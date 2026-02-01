Видаляє усі бактерії, шкідливі органічні сполуки та хлор

Фільтр Micro Pure – це система багатоступеневої фільтрації, яка видаляє усі бактерії, забруднення і запахи для забезпечення чистої, безпечної та смачної питної води. Він складається з високотехнологічної мембрани з порожнистими волокнами, яка містить понад 520 млрд. мікропор для ефективного видалення 99,99% усіх бактерій, а також з активованого вугілля в гранулах, яке усуває неприємний хлор, поганий присмак і запахи. Фільтр також зберігає у питній воді корисні мінерали, життєво необхідні для людини.