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- Кабель змінного струму
- Гарантійний талон
- Короткий посібник
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Потужніший звук. У будь-якій кімнаті.
Цей потужний бездротовий гучномовець забезпечує 80-Вт насичений звук – самостійно або у складі багатокімнатної системи. Ви отримуєте стереозвук із детальною, ідеальною синхронізацією та легке керування в разі підключення до телевізора або інших гучномовців. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужніший звук. У будь-якій кімнаті.
Цей потужний бездротовий гучномовець забезпечує 80-Вт насичений звук – самостійно або у складі багатокімнатної системи. Ви отримуєте стереозвук із детальною, ідеальною синхронізацією та легке керування в разі підключення до телевізора або інших гучномовців. Переглянути усі переваги
Потужніший звук. У будь-якій кімнаті.
Цей потужний бездротовий гучномовець забезпечує 80-Вт насичений звук – самостійно або у складі багатокімнатної системи. Ви отримуєте стереозвук із детальною, ідеальною синхронізацією та легке керування в разі підключення до телевізора або інших гучномовців. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужніший звук. У будь-якій кімнаті.
Цей потужний бездротовий гучномовець забезпечує 80-Вт насичений звук – самостійно або у складі багатокімнатної системи. Ви отримуєте стереозвук із детальною, ідеальною синхронізацією та легке керування в разі підключення до телевізора або інших гучномовців. Переглянути усі переваги
Бездротовий гучномовець для дому
Усього:
Цей бездротовий гучномовець сумісний з DTS Play-Fi, що сприяє легкій синхронізації з іншими гучномовцями, сумісними з Play-Fi, для відтворення аудіо в режимі Multi-Room. Якщо ваш саундбар підтримує об’ємний звук Play-Fi Surround, ви можете навіть зробити цей гучномовець частиною налаштування справжнього об’ємного звуку для кіновечора.
Два низькочастотні динаміки, два пасивні випромінювачі та два високочастотні динаміки поєднуються для забезпечення захоплюючого звуку з потужними низькими частотами та вражаючими високими частотами. Потокова передача через Wi-Fi забезпечує сигнал найвищої якості і гарантує ідеальну синхронізацію аудіо між гучномовцями або кімнатами.
Попросіть пристрої з підтримкою Alexa чи будь-який пристрій із Google Помічником відтворювати музику через гучномовець. Збільште гучність для вечірки. Зменште її пізно вночі. Дізнавайтеся новини тощо. Усе в режимі «вільні руки».
Незалежно від того, чи це потокова передача безпосередньо зі Spotify, чи доступ до альбомів із Hi-Res Audio на Tidal через додаток Play-Fi, цей гучномовець передає будь-які дані. Від списків відтворення для вечірок у зоні відпочинку до подкастів в офісі – усе, що ви любите, звучатиме насиченіше, глибше та чіткіше.
Завдяки сумісності з Wi-Fi, Bluetooth, Google Chromecast та Apple AirPlay 2 ви можете виконувати потокову передачу улюбленої музики та подкастів так, як вам подобається. Якщо ви використовуєте пристрої iOS, можна скористатися Siri для керування гучномовцем за допомогою голосу.
Цей бездротовий гучномовець не лише створює музику. Він також доповнює підсвічування Ambilight. Просто натисніть кнопку з’єднання з Ambilight на гучномовці для підключення до телевізора. Насолоджуйтеся глибшим ефектом Ambilight під час перегляду фільмів, ігор або прослуховування музики.
Звук
Гучномовець
Потужність
Зручність
Під'єднання
Аксесуари
Розміри
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