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  • Замінна сітка для підстригання та гоління
  • Замінна сітка для підстригання та гоління
  • Замінна сітка для підстригання та гоління
  • Замінна сітка для підстригання та гоління
  • Замінна сітка для підстригання та гоління
  • Замінна сітка для підстригання та гоління

Більше не доступний

Bodygroom replacement foilЗамінна сітка

TT2000/43

4.2
| (63) Відгуки | 82% рекомендують цей виріб
Замінна сітка для підстригання та гоління
Змінна бритвена головка зі сіткою TT2000/51 для бритв Philips BodyGroom лінійок 3000, 5000 та 7000
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Для найкращих результатів заміняйте сітку кожні 12 місяців

Замінна сітка для підстригання та гоління

  • Підходить бритвам BodyGroom серії S3000

  • Підходить бритвам BodyGroom серії S5000

  • Підходить бритвам BodyGroom серії S7000

  • Підходить для Click&Style (S500/700)

100% водонепроникність для використання в душі та легкого чищення

100% водонепроникність для використання в душі та легкого чищення

100% водонепроникність для легкого використання та чищення.

Безпечне використання та менше подразнення – найзручніше підстригання волосся на тілі

Безпечне використання та менше подразнення – найзручніше підстригання волосся на тілі

Головка бритви має запатентовані заокруглені кінці та гіпоалергенну сітку для захисту шкіри під час гоління. Тримери, що працюють у двох напрямках, підстригають довше волосся, яке голить сітка для ретельнішого результату.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

63

Відгуки

82%

рекомендують цей виріб

10/01/2023

Polska

Polska

Polecam

Golarka sprawdza się super w codziennej depilacji całego ciała, nigdy się nią nie zaciąłem. Jest porządnie wykonana, jednocześnie bardzo poręczna i dociera do wszelkich zakamarków.

Плюси

poręczna, cena, goli dokładnie

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem

31/12/2022

Polska

Polska

Bardzo dobra

Ogromny plus za możliwość używania pod prysznicem, z tego względu jest niezwykle praktyczna. Skutecznie działa i precyzyjnie. Absolutnie nie ma się do czego przyczepić.

Плюси

jakość. trwałość

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem

07/12/2022

Polska

Polska

Świetne

Golarkę kupiła mi narzeczona i muszę przyznać, że trafiła w 10. Golarka jest dokładna i dobrze radzi sobie z włosami wszędzie. Jestem w stanie zgolić włosy przy samej skórze. Na ogromny plus możliwość użytkowania pod prysznicem.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Bodygroom series 7000 TT2040/32 Golarka do ciała do stosowania pod prysznicem

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