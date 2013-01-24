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Bodygroom series 5000

Пристрій підстригання волосся на тілі

TT2021/30
Загальна оцінка / 5
  • Підстригання та гоління волосся на усіх ділянках тіла Підстригання та гоління волосся на усіх ділянках тіла Підстригання та гоління волосся на усіх ділянках тіла
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    Bodygroom series 5000 Пристрій підстригання волосся на тілі

    TT2021/30
    Загальна оцінка / 5

    Підстригання та гоління волосся на усіх ділянках тіла

    Універсальна система для підстригання волосся на тілі Philips пропонує догляд виключно для чоловіків – підстригає та голить волосся на усіх ділянках тіла. Вона безпечна та легка у користуванні. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Bodygroom series 5000 Пристрій підстригання волосся на тілі

    Підстригання та гоління волосся на усіх ділянках тіла

    Універсальна система для підстригання волосся на тілі Philips пропонує догляд виключно для чоловіків – підстригає та голить волосся на усіх ділянках тіла. Вона безпечна та легка у користуванні. Переглянути усі переваги

    Підстригання та гоління волосся на усіх ділянках тіла

    Універсальна система для підстригання волосся на тілі Philips пропонує догляд виключно для чоловіків – підстригає та голить волосся на усіх ділянках тіла. Вона безпечна та легка у користуванні. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Bodygroom series 5000 Пристрій підстригання волосся на тілі

    Підстригання та гоління волосся на усіх ділянках тіла

    Універсальна система для підстригання волосся на тілі Philips пропонує догляд виключно для чоловіків – підстригає та голить волосся на усіх ділянках тіла. Вона безпечна та легка у користуванні. Переглянути усі переваги

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      Підстригання та гоління волосся на усіх ділянках тіла

      Бритва для тіла Bodygroom №1 у світі

      • для всіх ділянок тіла
      3 гребінці для різної довжини волосся

      3 гребінці для різної довжини волосся

      3 гребінці дають змогу обирати три різні налаштування фіксованої довжини (3, 5 і 7 мм) для безпечного та легкого підстригання волосся на будь-яких ділянках тіла

      Підставка для заряджання та зручного зберігання

      Підставка для заряджання та зручного зберігання

      Підставка для заряджання дає змогу зручно зберігати пристрій та забезпечує повне заряджання й готовність пристрою до використання

      Підстригання та гоління волосся на усіх ділянках тіла

      Підстригання та гоління волосся на усіх ділянках тіла

      Ця бритва для тіла Philips дає змогу підстригати та голити волосся будь-де на тілі.

      Для сухого і вологого гоління; для використання в душі та легкого чищення

      Для сухого і вологого гоління; для використання в душі та легкого чищення

      100% водонепроникність бритви Philips дає змогу зручно підстригати та голити волосся на тілі в душі, а також легко чистити бритву.

      Безпечне використання та менше подразнення – найзручніше підстригання волосся на тілі

      Безпечне використання та менше подразнення – найзручніше підстригання волосся на тілі

      Технічні характеристики

      • Система зрізання

        Ширина ріжучого блока
        32  мм
        Кількість налаштувань довжини
        3
        Бритвений елемент
        Сітка з двома тримерами для попереднього зрізання

      • Простота у користуванні

        Не потребує спеціального догляду – не потребує змащування
        Так
        Без шнура
        Так
        Сухе та вологе використання
        Можливість використання у душі та легке чищення

      • Система живлення

        Час зарядження
        8 годин
        Час роботи
        50 хвилин
        Використання
        Лише автономна робота

      • Аксесуари

        Підставка для зберігання і заряджання
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Створіть власний стиль

        Стилі
        Гоління та підстригання волосся на тілі

      • Ефективність підстригання та гоління

        Система гоління
        Сітка для ретельного гоління
        Комфорт шкіри
        Безпечна для шкіри бритвена головка

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