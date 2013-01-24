Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Bodygroom replacement foil

Замінна сітка

TT2000/43
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
  • Замінна сітка для підстригання та гоління Замінна сітка для підстригання та гоління Замінна сітка для підстригання та гоління
    -{discount-value}

    Bodygroom replacement foil Замінна сітка

    TT2000/43
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Замінна сітка для підстригання та гоління

    Змінна бритвена головка зі сіткою TT2000/51 для бритв Philips BodyGroom лінійок 3000, 5000 та 7000 Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Bodygroom replacement foil Замінна сітка

    Замінна сітка для підстригання та гоління

    Змінна бритвена головка зі сіткою TT2000/51 для бритв Philips BodyGroom лінійок 3000, 5000 та 7000 Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all personal-care-accessories

      Замінна сітка для підстригання та гоління

      Для найкращих результатів заміняйте сітку кожні 12 місяців

      • Підходить бритвам BodyGroom серії S3000
      • Підходить бритвам BodyGroom серії S5000
      • Підходить бритвам BodyGroom серії S7000
      • Підходить для Click&Style (S500/700)
      100% водонепроникність для використання в душі та легкого чищення

      100% водонепроникність для використання в душі та легкого чищення

      100% водонепроникність для легкого використання та чищення.

      Безпечне використання та менше подразнення – найзручніше підстригання волосся на тілі

      Безпечне використання та менше подразнення – найзручніше підстригання волосся на тілі

      Головка бритви має запатентовані заокруглені кінці та гіпоалергенну сітку для захисту шкіри під час гоління. Тримери, що працюють у двох напрямках, підстригають довше волосся, яке голить сітка для ретельнішого результату.

      Технічні характеристики

      • Чищення

        Використання
        Використовуйте розпилювач для очищення HQ110

      • Вміст

        Упаковка
        1 сітка для бритвеної головки

      • Сумісність

        Підходить для типу виробу
        • QG33XX, TT20XX, BG70XX, BG30XX
        • BG50XX, SBG315, BG20XX
        • YS52X, YS53X

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись