Замінна сітка для підстригання та гоління
Змінна бритвена головка зі сіткою TT2000/51 для бритв Philips BodyGroom лінійок 3000, 5000 та 7000 Переглянути усі переваги
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Замінна сітка для підстригання та гоління
Змінна бритвена головка зі сіткою TT2000/51 для бритв Philips BodyGroom лінійок 3000, 5000 та 7000 Переглянути усі переваги
100% водонепроникність для легкого використання та чищення.
Головка бритви має запатентовані заокруглені кінці та гіпоалергенну сітку для захисту шкіри під час гоління. Тримери, що працюють у двох напрямках, підстригають довше волосся, яке голить сітка для ретельнішого результату.
Чищення
Вміст
Сумісність