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    Philips Fidelio

    Навушники

    X2HR/00
    Fidelio
    Загальна оцінка / 5
    • Звук високої чіткості вдома Звук високої чіткості вдома Звук високої чіткості вдома
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      Philips Fidelio Навушники

      X2HR/00
      Загальна оцінка / 5

      Звук високої чіткості вдома

      Завдяки навушникам Fidelio X2HR Ви зможете насолоджуватися автентичним звучанням і комфортом удома. Пориньте в бездоганно детальний звук і користуйтеся перевагами регульованої конструкції для абсолютної насолоди. Переглянути усі переваги

      Philips Fidelio Навушники

      Звук високої чіткості вдома

      Завдяки навушникам Fidelio X2HR Ви зможете насолоджуватися автентичним звучанням і комфортом удома. Пориньте в бездоганно детальний звук і користуйтеся перевагами регульованої конструкції для абсолютної насолоди. Переглянути усі переваги

      Звук високої чіткості вдома

      Завдяки навушникам Fidelio X2HR Ви зможете насолоджуватися автентичним звучанням і комфортом удома. Пориньте в бездоганно детальний звук і користуйтеся перевагами регульованої конструкції для абсолютної насолоди. Переглянути усі переваги

      Philips Fidelio Навушники

      Звук високої чіткості вдома

      Завдяки навушникам Fidelio X2HR Ви зможете насолоджуватися автентичним звучанням і комфортом удома. Пориньте в бездоганно детальний звук і користуйтеся перевагами регульованої конструкції для абсолютної насолоди. Переглянути усі переваги

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        Навушники

        Усього:

        Звук високої чіткості вдома

        • Аудіо високої роздільності
        • Накладні
        • Розкішні амбушури з піноматеріалу
        Потужні 50-мм неодимові динаміки для широкого, але точного діапазону

        Потужні 50-мм неодимові динаміки для широкого, але точного діапазону

        Кожен динамік уважно зібрано вручну, налаштовано та перевірено перед з’єднанням у пару для забезпечення найбільш детального природного звуку. 50-мм динаміки використовують високопотужні неодимові магніти для відтворення усієї динаміки музики та добре збалансованих чітких низьких частот, чистих середніх та високих частот.

        Акустична архітектура відкритого типу для точності звуку

        Акустична архітектура відкритого типу для точності звуку

        Акустична архітектура відкритого типу усуває тиск повітря, що накопичується за динаміком, дозволяючи діафрагмі рухатися достатньо вільно, значно посилюючи чистоту звуку та згладжуючи обширні високі частоти.

        Діафрагма з багаторівневим керуванням рухом забезпечує чисте відтворення звуку

        Діафрагма з багаторівневим керуванням рухом забезпечує чисте відтворення звуку

        Динаміки з багаторівневим керуванням рухом (LMC) мають багатошарову полімерну діафрагму із шаром амортизуючого гелю. Ці шари із гнучкого обмеження разом із гелем поглинають та послаблюють перебільшені частоти, забезпечуючи плавне та чудове відтворення частот. Завдяки цьому Ви можете насолоджуватися збалансованішим, природним та вдосконаленим високочастотним звуком.

        Попередньо нахилені динаміки прилягають до вух для мінімального відбиття звуку

        Попередньо нахилені динаміки прилягають до вух для мінімального відбиття звуку

        Навушники можуть нахилятися на 15 градусів, завдяки чому вони підходять для природної форми вуха та дозволяють насолоджуватися точністю справжнього звучання. Аудіосигнали спрямовуються безпосередньо у вуха, що гарантує динамічне й автентичне звучання.

        Повітряний підвісний елемент із можливістю самостійного регулювання з 3D-сіткою для ідеального прилягання

        Повітряний підвісний елемент із можливістю самостійного регулювання з 3D-сіткою для ідеального прилягання

        Легкий підвісний елемент із можливістю самостійного регулювання має повітряну 3D-сітку, яка є не лише дихаючою, а й достатньо гнучкою для завжди ідеального прилягання.

        Дихаючі велюрові амбушури для розподілу тиску й тепла

        Дихаючі велюрові амбушури для розподілу тиску й тепла

        Створення Philips Fidelio X2HR починається зі скрупульозного вибору матеріалів для функціональності й ергономічності. Розкішні накладки з піноматеріалу з ефектом пам’яті поєднуються із дихаючим велюром покращеної щільності для розподілу тиску й тепла для довшого комфортного носіння.

        Аудіо високої роздільності відтворює музику найвищої якості

        Аудіо високої роздільності відтворює музику найвищої якості

        Аудіо високої роздільності – це найкраще аудіо з правдивішим відтворенням оригінальних студійних записів порівняно з форматами CD 16 біт/44,1 кГц. Завдяки цій безкомпромісній якості аудіо високої роздільності є найкращим для любителів музики. Навушники Fidelio відповідають найжорсткішим стандартам, яким має відповідати аудіо високої роздільності. Що б Ви не слухали – колекцію аудіозаписів високої чіткості або більш традиційну музику, – плавні розширені високі частоти лінійки навушників Fidelio допомагають отримати більше від музики.

        Спеціальний затискач для кабелів для використання без сплутування

        Спеціальний затискач для кабелів для використання без сплутування

        Двошарові амбушури створено для точності звуку

        Двошарові амбушури Philips Fidelio X2HR розроблено для зменшення резонансу і вібрації та забезпечення бездоганного звуку з оригінальною точністю і безкомпромісними деталями. Міцна конструкція забезпечує надійність, завдяки чому X2HR є ідеальним музичним супутником вдома.

        Розкішні накладки з піноматеріалу з ефектом пам’яті для тривалого комфорту

        Матеріали, які використовуються у навушниках Fidelio X2HR, уважно вибрано для тривалого комфортного носіння та кращого звуку. Розкішні дихаючі накладки з піноматеріалу з ефектом пам’яті створено для оптимальної ергономічної фіксації. Пінополіуретан не тільки ідеально налаштовується відповідно до форми вуха, а й зберігає низькі частоти, ізолюючи зовнішні шуми.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Відкрита
          Мембрана
          LMC
          Частотна характеристика
          5–40 000  Гц
          Опір
          30 Ом
          Тип магніту
          Неодимовий
          Максимальна вхідна потужність
          500 мВт
          Чутливість
          100 дБ при 1 мВт
          Діаметр динаміків
          50 мм
          Спотворення (THD)
          <0,1% THD
          Тип
          динамічний

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          знімний безкисневий кабель (3 м)

        • Аксесуари

          Штекер адаптера
          Адаптер 3,5–6,3 мм
          Впорядкування кабелів
          Затискач для кабелю

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          2,15  кг
          Код GTIN
          1 69 51613 99201 9
          Висота
          31  см
          Довжина
          26,5  см
          Вага нетто
          0,87  кг
          Кількість споживчих комплектів
          2
          Вага тари
          1,28  кг
          Ширина
          25,5  см

        • Розміри упаковки

          Глибина
          12  см
          Код EAN
          69 51613 99201 2
          Вага брутто
          0,91  кг
          Висота
          32  см
          Вага нетто
          0,435  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вага тари
          0,475  кг
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          24  см

        • Розміри виробу

          Глибина
          11  см
          Висота
          23  см
          Вага
          0,38  кг
          Ширина
          19  см

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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