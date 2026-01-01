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  • Смачніша вода – це просто
  • Смачніша вода – це просто
  • Смачніша вода – це просто
  • Смачніша вода – це просто
  • Смачніша вода – це просто
  • Смачніша вода – це просто
  • Смачніша вода – це просто
  • Смачніша вода – це просто
  • Смачніша вода – це просто
  • Смачніша вода – це просто

Більше не доступний

Змінний фільтр для очищувача-насадки на кран

WP3961

Смачніша вода – це просто
Покращує смак питної води та води для приготування їжі, видаляючи з неї хлор та інші забруднення за допомогою системи з активованим вугіллям зі срібним покриттям.
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Фільтр Pure Taste

Смачніша вода – це просто

  • Pure Taste

Фільтр Pure Taste для чистішої та смачнішої води

Фільтр Pure Taste усуває з проточної води неприємний хлор, поганий присмак та запахи, а також важкі осади, забезпечуючи чистішу та смачнішу воду для пиття, приготування їжі і миття фруктів та овочів. Крім цього, активоване вугілля, покрите сріблом, запобігає розмноженню бактерій всередині фільтра, гарантуючи додаткову безпеку.

Потік із максимальною швидкістю 2 л на хвилину

Цей компактний очищувач води має максимальну інтенсивність потоку води 2 л/хв., що мало відрізняється від звичайної інтенсивності потоку нефільтрованої води. Просто повертаючи важіль вибору води, можна також вибрати тип подачі води: потік, розпилення нефільтрованої води чи розпилення фільтрованої води.

Вдосконалений механізм Quick Twist для легкої заміни фільтра

Вдосконалений механізм заміни фільтра Quick Twist дозволяє швидко, легко та безпечно замінити фільтр, щоб користування очищувачем води було простим та довершеним.

Технічні характеристики

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