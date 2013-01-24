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Bodygroom series 5000

Пристрій підстригання волосся на тілі

TT2030/10
Загальна оцінка / 5
  • Чудове завершення стилю Чудове завершення стилю Чудове завершення стилю
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    Bodygroom series 5000 Пристрій підстригання волосся на тілі

    TT2030/10
    Загальна оцінка / 5

    Чудове завершення стилю

    Система підстригання волосся на всьому тілі з унікальними насадками: для ідеального підстригання і гоління волосся, навіть на чутливих ділянках. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Bodygroom series 5000 Пристрій підстригання волосся на тілі

    Чудове завершення стилю

    Система підстригання волосся на всьому тілі з унікальними насадками: для ідеального підстригання і гоління волосся, навіть на чутливих ділянках. Переглянути усі переваги

    Чудове завершення стилю

    Система підстригання волосся на всьому тілі з унікальними насадками: для ідеального підстригання і гоління волосся, навіть на чутливих ділянках. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Bodygroom series 5000 Пристрій підстригання волосся на тілі

    Чудове завершення стилю

    Система підстригання волосся на всьому тілі з унікальними насадками: для ідеального підстригання і гоління волосся, навіть на чутливих ділянках. Переглянути усі переваги

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      Чудове завершення стилю

      Навіть для найбільш чутливих ділянок тіла

      • плюс
      • для найбільш чутливих ділянок
      5 налаштувань довжини до 11 мм

      5 налаштувань довжини до 11 мм

      Обирайте та блокуйте потрібну довжину в межах широкого діапазону довжин.

      Тример збільшеного розміру для швидких результатів на великих ділянках

      Тример збільшеного розміру для швидких результатів на великих ділянках

      Використовуйте тример збільшеного розміру для отримання швидких результатів на великих ділянках, наприклад, на грудях, животі та ногах.

      Малий тример для надзвичайно чутливої шкіри та безпеки, коли це потрібно

      Малий тример для надзвичайно чутливої шкіри та безпеки, коли це потрібно

      Використовуйте малий тример для надзвичайно чутливої шкіри та безпеки, коли це потрібно, зокрема, в інтимних ділянках або під руками.

      Високоефективний тример для ефективності одним рухом

      Високоефективний тример для ефективності одним рухом

      Високоефективний широкий тример 32 мм для видалення волосся будь-де на тілі для отримання результатів одним рухом.

      Світлодіодний індикатор рівня заряду

      Світлодіодний індикатор рівня заряду

      Світлодіодний індикатор на пристрої повідомляє, коли батарея заряджена, розряджена та заряджається

      Підставка для заряджання та зручного зберігання

      Підставка для заряджання та зручного зберігання

      Підставка для заряджання дає змогу зручно зберігати пристрій та забезпечує повне заряджання й готовність пристрою до використання

      Для сухого і вологого гоління; для використання в душі та легкого чищення

      Для сухого і вологого гоління; для використання в душі та легкого чищення

      100% водонепроникність бритви Philips дає змогу зручно підстригати та голити волосся на тілі в душі, а також легко чистити бритву.

      Безпечне використання та менше подразнення – найзручніше підстригання волосся на тілі

      Безпечне використання та менше подразнення – найзручніше підстригання волосся на тілі

      Технічні характеристики

      • Система зрізання

        Ширина ріжучого блока
        32  мм
        Кількість налаштувань довжини
        5
        Бритвений елемент
        Сітка з двома тримерами для попереднього зрізання
        Елемент підстригання
        Насадка

      • Простота у користуванні

        Точні налаштування довжини
        Так
        Індикатор зарядження
        1 світлодіод
        Не потребує спеціального догляду – не потребує змащування
        Так
        Без шнура
        Так
        Світлодіодний індикатор
        Заряджання і рівень заряду батареї
        Сухе та вологе використання
        Можливість використання у душі та легке чищення

      • Система живлення

        Час зарядження
        8 годин
        Час роботи
        50 хвилин
        Використання
        Лише автономна робота

      • Аксесуари

        Підставка для зберігання і заряджання
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Створіть власний стиль

        Стилі
        Гоління та підстригання волосся на тілі

      • Насадки

        Великий тример-гребінець
        Так
        Малий тример-гребінець
        Так

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