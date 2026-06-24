Еспресо кавомашина Saeco показує код помилки

Коли з’являється код E01, він вказує на те, що млинок не може працювати належним чином, оскільки мелена кава блокує лійку для кави.



Щоб усунути цю проблему, розблокуйте лійку для кави і додатково почистьте за допомогою пилососа. Виконайте дії внизу:

1. Вимкніть апарат і дочекайтеся його повного вимкнення і стишення шуму (це займає прибл. 15–20 секунд).

2. Вийміть групу заварювання.

3. Відкрийте кришку лійки для попередньо змеленої кави і вставте ручку ложки в лійку. Якщо немає лійки для попередньо змеленої кави, вставте ручку ложки в лійку для кави знизу.

4. Переміщайте ручку вгору та вниз, поки мелена кава не випаде. Можливо, потрібно буде докласти зусилля.

5. За допомогою пилососа приберіть усю мелену каву, яка впала.

6. Почистьте лійку для кави, прибравши мелену каву за допомогою пилососа.

7. Встановіть назад групу заварювання, увімкніть кавомашину і приготуйте еспресо.

8. Після приготування перевірте, чи в лійці немає меленої кави. Якщо немає, повторіть процедуру розблокування.

Зауважте, що для запобігання блокуванню лійки для кави не можна наливати або розливати воду в ємність для кавових зерен. Також важливо нахиляти лійку для кави щотижня.

