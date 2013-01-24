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SmartClick

насадка-стайлер для бороди

YS511/50
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Зйомний стайлер для бороди Зйомний стайлер для бороди Зйомний стайлер для бороди
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    SmartClick насадка-стайлер для бороди

    YS511/50
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Зйомний стайлер для бороди

    Зйомний стайлер для бороди доповнює Ваш набір Click & Style (встанови й користуйся), отож Ви можете створити образ на свій смак. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Зйомний стайлер для бороди доповнює Ваш набір Click & Style (встанови й користуйся), отож Ви можете створити образ на свій смак. Переглянути усі переваги

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      • Насадка SmartClick
      Змінюйте свій стиль легко

      Змінюйте свій стиль легко

      Створюйте будь-який вигляд – від ідеальної щетини до акуратної бороди чи вусів. Щоб почистити пристрій, просто сполосніть його під краном.

      Спробуйте різні налаштування довжини, щоб обрати варіант, який найкраще Вам пасуватиме

      Спробуйте різні налаштування довжини, щоб обрати варіант, який найкраще Вам пасуватиме

      Виберіть одне з 5 налаштувань довжини: від 1 мм для створення ідеальної 3-денної щетини до 5 мм для створення короткої бороди.

      Легка зміна насадок

      Просто встановіть насадку-стайлер бороди на ручку та створіть довершений вигляд бороди чи щетини.

      Технічні характеристики

      • Вміст

        Упаковка
        Гребінець

      • Простота у користуванні

        Підходять для моделей
        • Серія YS52
        • Серія YS53

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