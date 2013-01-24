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Смачніша вода – це просто
Покращує смак питної води та води для приготування їжі, видаляючи з неї хлор та інші забруднення за допомогою системи з активованим вугіллям зі срібним покриттям. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Смачніша вода – це просто
Покращує смак питної води та води для приготування їжі, видаляючи з неї хлор та інші забруднення за допомогою системи з активованим вугіллям зі срібним покриттям. Переглянути усі переваги
Змінний фільтр для очищувача-насадки на кран
Ціна магазину Philips
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Фільтр Pure Taste усуває з проточної води неприємний хлор, поганий присмак та запахи, а також важкі осади, забезпечуючи чистішу та смачнішу воду для пиття, приготування їжі і миття фруктів та овочів. Крім цього, активоване вугілля, покрите сріблом, запобігає розмноженню бактерій всередині фільтра, гарантуючи додаткову безпеку.
Цей компактний очищувач води має максимальну інтенсивність потоку води 2 л/хв., що мало відрізняється від звичайної інтенсивності потоку нефільтрованої води. Просто повертаючи важіль вибору води, можна також вибрати тип подачі води: потік, розпилення нефільтрованої води чи розпилення фільтрованої води.
Вдосконалений механізм заміни фільтра Quick Twist дозволяє швидко, легко та безпечно замінити фільтр, щоб користування очищувачем води було простим та довершеним.
Загальні специфікації
Особливості конструкції
Система очищення
Технічні характеристики фільтра
Умови вхідної води
Країна виготовлення
Надійність