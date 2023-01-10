Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Підходить бритвам BodyGroom серії S3000
Підходить бритвам BodyGroom серії S5000
Підходить бритвам BodyGroom серії S7000
Підходить для Click&Style (S500/700)
100% водонепроникність для легкого використання та чищення.
Головка бритви має запатентовані заокруглені кінці та гіпоалергенну сітку для захисту шкіри під час гоління. Тримери, що працюють у двох напрямках, підстригають довше волосся, яке голить сітка для ретельнішого результату.
4.2
з 5
63
Відгуки
82%
рекомендують цей виріб
rozbickimariusz
10/01/2023
Polska
Polecam
Golarka sprawdza się super w codziennej depilacji całego ciała, nigdy się nią nie zaciąłem. Jest porządnie wykonana, jednocześnie bardzo poręczna i dociera do wszelkich zakamarków.
Плюси
poręczna, cena, goli dokładnie
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem
MateuszKacpi
31/12/2022
Polska
Bardzo dobra
Ogromny plus za możliwość używania pod prysznicem, z tego względu jest niezwykle praktyczna. Skutecznie działa i precyzyjnie. Absolutnie nie ma się do czego przyczepić.
Плюси
jakość. trwałość
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem
Maksymilianoooo
07/12/2022
Polska
Świetne
Golarkę kupiła mi narzeczona i muszę przyznać, że trafiła w 10. Golarka jest dokładna i dobrze radzi sobie z włosami wszędzie. Jestem w stanie zgolić włosy przy samej skórze. Na ogromny plus możliwość użytkowania pod prysznicem.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem