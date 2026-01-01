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Більше не доступний
WP3961
Pure Taste
Фільтр Pure Taste усуває з проточної води неприємний хлор, поганий присмак та запахи, а також важкі осади, забезпечуючи чистішу та смачнішу воду для пиття, приготування їжі і миття фруктів та овочів. Крім цього, активоване вугілля, покрите сріблом, запобігає розмноженню бактерій всередині фільтра, гарантуючи додаткову безпеку.
Цей компактний очищувач води має максимальну інтенсивність потоку води 2 л/хв., що мало відрізняється від звичайної інтенсивності потоку нефільтрованої води. Просто повертаючи важіль вибору води, можна також вибрати тип подачі води: потік, розпилення нефільтрованої води чи розпилення фільтрованої води.
Вдосконалений механізм заміни фільтра Quick Twist дозволяє швидко, легко та безпечно замінити фільтр, щоб користування очищувачем води було простим та довершеним.
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