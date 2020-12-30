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- 8 адаптерів для кранів Quick Fit, попередження PureProtect
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WP3861
Смачніша вода - це просто
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Водоочисна система на кран
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Фільтр Pure Taste усуває з проточної води неприємний хлор, поганий присмак та запахи, а також важкі осади, забезпечуючи чистішу та смачнішу воду для пиття, приготування їжі і миття фруктів та овочів. Крім цього, активоване вугілля, покрите сріблом, запобігає розмноженню бактерій всередині фільтра, гарантуючи додаткову безпеку.
Фільтр постачається з попередженням PureProtect, яке можна легко прикріпити до кришки фільтра. Позначивши місяць заміни, Ви не забудете, коли потрібно заміняти фільтр.
Цей компактний очищувач води має максимальну інтенсивність потоку води 2 л/хв., що мало відрізняється від звичайної інтенсивності потоку нефільтрованої води. Просто повертаючи важіль вибору води, можна також вибрати тип подачі води: потік, розпилення нефільтрованої води чи розпилення фільтрованої води.
Цей вдосконалений очищувач води постачається з низкою спеціально виготовлених адаптерів для кранів Quick Fit, які допоможуть вам легко й просто встановити очищувач на кран. Справжні ефективність і простота.
Вдосконалений механізм заміни фільтра Quick Twist дозволяє швидко, легко та безпечно замінити фільтр, щоб користування очищувачем води було простим та довершеним.
Система очищення
Технічні характеристики конструкції
Технічні характеристики фільтра
Загальні технічні характеристики
Екологічність
Країна походження
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