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  • Основна використовувана фотографія
  • Фотографія виробу спереду-згори
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
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Більше не доступний

Бездротовий гучномовець для дому

TAW6205/10

2.4

| (5) Відгуки

Увесь ваш аудіоконтент. У будь-якій кімнаті.

Цей бездротовий гучномовець чудово виглядає сам по собі, а в поєднанні з іншими ще краще. Під’єднайте його до телевізора або інших гучномовців для чудового прослуховування в багатокімнатному режимі. Спарюйте для стереозвуку. Або підсилюйте ефект підсвічування Ambilight на телевізорі Philips.

Переглянути всі переваги

Увесь ваш аудіоконтент. У будь-якій кімнаті.

  • Wi-Fi. Аудіо Multi-Room

  • Сумісність із DTS Play-Fi

  • Працює з голосовими помічниками

  • Вбудований світлодіод

Spotify Connect. Tidal. Deezer. Усе це тут

Незалежно від того, чи це потокова передача безпосередньо зі Spotify, чи доступ до альбомів із Hi-Res Audio на Tidal через додаток Play-Fi, цей гучномовець передає будь-які дані. Від списків відтворення для вечірок у зоні відпочинку до подкастів в офісі – усе, що ви любите, звучатиме насиченіше, глибше та чіткіше.

Налаштування Multi-Room через додаток Philips Sound або Play-Fi

Із живленням від джерела змінного струму. Розміри: 115x212x116 мм

Технічні характеристики

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Відгуки

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2.4

з 5

5

Відгуки

3
2

24/11/2020

Polska

Polska

Głośnik

Dobrze grający głośnik posiadający wiele funkcji dodatkowych .polecam

Плюси

Funkcje

Мінуси

Brak

Цей відгук про TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Дата використання 2019-10-24

Цей відгук про TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Дата використання 2019-10-24

16/05/2022

Česká republika

Česká republika

Doporučuji, ale jak pro koho, viz mínusy

Reprák lze koupit samostatně, ale doporučuji koupit rovnou 2. Lze je spojit do stereo sestavy přes aplikaci Philips. Zvuk včetně basů je dostačující v cenové hladině odpovídající. Fajnšmekři sáhnou po dražších produktech. Když je repro vypnutý, vydává teplo, dioda svítí - měřil jsem chytrou zásuvkou a bene zanedbatelné množství energie. Více viz výhody/nevýhody. 1* ubírám za první 3 zmiňované nevýhody.

Плюси

Design je perfektní, Ambilight v několika režimech, zvuk včetně basů, dá se připojit přes wifi i bluetooth, připojení k wifi je rychlé

Мінуси

Když jsou vyplé tak v tichu při blíkém poslechu "šumí" a někomu může vadit. I k dnešku 05/2022 se stane, že ambilight začne jasně bíle svítit a nedá se vypnout jinak, než vypnutím/zapnutím přes zásuuvku (vše ostatní funguje, jak má). Poslední nevýhoda je, že bez koupi správného soundbaru si tyto repráky nedáte do kombinace vícekanálového zvuku (5.1), k tomu je potřeba ten soundbar, který to bude řídit. Nevýhoda bokem: pro někoho může být problém to doma na wifi rozchodit - není to nevýhoda produktu, ale vaše, nechte si poradit.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Дата використання 2022-01-16

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Дата використання 2022-01-16

08/02/2023

Polska

Polska

Najgorszy produkt ever

Tak hak w tytule - glosnik NAJGORSZY. Już raz na reklamacji wylądował. Sparowanie graniczy z cudem, następnie go rozpakowuje. Bluetooth NIE DZIAŁA. Działał tydzień i teraz żadne inne urządzenie go nie widzi. Sprzęt jest wadliwy, niedziałający

Плюси

Brak

Мінуси

Niedziałający Bluetooth, software i połączenie z aplikacją - archaizm, kompletnie nieuzasadnione miganie światełek znikąd i w najmniej oczekiwanych momentach

Цей відгук про TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Дата використання 2022-01-08

Цей відгук про TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Дата використання 2022-01-08

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