
- Короткий посібник зі встановлення
- Кабель змінного струму (VDE та UK)
Традиційні відчуття
У цьому годиннику-радіо Bluetooth із живленням від мережі поєднується автентичний стиль 1950-х та сучасні функції. Дерев’яний корпус, мідні регулятори та дисплей із регулюванням яскравості роблять його ідеальною центральною прикрасою будь-якої кімнати. Цифровий радіоприймач забезпечує чіткий прийом. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Традиційні відчуття
У цьому годиннику-радіо Bluetooth із живленням від мережі поєднується автентичний стиль 1950-х та сучасні функції. Дерев’яний корпус, мідні регулятори та дисплей із регулюванням яскравості роблять його ідеальною центральною прикрасою будь-якої кімнати. Цифровий радіоприймач забезпечує чіткий прийом. Переглянути усі переваги
Традиційні відчуття
У цьому годиннику-радіо Bluetooth із живленням від мережі поєднується автентичний стиль 1950-х та сучасні функції. Дерев’яний корпус, мідні регулятори та дисплей із регулюванням яскравості роблять його ідеальною центральною прикрасою будь-якої кімнати. Цифровий радіоприймач забезпечує чіткий прийом. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Традиційні відчуття
У цьому годиннику-радіо Bluetooth із живленням від мережі поєднується автентичний стиль 1950-х та сучасні функції. Дерев’яний корпус, мідні регулятори та дисплей із регулюванням яскравості роблять його ідеальною центральною прикрасою будь-якої кімнати. Цифровий радіоприймач забезпечує чіткий прийом. Переглянути усі переваги
Цей годинник-радіо Bluetooth віддає належне традиційному настільному радіо Philips Philetta 254. Вінтажний дерев’яний корпус випромінює шарм. Деталі в стилі 1950-х на подвійних регуляторах і решітці динаміка повертають вас назад у часи джазу та рок-н-ролу.
Великий, чіткий цифровий дисплей годинника дозволяє регулювати яскравість, завдяки чому можна легко знайти ідеальне налаштування для кімнати. Коли сонце заходить, натисніть регулятор меню для доступу та зміни інтенсивності освітлення.
Цей ретро годинник-радіо мє цифровий тюнер FM та з’єднання Bluetooth для потокової передачі з мобільного пристрою. Цифровий радіоприймач забезпечує чіткий прийом. Можна налаштувати до 20 станцій FM і до 20 станцій DAB як вибрані.
Два 3-дюймові повнодіапазонні динаміки забезпечують чіткий звук. Порт із фазоінвертором відтворює низькі тони, забезпечуючи всеохоплюючі, потужні низькі частоти. Покрита міддю решітка забезпечує проходження звуку.
Коротке натиснення кнопки живлення дозволяє підготувати це радіо до з’єднання у пару. Бездротовий діапазон становить 10 м: ідеальний варіант, коли пристрій знаходиться в іншій кімнаті. Два дворівневі регулятори в ретро-стилі дозволяють керувати гучністю, джерелом, станціями DAB+/FM тощо.
Отвір фазоінвертора. Повні, потужні низькі тони
Покрита міддю решітка забезпечує проходження звуку
Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійною та енергозберігаючою. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.
Аксесуари
Гучномовці
Звук
Сумісність
Під'єднання
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
годинник
Розміри