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Streamium WACS700 Wireless Music Center&Station

WACS700/22

4.5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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4.5

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

03/09/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

godny polecenia super sprzęt

Doskonale zaprojektowane i wykonane radio WACS 700 ( stacja) z odtwarzaczem płyt CD i nagrywarką o pojemności dysku twardego 40 GB i dodatkowym odtwarzaczem łączącym się ze stacją poprzez wi-fi. Doskonały i potężny dźwięk. Możliwość wgrywania utworów muzycznych również z innych urządzeń posiadających łączność wi-fi. Sprzęt niezawodnie się spisuje mimo wieloletniego intensywnego użytkowania. Godny polecenia - świetny i piękny sprzęt firmy Philips.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Streamium WACS700 Bezprzewodowe centrum muzyczne i stacja

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Streamium WACS700 Bezprzewodowe centrum muzyczne i stacja

26/02/2019

Україна

Україна

Качественный звук, надежность

Много лет пользуюсь этим музыкальным центром. Мне очень нравится качество звука и дизайн устройства. Хотя это и устаревшая модель, я не хочу ее менять на более современную. Жаль только, что уже давно перестали выпускаться обновления программы и устройство несовместимо с Windows7, что причиняет некоторые неудобства. А в общем, очень качественное и надежное устройство. Большая благодарность разработчикам данной модели, желаю им дальнейших успехов и благополучия. Александр.

Цей відгук про Streamium WACS700 Wireless Music Center&Station

Цей відгук про Streamium WACS700 Wireless Music Center&Station

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