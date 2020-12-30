Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Смачніша вода - це просто Смачніша вода - це просто Смачніша вода - це просто

      Водоочисна система на кран

      WP3861

      Смачніша вода - це просто

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Водоочисна система на кран

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      цей продукт
      Водоочисна система на кран
      - {discount-value}

      Водоочисна система на кран

      усього

      recurring payment

      Смачніша вода - це просто

      завдяки фільтру PureTaste

      Фільтр Pure Taste для чистішої та смачнішої води

      Фільтр Pure Taste усуває з проточної води неприємний хлор, поганий присмак та запахи, а також важкі осади, забезпечуючи чистішу та смачнішу воду для пиття, приготування їжі і миття фруктів та овочів. Крім цього, активоване вугілля, покрите сріблом, запобігає розмноженню бактерій всередині фільтра, гарантуючи додаткову безпеку.

      Зручне нагадування про заміну фільтра

      Фільтр постачається з попередженням PureProtect, яке можна легко прикріпити до кришки фільтра. Позначивши місяць заміни, Ви не забудете, коли потрібно заміняти фільтр.

      Потік із максимальною швидкістю 2 л на хвилину

      Цей компактний очищувач води має максимальну інтенсивність потоку води 2 л/хв., що мало відрізняється від звичайної інтенсивності потоку нефільтрованої води. Просто повертаючи важіль вибору води, можна також вибрати тип подачі води: потік, розпилення нефільтрованої води чи розпилення фільтрованої води.

      Адаптери для кранів Quick Fit для простого встановлення на крані

      Цей вдосконалений очищувач води постачається з низкою спеціально виготовлених адаптерів для кранів Quick Fit, які допоможуть вам легко й просто встановити очищувач на кран. Справжні ефективність і простота.

      Вдосконалений механізм Quick Twist для легкої заміни фільтра

      Вдосконалений механізм заміни фільтра Quick Twist дозволяє швидко, легко та безпечно замінити фільтр, щоб користування очищувачем води було простим та довершеним.

      Технічні характеристики

      • Система очищення

        Усунення помутніння
        3000 л або прибл. 1 рік

      • Технічні характеристики конструкції

        Матеріали
        пластик
        Вага виробу
        260  г

      • Технічні характеристики фільтра

        Строк придатності фільтра
        2000 л або прибл. 6 місяців
        Основні компоненти фільтра
        активоване вугілля у гранулах, покрите сріблом

      • Загальні технічні характеристики

        Інтенсивність потоку води
        2  л/хв.
        Інтенсивність потоку води
        5  °C

      • Екологічність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Країна походження

        Змінний фільтр
        Японія

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • 8 адаптерів для кранів Quick Fit, попередження PureProtect
      Badge-D2C

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Знайдіть відповіді на запитання, посібники користувача, інформацію про безпеку й поради

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      Способи оплати:

      Оплата при отриманні товару, без комісії

      Швидкі посилання:

      Підтримка інтернет-магазину
      Правила та умови
      Знайти замовлення
      Про Philips
      Контакти

      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

      © Koninklijke Philips N.V., 2004–2025. Усі права захищені.

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.