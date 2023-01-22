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  • Звук високої чіткості вдома
  • Звук високої чіткості вдома
  • Звук високої чіткості вдома
  • Звук високої чіткості вдома
  • Звук високої чіткості вдома
  • Звук високої чіткості вдома
  • Звук високої чіткості вдома
  • Звук високої чіткості вдома
  • Звук високої чіткості вдома
  • Звук високої чіткості вдома
  • Звук високої чіткості вдома
  • Звук високої чіткості вдома
  • Звук високої чіткості вдома
  • Звук високої чіткості вдома
  • Звук високої чіткості вдома
  • Звук високої чіткості вдома
  • Звук високої чіткості вдома
  • Звук високої чіткості вдома
  • Звук високої чіткості вдома
  • Звук високої чіткості вдома
  • Звук високої чіткості вдома
  • Звук високої чіткості вдома
  • Звук високої чіткості вдома
  • Звук високої чіткості вдома

Більше не доступний

FidelioНавушники

X2HR/00

4.4
| (7) Відгуки
Звук високої чіткості вдома
Завдяки навушникам Fidelio X2HR Ви зможете насолоджуватися автентичним звучанням і комфортом удома. Пориньте в бездоганно детальний звук і користуйтеся перевагами регульованої конструкції для абсолютної насолоди.
Переглянути всі переваги

Звук високої чіткості вдома

  • Аудіо високої чіткості

  • Накладні

  • Акустична конструкція відкритого типу

  • Дихаючі амбушури

У комплекті адаптер 3,5–6,3 мм

Потужні 50-мм неодимові динаміки для широкого, але точного діапазону

Потужні 50-мм неодимові динаміки для широкого, але точного діапазону

Кожен динамік уважно зібрано вручну, налаштовано та перевірено перед з’єднанням у пару для забезпечення найбільш детального природного звуку. 50-мм динаміки використовують високопотужні неодимові магніти для відтворення усієї динаміки музики та добре збалансованих чітких низьких частот, чистих середніх та високих частот.

Акустична архітектура відкритого типу для точності звуку

Акустична архітектура відкритого типу для точності звуку

Акустична архітектура відкритого типу усуває тиск повітря, що накопичується за динаміком, дозволяючи діафрагмі рухатися достатньо вільно, значно посилюючи чистоту звуку та згладжуючи обширні високі частоти.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

7

Відгуки

4
3
2

22/01/2023

Polska

Polska

Перевірений покупець

Słuchawki godne polecenia

Używam słuchawek przede wszystkim do grania w gry,muzyki i do oglądania filmów. Sprawują się bardzo dobrze a wykonanie jest pierwsza klasa.

Плюси

-Jakość wykonania, brzmienie, wygląd, długość kabla

Мінуси

-Nie znalazłem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fidelio X2HR Słuchawki

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fidelio X2HR Słuchawki

01/11/2021

Polska

Polska

Bardzo wygodne. Miły, klarowny dźwięk.

Pierwszy raz miałem z nimi kontakt na wystawie w sklepie, zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie pod względem designu, materiałów no i oczywiście dźwięku. Od tamtej pory miałem je gdzieś z tyłu głowy. Szukałem słuchawek do zacisza domowego, dlatego konstrukcja open-back oferująca większą scenę/przestrzenność, ale też co za tym idzie, brak szczelności dźwięku. Dlatego proszę być świadomym, ze uciekający dźwięk może przeszkadzać komuś w otoczeniu, taka specyfika konstrukcji. Gdy nadarzyła się spora przecena na amazon kupiłem bez zastanowienia. Nie mam porównania w kwestii dźwięku do innych słuchawek, dlatego moje wrażenia mogą być mało miarodajne i proszę mieć to na względzie. W moim odczuciu dźwięk jest wystarczająco klarowny, słuchając np. Red Hot Chili Peppers dźwięki nie zlewają się. Mogę wyodrębnić pałeczki, perkusję, gitarę wiodącą i basową. No brzmi to jak złożona muzyka a nie hałas. Przestrzennośc daje o sobie znać podczas oglądania filmów czy grania w gry. Sygnatura dźwięku nie jest analityczna ale nadal rozsądnie neutralna, wykres czestotliwości to bardziej takie łagodne U. Jak to się przekłada dla mnie? Tak, że brzmienie jest przyjemne do codziennego słuchania. Muzyka a w szczególności treble i midy nie męczą ucha nawet po całodniowych odsłuchach. Bas nie jest dla mnie przesadzony, recenzenci używali określenia "punch" i w pełni się z tym zgadzam. Nie jest on mulisty a raczej zaakcentowany, często właśnie takim stonowanym punchem. Może brzmieć to śmiesznie, ale nie wiem jak inaczej to opisać. W konsekwencji, tak samo jak w przypadku trebli i midów, bass również nie męczy ucha. I myślę, że o ile takie opisy dźwięków są raczej subiektywne, tak już temat przewodni "fatygi używania słuchawek" jaki tu prowadzę może być bardziej uniwersalny i wiarygodny. Bo w parze z przyjemnym i nie męczącym dźwiękiem, idzie niesamowicie wygodna i komfortowa konstrukcja słuchawek. Mimo ich dużej wagi, mogę w nich siedzieć cały dzień i nic mnie nie drażni, nie uciska, nie grzeje i nie doskwiera. Gdyby nie waga i kabel to pewnie zapomniałbym, że je noszę. Niska impedancja słuchawek oznacza, że wydobędziesz ich pełny potencjał nawet na smartphonie, bez żadnych amplitunerów. Użytkuję je już blisko 2 lata i nie mam na co narzekać. Przewiduje, że posłużą mi na kolejnych dwadzieścia i bardzo się z nich cieszę. Polecam, sam namówiłem przyjaciela do zakupu i tez jest zadowolony.

Плюси

Bardzo wygodne. Solidna konstrukcja. Niemęcząca sygnatura dźwięku. Przyjemne brzmienie. Nienachalny bass.

Мінуси

Dla kogoś moga być zbyt ciężkie, swoje ważą. Dla mnie to nie problem.

Цей відгук про Fidelio X2HR Słuchawki

Цей відгук про Fidelio X2HR Słuchawki

19/10/2021

Polska

Polska

Niesamowite

Są niesamowite. Pięknie wykonane dzwięk szczegółkwy bez podbijania basu. Nie są to słuchawki miłośnika prostej łupanki.

Плюси

Wykonanie

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fidelio X2HR Słuchawki

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Fidelio X2HR Słuchawki

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