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    Бездротовий гучномовець для дому

    TAW6505/10
    Загальна оцінка / 5
    • Потужніший звук. У будь-якій кімнаті. Потужніший звук. У будь-якій кімнаті. Потужніший звук. У будь-якій кімнаті.
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      Бездротовий гучномовець для дому

      TAW6505/10
      Загальна оцінка / 5

      Потужніший звук. У будь-якій кімнаті.

      Цей потужний бездротовий гучномовець забезпечує 80-Вт насичений звук – самостійно або у складі багатокімнатної системи. Ви отримуєте стереозвук із детальною, ідеальною синхронізацією та легке керування в разі підключення до телевізора або інших гучномовців. Переглянути усі переваги

      Бездротовий гучномовець для дому

      Потужніший звук. У будь-якій кімнаті.

      Цей потужний бездротовий гучномовець забезпечує 80-Вт насичений звук – самостійно або у складі багатокімнатної системи. Ви отримуєте стереозвук із детальною, ідеальною синхронізацією та легке керування в разі підключення до телевізора або інших гучномовців. Переглянути усі переваги

      Потужніший звук. У будь-якій кімнаті.

      Цей потужний бездротовий гучномовець забезпечує 80-Вт насичений звук – самостійно або у складі багатокімнатної системи. Ви отримуєте стереозвук із детальною, ідеальною синхронізацією та легке керування в разі підключення до телевізора або інших гучномовців. Переглянути усі переваги

      Бездротовий гучномовець для дому

      Потужніший звук. У будь-якій кімнаті.

      Цей потужний бездротовий гучномовець забезпечує 80-Вт насичений звук – самостійно або у складі багатокімнатної системи. Ви отримуєте стереозвук із детальною, ідеальною синхронізацією та легке керування в разі підключення до телевізора або інших гучномовців. Переглянути усі переваги

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        Бездротовий гучномовець для дому

        Бездротовий гучномовець для дому

        Усього:

        Потужніший звук. У будь-якій кімнаті.

        • Wi-Fi. Аудіо Multi-Room
        • Сумісність із DTS Play-Fi
        • Працює з голосовими помічниками
        • Вбудований світлодіод
        DTS Play-Fi. Високоякісне аудіо Multi-Room

        DTS Play-Fi. Високоякісне аудіо Multi-Room

        Цей бездротовий гучномовець сумісний з DTS Play-Fi, що сприяє легкій синхронізації з іншими гучномовцями, сумісними з Play-Fi, для відтворення аудіо в режимі Multi-Room. Якщо ваш саундбар підтримує об’ємний звук Play-Fi Surround, ви можете навіть зробити цей гучномовець частиною налаштування справжнього об’ємного звуку для кіновечора.

        Насичений звук у будь-якій кімнаті. Ідеальна синхронізація між кімнатами

        Два низькочастотні динаміки, два пасивні випромінювачі та два високочастотні динаміки поєднуються для забезпечення захоплюючого звуку з потужними низькими частотами та вражаючими високими частотами. Потокова передача через Wi-Fi забезпечує сигнал найвищої якості і гарантує ідеальну синхронізацію аудіо між гучномовцями або кімнатами.

        Підсильте звук гучномовців із розумним помічником

        Попросіть пристрої з підтримкою Alexa чи будь-який пристрій із Google Помічником відтворювати музику через гучномовець. Збільште гучність для вечірки. Зменште її пізно вночі. Дізнавайтеся новини тощо. Усе в режимі «вільні руки».

        Spotify Connect. Tidal. Deezer. Усе це тут

        Незалежно від того, чи це потокова передача безпосередньо зі Spotify, чи доступ до альбомів із Hi-Res Audio на Tidal через додаток Play-Fi, цей гучномовець передає будь-які дані. Від списків відтворення для вечірок у зоні відпочинку до подкастів в офісі – усе, що ви любите, звучатиме насиченіше, глибше та чіткіше.

        Підключення до всіх пристроїв

        Завдяки сумісності з Wi-Fi, Bluetooth, Google Chromecast та Apple AirPlay 2 ви можете виконувати потокову передачу улюбленої музики та подкастів так, як вам подобається. Якщо ви використовуєте пристрої iOS, можна скористатися Siri для керування гучномовцем за допомогою голосу.

        Вбудоване світлодіодне підсвічування. Сумісність із телевізором Philips з Ambilight

        Цей бездротовий гучномовець не лише створює музику. Він також доповнює підсвічування Ambilight. Просто натисніть кнопку з’єднання з Ambilight на гучномовці для підключення до телевізора. Насолоджуйтеся глибшим ефектом Ambilight під час перегляду фільмів, ігор або прослуховування музики.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Вихідна потужність
          80 Вт при 1% THD
          Регулятор гучності
          збільшення/зменшення
          Вдосконалення гучномовців
          Пасивні випромінювачі x 2

        • Гучномовець

          Кількість звукових каналів
          2.0
          Високочастотний динамік
          1 дюйм x 2
          Низькочастотний динамік
          3,5 дюйма x 2

        • Потужність

          Живлення
          100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Режим очікування
          Так

        • Зручність

          Інтерфейс користувача
          Вбудований світлодіод: кольоровий

        • Під'єднання

          DTS Play-Fi Multi-Room
          Так
          Spotify Connect
          Так
          Вбудований модуль Chromecast
          Так
          Працює з Alexa
          Так
          Працює з Apple Airplay 2
          Так
          Аудіовхід (3,5 мм)
          Так
          Профілі Bluetooth
          • SBC 4.0
          • A2DP
          • AVRCP
          Діапазон Bluetooth
          10 м на лінії прямого бачення
          З’єднання із мережею
          • Wi-Fi – 802.11 ac
          • Wi-Fi – 802.11 b/g/n
          Налаштування мережі
          Додаток Play-Fi
          Антена Wi-Fi
          Вбудовано

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Кабель змінного струму
          • Гарантійний талон
          • Короткий посібник

        • Розміри

          Розміри виробу (ШxГxВ)
          350x132x151 мм
          Вага виробу
          3,5  кг
          Розміри упаковки (ШxГxВ)
          388x211x203 мм
          Вага з упаковкою
          4,4  кг

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Кабель змінного струму
        • Гарантійний талон
        • Короткий посібник

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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