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4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
stach2005
03/09/2015
Polska
Перевірений покупець
godny polecenia super sprzęt
Doskonale zaprojektowane i wykonane radio WACS 700 ( stacja) z odtwarzaczem płyt CD i nagrywarką o pojemności dysku twardego 40 GB i dodatkowym odtwarzaczem łączącym się ze stacją poprzez wi-fi. Doskonały i potężny dźwięk. Możliwość wgrywania utworów muzycznych również z innych urządzeń posiadających łączność wi-fi. Sprzęt niezawodnie się spisuje mimo wieloletniego intensywnego użytkowania. Godny polecenia - świetny i piękny sprzęt firmy Philips.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Streamium WACS700 Bezprzewodowe centrum muzyczne i stacja
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Streamium WACS700 Bezprzewodowe centrum muzyczne i stacja
BuAlex
26/02/2019
Україна
Качественный звук, надежность
Много лет пользуюсь этим музыкальным центром. Мне очень нравится качество звука и дизайн устройства. Хотя это и устаревшая модель, я не хочу ее менять на более современную. Жаль только, что уже давно перестали выпускаться обновления программы и устройство несовместимо с Windows7, что причиняет некоторые неудобства. А в общем, очень качественное и надежное устройство. Большая благодарность разработчикам данной модели, желаю им дальнейших успехов и благополучия. Александр.
Цей відгук про Streamium WACS700 Wireless Music Center&Station
Цей відгук про Streamium WACS700 Wireless Music Center&Station