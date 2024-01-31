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Більше не доступний

Бездротовий гучномовець для дому

TAW6505/10

3.5

| (14) Відгуки

Потужніший звук. У будь-якій кімнаті.

Цей потужний бездротовий гучномовець забезпечує 80-Вт насичений звук – самостійно або у складі багатокімнатної системи. Ви отримуєте стереозвук із детальною, ідеальною синхронізацією та легке керування в разі підключення до телевізора або інших гучномовців.

Переглянути всі переваги

Потужніший звук. У будь-якій кімнаті.

  • Wi-Fi. Аудіо Multi-Room

  • Сумісність із DTS Play-Fi

  • Працює з голосовими помічниками

  • Вбудований світлодіод

Підсильте звук гучномовців із розумним помічником

Попросіть пристрої з підтримкою Alexa чи будь-який пристрій із Google Помічником відтворювати музику через гучномовець. Збільште гучність для вечірки. Зменште її пізно вночі. Дізнавайтеся новини тощо. Усе в режимі «вільні руки».

Працює з улюбленими голосовими помічниками зі штучним інтелектом

Насичений звук у будь-якій кімнаті. Ідеальна синхронізація між кімнатами

Два низькочастотні динаміки, два пасивні випромінювачі та два високочастотні динаміки поєднуються для забезпечення захоплюючого звуку з потужними низькими частотами та вражаючими високими частотами. Потокова передача через Wi-Fi забезпечує сигнал найвищої якості і гарантує ідеальну синхронізацію аудіо між гучномовцями або кімнатами.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.5

з 5

14

Відгуки

31/01/2024

Polska

Polska

polecam

Bardzo ładne głębokie brzmienie, w tym przyjemne basy. Elegancko i fajnie wygląda, diody można regulować zmieniając efekt świetlny np. na stałe oświetlenie w kilku wybranych kolorach. Bezproblemowo łączy się z telewizorem Philips OLED i współpracuje z sounbarem. Dobrze współpracuje z iPadem. Zniechęcony opiniami (że za dużo basów) kupiłem droższy głośnik PLay-Fi innego producenta jednak nie dał się sparować z nowym sprzętem Philips. Wymieniłem na o połowę tańszy TAW6505 i jestem bardzo zadowolony.

Плюси

moc, jakość wykonania, jakość dżwięku, wygląd, ambilight

Мінуси

brak equalizera

Цей відгук про TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Дата використання 2023-12-31

Цей відгук про TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Дата використання 2023-12-31

06/04/2023

Polska

Polska

Minimalizm połączony z wysoką funkcjonalnością

Głośnik wykonany perfekcyjnie w każdym calu. Czyste brzmienie w pełnym zakresie bez tendencji do przeciągania w stronę niskich lub wysokich tonów. Bez problemu łączy się a aplikacją Philips Sound dzięki czemu strumieniowanie m.in. ze Spotify jest banalnie proste. Po sparowaniu przez DTS Play-Fi można rozbudować scenę audio np. łącząc głośnik z soundbarem i subwooferem. Funkcja AMBILIGHT jest dodatkowym atutem. Po sparowaniu z TV Philipsa rozszerzamy efekt podświetlania. Niestety nie wszystkie nowsze TV są w stanie sparować AMBI z głośnikiem. Indywidualnie sprawdzi się równie dobrze jako "klimatyczna" nocna lampka. Gdyby TAW6505/10 posiadał wbudowane zasilanie i mógł pełnić funkcję głośnika mobilnego - cena regularna byłaby do przyjęcia, a sam produkt uznałbym za idealny. Będąc w pełni obiektywnym POLECAM !

Плюси

design, funkcjonalność, jakość

Мінуси

wysoka cena regularna, brak wlasnego zasilania

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Дата використання 2022-03-06

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Дата використання 2022-03-06

29/08/2024

Slovenija

Slovenija

Super zvok za spalnico

Zvočnik igra super, postavljenega imava v spalnici na polici pa še lučke gorijo da ni čista tema. Povezan je na wi-fi in ga upravljava s Play-Fi aplikacijo, ker poslušava radio postaje iz celega sveta.

Плюси

kvaliteta zvoka in izdelava

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Дата використання 2024-04-29

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Дата використання 2024-04-29

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