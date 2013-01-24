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    Змінний фільтр для очищувача-насадки на кран

    WP3961
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    Загальна оцінка / 5
    • Смачніша вода – це просто Смачніша вода – це просто Смачніша вода – це просто
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      Змінний фільтр для очищувача-насадки на кран

      WP3961
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Смачніша вода – це просто

      Покращує смак питної води та води для приготування їжі, видаляючи з неї хлор та інші забруднення за допомогою системи з активованим вугіллям зі срібним покриттям. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Змінний фільтр для очищувача-насадки на кран

      Смачніша вода – це просто

      Покращує смак питної води та води для приготування їжі, видаляючи з неї хлор та інші забруднення за допомогою системи з активованим вугіллям зі срібним покриттям. Переглянути усі переваги

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        Змінний фільтр для очищувача-насадки на кран

        Ціна магазину Philips

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        Смачніша вода – це просто

        Фільтр Pure Taste

        • Pure Taste

        Фільтр Pure Taste для чистішої та смачнішої води

        Фільтр Pure Taste усуває з проточної води неприємний хлор, поганий присмак та запахи, а також важкі осади, забезпечуючи чистішу та смачнішу воду для пиття, приготування їжі і миття фруктів та овочів. Крім цього, активоване вугілля, покрите сріблом, запобігає розмноженню бактерій всередині фільтра, гарантуючи додаткову безпеку.

        Потік із максимальною швидкістю 2 л на хвилину

        Цей компактний очищувач води має максимальну інтенсивність потоку води 2 л/хв., що мало відрізняється від звичайної інтенсивності потоку нефільтрованої води. Просто повертаючи важіль вибору води, можна також вибрати тип подачі води: потік, розпилення нефільтрованої води чи розпилення фільтрованої води.

        Вдосконалений механізм Quick Twist для легкої заміни фільтра

        Вдосконалений механізм заміни фільтра Quick Twist дозволяє швидко, легко та безпечно замінити фільтр, щоб користування очищувачем води було простим та довершеним.

        Технічні характеристики

        • Загальні специфікації

          Інтенсивність потоку води
          2  л/хв.
          Інтенсивність потоку води
          5  °C

        • Особливості конструкції

          Колір (кольори)
          білий
          Вага виробу
          50  г
          Розміри виробу (Д x Ш x В)
          44 x 44 x 90  мм
          Матеріали
          пластик

        • Система очищення

          Усунення хлору
          >80  %
          Усунення помутніння
          3000 л або прибл. 1 рік

        • Технічні характеристики фільтра

          Строк придатності фільтра
          2000 л або прибл. 6 місяців
          Основні компоненти фільтра
          активоване вугілля у гранулах, покрите сріблом

        • Умови вхідної води

          Мін. тиск вхідної води
          0,7  бар
          Макс. тиск вхідної води
          3,5  бар
          Макс. температура вхідної води
          50  °C

        • Країна виготовлення

          Змінний фільтр
          Японія

        • Надійність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів

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