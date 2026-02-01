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XV1770/10
Оригінальні аксесуари Philips
Змінний фільтр для вологого прибирання
Набір із 2 фільтрів для вологого прибирання для пилососа Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry серії 6000/7000
Рекомендується замінювати фільтр кожні 6 місяців, щоб підтримувати оптимальну роботу пристрою.
Рекомендується замінювати фільтр кожні 6 місяців, щоб підтримувати оптимальну роботу пристрою.
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