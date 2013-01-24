Підстригання та гоління волосся на усіх ділянках тіла
Універсальна система для підстригання волосся на тілі Philips пропонує догляд виключно для чоловіків – підстригає та голить волосся на усіх ділянках тіла. Вона безпечна та легка у користуванні. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підстригання та гоління волосся на усіх ділянках тіла
Універсальна система для підстригання волосся на тілі Philips пропонує догляд виключно для чоловіків – підстригає та голить волосся на усіх ділянках тіла. Вона безпечна та легка у користуванні. Переглянути усі переваги
Підстригання та гоління волосся на усіх ділянках тіла
Універсальна система для підстригання волосся на тілі Philips пропонує догляд виключно для чоловіків – підстригає та голить волосся на усіх ділянках тіла. Вона безпечна та легка у користуванні. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підстригання та гоління волосся на усіх ділянках тіла
Універсальна система для підстригання волосся на тілі Philips пропонує догляд виключно для чоловіків – підстригає та голить волосся на усіх ділянках тіла. Вона безпечна та легка у користуванні. Переглянути усі переваги
3 гребінці дають змогу обирати три різні налаштування фіксованої довжини (3, 5 і 7 мм) для безпечного та легкого підстригання волосся на будь-яких ділянках тіла
Підставка для заряджання дає змогу зручно зберігати пристрій та забезпечує повне заряджання й готовність пристрою до використання
Ця бритва для тіла Philips дає змогу підстригати та голити волосся будь-де на тілі.
100% водонепроникність бритви Philips дає змогу зручно підстригати та голити волосся на тілі в душі, а також легко чистити бритву.
Система зрізання
Простота у користуванні
Система живлення
Аксесуари
Обслуговування
Створіть власний стиль
Ефективність підстригання та гоління