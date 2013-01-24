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Бездротовий гучномовець для дому

TAW6205/10
Загальна оцінка / 5
  • Увесь ваш аудіоконтент. У будь-якій кімнаті. Увесь ваш аудіоконтент. У будь-якій кімнаті. Увесь ваш аудіоконтент. У будь-якій кімнаті.
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    Бездротовий гучномовець для дому

    TAW6205/10
    Загальна оцінка / 5

    Увесь ваш аудіоконтент. У будь-якій кімнаті.

    Цей бездротовий гучномовець чудово виглядає сам по собі, а в поєднанні з іншими ще краще. Під’єднайте його до телевізора або інших гучномовців для чудового прослуховування в багатокімнатному режимі. Спарюйте для стереозвуку. Або підсилюйте ефект підсвічування Ambilight на телевізорі Philips. Переглянути усі переваги

    Бездротовий гучномовець для дому

    Увесь ваш аудіоконтент. У будь-якій кімнаті.

    Цей бездротовий гучномовець чудово виглядає сам по собі, а в поєднанні з іншими ще краще. Під’єднайте його до телевізора або інших гучномовців для чудового прослуховування в багатокімнатному режимі. Спарюйте для стереозвуку. Або підсилюйте ефект підсвічування Ambilight на телевізорі Philips. Переглянути усі переваги

    Увесь ваш аудіоконтент. У будь-якій кімнаті.

    Цей бездротовий гучномовець чудово виглядає сам по собі, а в поєднанні з іншими ще краще. Під’єднайте його до телевізора або інших гучномовців для чудового прослуховування в багатокімнатному режимі. Спарюйте для стереозвуку. Або підсилюйте ефект підсвічування Ambilight на телевізорі Philips. Переглянути усі переваги

    Бездротовий гучномовець для дому

    Увесь ваш аудіоконтент. У будь-якій кімнаті.

    Цей бездротовий гучномовець чудово виглядає сам по собі, а в поєднанні з іншими ще краще. Під’єднайте його до телевізора або інших гучномовців для чудового прослуховування в багатокімнатному режимі. Спарюйте для стереозвуку. Або підсилюйте ефект підсвічування Ambilight на телевізорі Philips. Переглянути усі переваги

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    See all multi-room

      Увесь ваш аудіоконтент. У будь-якій кімнаті.

      • Wi-Fi. Аудіо Multi-Room
      • Сумісність із DTS Play-Fi
      • Працює з голосовими помічниками
      • Вбудований світлодіод
      DTS Play-Fi. Високоякісне аудіо Multi-Room

      DTS Play-Fi. Високоякісне аудіо Multi-Room

      Цей бездротовий гучномовець сумісний з DTS Play-Fi, що сприяє легкій синхронізації з іншими гучномовцями, сумісними з Play-Fi, для відтворення аудіо в режимі Multi-Room. Якщо ваш саундбар підтримує об’ємний звук Play-Fi Surround, ви можете навіть зробити цей гучномовець частиною налаштування справжнього об’ємного звуку для кіновечора.

      Насичений звук. З’єднання в пару для стерео в тій самій кімнаті

      Низькочастотний динамік, два пасивні випромінювачі та високочастотний динамік поєднуються для забезпечення насиченого звуку з потужними низькими частотами та вражаючими високими частотами. Потокова передача через Wi-Fi забезпечує сигнал найвищої якості й гарантує ідеальну синхронізацію аудіо між гучномовцями або кімнатами.

      Підсильте звук гучномовців із розумним помічником

      Попросіть пристрої з підтримкою Alexa чи будь-який пристрій із Google Помічником відтворювати музику через гучномовець. Збільште гучність для вечірки. Зменште її пізно вночі. Дізнавайтеся новини тощо. Усе в режимі «вільні руки».

      Spotify Connect. Tidal. Deezer. Усе це тут

      Незалежно від того, чи це потокова передача безпосередньо зі Spotify, чи доступ до альбомів із Hi-Res Audio на Tidal через додаток Play-Fi, цей гучномовець передає будь-які дані. Від списків відтворення для вечірок у зоні відпочинку до подкастів в офісі – усе, що ви любите, звучатиме насиченіше, глибше та чіткіше.

      Підключення до всіх пристроїв

      Завдяки сумісності з Wi-Fi, Bluetooth, Google Chromecast та Apple AirPlay 2 ви можете виконувати потокову передачу улюбленої музики та подкастів так, як вам подобається. Якщо ви використовуєте пристрої iOS, можна скористатися Siri для керування гучномовцем за допомогою голосу.

      Вбудоване світлодіодне підсвічування. Сумісність із телевізором Philips з Ambilight

      Цей бездротовий гучномовець не лише створює музику. Він також доповнює підсвічування Ambilight. Просто натисніть кнопку з’єднання з Ambilight на гучномовці для підключення до телевізора. Насолоджуйтеся глибшим ефектом Ambilight під час перегляду фільмів, ігор або прослуховування музики.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Вихідна потужність
        40 Вт при 1% THD
        Регулятор гучності
        збільшення/зменшення
        Вдосконалення гучномовців
        Пасивні випромінювачі x 2

      • Гучномовець

        Кількість звукових каналів
        1,0
        Високочастотний динамік
        1 дюйм x 1
        Низькочастотний динамік
        3,5 дюйма x 1

      • Потужність

        Живлення
        100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
        Режим очікування
        Так

      • Зручність

        Інтерфейс користувача
        Вбудований світлодіод: кольоровий

      • Під'єднання

        DTS Play-Fi Multi-Room
        Так
        Spotify Connect
        Так
        Вбудований модуль Chromecast
        Так
        Працює з Alexa
        Так
        Працює з Apple Airplay 2
        Так
        Аудіовхід (3,5 мм)
        Так
        Профілі Bluetooth
        • SBC 4.0
        • A2DP
        • AVRCP
        Діапазон Bluetooth
        10 м на лінії прямого бачення
        З’єднання із мережею
        • Wi-Fi – 802.11 ac
        • Wi-Fi – 802.11 b/g/n
        Антена Wi-Fi
        Вбудовано
        Налаштування мережі
        Додаток Play-Fi

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Кабель змінного струму
        • Короткий посібник
        • Гарантійний талон

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        115x212x116 мм
        Вага виробу
        1,8  кг
        Розміри упаковки (ШxГxВ)
        172x312x168 мм
        Вага з упаковкою
        2,5  кг

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Кабель змінного струму
      • Короткий посібник
      • Гарантійний талон

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