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Змінний фільтр для очищувача-насадки на кран

WP3911

Чиста вода – це просто

Вдосконалена система фільтрації, що очищує воду від бактерій, шкідливих органічних сполук та хлору, одночасно зберігаючи в ній усі корисні мінерали.

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Фільтр Micro Pure

Чиста вода – це просто

  • Micro Pure

Видаляє усі бактерії, шкідливі органічні сполуки та хлор

Фільтр Micro Pure – це система багатоступеневої фільтрації, яка видаляє усі бактерії, забруднення і запахи для забезпечення чистої, безпечної та смачної питної води. Він складається з високотехнологічної мембрани з порожнистими волокнами, яка містить понад 520 млрд. мікропор для ефективного видалення 99,99% усіх бактерій, а також з активованого вугілля в гранулах, яке усуває неприємний хлор, поганий присмак і запахи. Фільтр також зберігає у питній воді корисні мінерали, життєво необхідні для людини.

Вдосконалений механізм Quick Twist для легкої заміни фільтра

Вдосконалений механізм заміни фільтра Quick Twist дозволяє швидко, легко та безпечно замінити фільтр, щоб користування очищувачем води було простим та довершеним.

Технічні характеристики

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