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MinicellsБатарея

ZA10BX30/00

Високоякісна повітряно-цинкова технологія для слухових апаратів

Забезпечує тривале функціонування персональних слухових апаратів

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Високоякісна повітряно-цинкова технологія для слухових апаратів

  • 1,4 В

  • Повітряно-цинкова

Надійна для тривалої роботи

У виробництві використовується передова технологія, що гарантує надійну й тривалу роботу.

Повітряно-цинкову технологію розроблено для слухових апаратів

Повітряно-цинкова технологія для живлення слухових апаратів.

Кольори полегшують розпізнавання розмірів батарейок

Щоб полегшити розпізнавання найпоширеніших розмірів батарейок, ми використовуємо кольорове кодування розмірів батарейок відповідно до галузевих стандартів.

Технічні характеристики

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