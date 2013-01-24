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Звук високої чіткості вдома
Завдяки навушникам Fidelio X2HR Ви зможете насолоджуватися автентичним звучанням і комфортом удома. Пориньте в бездоганно детальний звук і користуйтеся перевагами регульованої конструкції для абсолютної насолоди. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Звук високої чіткості вдома
Завдяки навушникам Fidelio X2HR Ви зможете насолоджуватися автентичним звучанням і комфортом удома. Пориньте в бездоганно детальний звук і користуйтеся перевагами регульованої конструкції для абсолютної насолоди. Переглянути усі переваги
Звук високої чіткості вдома
Завдяки навушникам Fidelio X2HR Ви зможете насолоджуватися автентичним звучанням і комфортом удома. Пориньте в бездоганно детальний звук і користуйтеся перевагами регульованої конструкції для абсолютної насолоди. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Звук високої чіткості вдома
Завдяки навушникам Fidelio X2HR Ви зможете насолоджуватися автентичним звучанням і комфортом удома. Пориньте в бездоганно детальний звук і користуйтеся перевагами регульованої конструкції для абсолютної насолоди. Переглянути усі переваги
Навушники
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Кожен динамік уважно зібрано вручну, налаштовано та перевірено перед з’єднанням у пару для забезпечення найбільш детального природного звуку. 50-мм динаміки використовують високопотужні неодимові магніти для відтворення усієї динаміки музики та добре збалансованих чітких низьких частот, чистих середніх та високих частот.
Акустична архітектура відкритого типу усуває тиск повітря, що накопичується за динаміком, дозволяючи діафрагмі рухатися достатньо вільно, значно посилюючи чистоту звуку та згладжуючи обширні високі частоти.
Динаміки з багаторівневим керуванням рухом (LMC) мають багатошарову полімерну діафрагму із шаром амортизуючого гелю. Ці шари із гнучкого обмеження разом із гелем поглинають та послаблюють перебільшені частоти, забезпечуючи плавне та чудове відтворення частот. Завдяки цьому Ви можете насолоджуватися збалансованішим, природним та вдосконаленим високочастотним звуком.
Навушники можуть нахилятися на 15 градусів, завдяки чому вони підходять для природної форми вуха та дозволяють насолоджуватися точністю справжнього звучання. Аудіосигнали спрямовуються безпосередньо у вуха, що гарантує динамічне й автентичне звучання.
Легкий підвісний елемент із можливістю самостійного регулювання має повітряну 3D-сітку, яка є не лише дихаючою, а й достатньо гнучкою для завжди ідеального прилягання.
Створення Philips Fidelio X2HR починається зі скрупульозного вибору матеріалів для функціональності й ергономічності. Розкішні накладки з піноматеріалу з ефектом пам’яті поєднуються із дихаючим велюром покращеної щільності для розподілу тиску й тепла для довшого комфортного носіння.
Аудіо високої роздільності – це найкраще аудіо з правдивішим відтворенням оригінальних студійних записів порівняно з форматами CD 16 біт/44,1 кГц. Завдяки цій безкомпромісній якості аудіо високої роздільності є найкращим для любителів музики. Навушники Fidelio відповідають найжорсткішим стандартам, яким має відповідати аудіо високої роздільності. Що б Ви не слухали – колекцію аудіозаписів високої чіткості або більш традиційну музику, – плавні розширені високі частоти лінійки навушників Fidelio допомагають отримати більше від музики.
Двошарові амбушури Philips Fidelio X2HR розроблено для зменшення резонансу і вібрації та забезпечення бездоганного звуку з оригінальною точністю і безкомпромісними деталями. Міцна конструкція забезпечує надійність, завдяки чому X2HR є ідеальним музичним супутником вдома.
Матеріали, які використовуються у навушниках Fidelio X2HR, уважно вибрано для тривалого комфортного носіння та кращого звуку. Розкішні дихаючі накладки з піноматеріалу з ефектом пам’яті створено для оптимальної ергономічної фіксації. Пінополіуретан не тільки ідеально налаштовується відповідно до форми вуха, а й зберігає низькі частоти, ізолюючи зовнішні шуми.
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