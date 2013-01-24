Зйомний стайлер для бороди
Зйомний стайлер для бороди доповнює Ваш набір Click & Style (встанови й користуйся), отож Ви можете створити образ на свій смак. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зйомний стайлер для бороди
Зйомний стайлер для бороди доповнює Ваш набір Click & Style (встанови й користуйся), отож Ви можете створити образ на свій смак. Переглянути усі переваги
Створюйте будь-який вигляд – від ідеальної щетини до акуратної бороди чи вусів. Щоб почистити пристрій, просто сполосніть його під краном.
Виберіть одне з 5 налаштувань довжини: від 1 мм для створення ідеальної 3-денної щетини до 5 мм для створення короткої бороди.
Просто встановіть насадку-стайлер бороди на ручку та створіть довершений вигляд бороди чи щетини.
Вміст
Простота у користуванні