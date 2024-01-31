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Більше не доступний
TAW6505/10
Потужніший звук. У будь-якій кімнаті.
Цей потужний бездротовий гучномовець забезпечує 80-Вт насичений звук – самостійно або у складі багатокімнатної системи. Ви отримуєте стереозвук із детальною, ідеальною синхронізацією та легке керування в разі підключення до телевізора або інших гучномовців.
Wi-Fi. Аудіо Multi-Room
Сумісність із DTS Play-Fi
Працює з голосовими помічниками
Вбудований світлодіод
Попросіть пристрої з підтримкою Alexa чи будь-який пристрій із Google Помічником відтворювати музику через гучномовець. Збільште гучність для вечірки. Зменште її пізно вночі. Дізнавайтеся новини тощо. Усе в режимі «вільні руки».
Два низькочастотні динаміки, два пасивні випромінювачі та два високочастотні динаміки поєднуються для забезпечення захоплюючого звуку з потужними низькими частотами та вражаючими високими частотами. Потокова передача через Wi-Fi забезпечує сигнал найвищої якості і гарантує ідеальну синхронізацію аудіо між гучномовцями або кімнатами.
3.5
з 5
14
Відгуки
Jacek Janusz
31/01/2024
Polska
polecam
Bardzo ładne głębokie brzmienie, w tym przyjemne basy. Elegancko i fajnie wygląda, diody można regulować zmieniając efekt świetlny np. na stałe oświetlenie w kilku wybranych kolorach. Bezproblemowo łączy się z telewizorem Philips OLED i współpracuje z sounbarem. Dobrze współpracuje z iPadem. Zniechęcony opiniami (że za dużo basów) kupiłem droższy głośnik PLay-Fi innego producenta jednak nie dał się sparować z nowym sprzętem Philips. Wymieniłem na o połowę tańszy TAW6505 i jestem bardzo zadowolony.
Плюси
moc, jakość wykonania, jakość dżwięku, wygląd, ambilight
Мінуси
brak equalizera
Цей відгук про TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Дата використання 2023-12-31
Цей відгук про TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Дата використання 2023-12-31
Endriu B
06/04/2023
Polska
Minimalizm połączony z wysoką funkcjonalnością
Głośnik wykonany perfekcyjnie w każdym calu. Czyste brzmienie w pełnym zakresie bez tendencji do przeciągania w stronę niskich lub wysokich tonów. Bez problemu łączy się a aplikacją Philips Sound dzięki czemu strumieniowanie m.in. ze Spotify jest banalnie proste. Po sparowaniu przez DTS Play-Fi można rozbudować scenę audio np. łącząc głośnik z soundbarem i subwooferem. Funkcja AMBILIGHT jest dodatkowym atutem. Po sparowaniu z TV Philipsa rozszerzamy efekt podświetlania. Niestety nie wszystkie nowsze TV są w stanie sparować AMBI z głośnikiem. Indywidualnie sprawdzi się równie dobrze jako "klimatyczna" nocna lampka. Gdyby TAW6505/10 posiadał wbudowane zasilanie i mógł pełnić funkcję głośnika mobilnego - cena regularna byłaby do przyjęcia, a sam produkt uznałbym za idealny. Będąc w pełni obiektywnym POLECAM !
Плюси
design, funkcjonalność, jakość
Мінуси
wysoka cena regularna, brak wlasnego zasilania
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Дата використання 2022-03-06
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Дата використання 2022-03-06
Nikiica R
29/08/2024
Slovenija
Super zvok za spalnico
Zvočnik igra super, postavljenega imava v spalnici na polici pa še lučke gorijo da ni čista tema. Povezan je na wi-fi in ga upravljava s Play-Fi aplikacijo, ker poslušava radio postaje iz celega sveta.
Плюси
kvaliteta zvoka in izdelava
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Дата використання 2024-04-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Дата використання 2024-04-29