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Більше не доступний
ZA13BX30/00
Високоякісна повітряно-цинкова технологія для слухових апаратів
Забезпечує тривале функціонування персональних слухових апаратів
1,4 В
Повітряно-цинкова
У виробництві використовується передова технологія, що гарантує надійну й тривалу роботу.
Повітряно-цинкова технологія для живлення слухових апаратів.
Щоб полегшити розпізнавання найпоширеніших розмірів батарейок, ми використовуємо кольорове кодування розмірів батарейок відповідно до галузевих стандартів.
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