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Цей бездротовий гучномовець чудово виглядає сам по собі, а в поєднанні з іншими ще краще. Під’єднайте його до телевізора або інших гучномовців для чудового прослуховування в багатокімнатному режимі. Спарюйте для стереозвуку. Або підсилюйте ефект підсвічування Ambilight на телевізорі Philips. Переглянути усі переваги