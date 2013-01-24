Чудове завершення стилю
Система підстригання волосся на всьому тілі з унікальними насадками: для ідеального підстригання і гоління волосся, навіть на чутливих ділянках. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудове завершення стилю
Система підстригання волосся на всьому тілі з унікальними насадками: для ідеального підстригання і гоління волосся, навіть на чутливих ділянках. Переглянути усі переваги
Чудове завершення стилю
Система підстригання волосся на всьому тілі з унікальними насадками: для ідеального підстригання і гоління волосся, навіть на чутливих ділянках. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудове завершення стилю
Система підстригання волосся на всьому тілі з унікальними насадками: для ідеального підстригання і гоління волосся, навіть на чутливих ділянках. Переглянути усі переваги
Обирайте та блокуйте потрібну довжину в межах широкого діапазону довжин.
Використовуйте тример збільшеного розміру для отримання швидких результатів на великих ділянках, наприклад, на грудях, животі та ногах.
Використовуйте малий тример для надзвичайно чутливої шкіри та безпеки, коли це потрібно, зокрема, в інтимних ділянках або під руками.
Високоефективний широкий тример 32 мм для видалення волосся будь-де на тілі для отримання результатів одним рухом.
Світлодіодний індикатор на пристрої повідомляє, коли батарея заряджена, розряджена та заряджається
Підставка для заряджання дає змогу зручно зберігати пристрій та забезпечує повне заряджання й готовність пристрою до використання
100% водонепроникність бритви Philips дає змогу зручно підстригати та голити волосся на тілі в душі, а також легко чистити бритву.
Система зрізання
Простота у користуванні
Система живлення
Аксесуари
Обслуговування
Створіть власний стиль
Насадки