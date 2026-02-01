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WP3911
Чиста вода – це просто
Вдосконалена система фільтрації, що очищує воду від бактерій, шкідливих органічних сполук та хлору, одночасно зберігаючи в ній усі корисні мінерали.
Micro Pure
Фільтр Micro Pure – це система багатоступеневої фільтрації, яка видаляє усі бактерії, забруднення і запахи для забезпечення чистої, безпечної та смачної питної води. Він складається з високотехнологічної мембрани з порожнистими волокнами, яка містить понад 520 млрд. мікропор для ефективного видалення 99,99% усіх бактерій, а також з активованого вугілля в гранулах, яке усуває неприємний хлор, поганий присмак і запахи. Фільтр також зберігає у питній воді корисні мінерали, життєво необхідні для людини.
Вдосконалений механізм заміни фільтра Quick Twist дозволяє швидко, легко та безпечно замінити фільтр, щоб користування очищувачем води було простим та довершеним.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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