Еспресо кавомашина Saeco показує код помилки

Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Якщо виникає помилка в роботі еспресо кавомашини Saeco, з’являється червоний дисплей із зображенням піктограми разом із номером коду, таким як 01, 03, 04, 05, 11, 14 або 19. Внизу ви знайдете інформацію про те, що означають коди помилок і як їх усунути.
Зауважте: якщо еспресо кавомашина показує інші коди помилок, ніж ті, які подано вище, радимо звернутися до нас для отримання допомоги, оскільки апарат може потребувати обслуговування.
Коли з’являється код E01, він вказує на те, що млинок не може працювати належним чином, оскільки мелена кава блокує лійку для кави.
Щоб усунути цю проблему, розблокуйте лійку для кави і додатково почистьте за допомогою пилососа. Виконайте дії внизу:
1. Вимкніть апарат і дочекайтеся його повного вимкнення і стишення шуму (це займає прибл. 15–20 секунд).
2. Вийміть групу заварювання.
3. Відкрийте кришку лійки для попередньо змеленої кави і вставте ручку ложки в лійку. Якщо немає лійки для попередньо змеленої кави, вставте ручку ложки в лійку для кави знизу.
4. Переміщайте ручку вгору та вниз, поки мелена кава не випаде. Можливо, потрібно буде докласти зусилля.
5. За допомогою пилососа приберіть усю мелену каву, яка впала.
6. Почистьте лійку для кави, прибравши мелену каву за допомогою пилососа.
7. Встановіть назад групу заварювання, увімкніть кавомашину і приготуйте еспресо.
8. Після приготування перевірте, чи в лійці немає меленої кави. Якщо немає, повторіть процедуру розблокування.
Зауважте, що для запобігання блокуванню лійки для кави не можна наливати або розливати воду в ємність для кавових зерен. Також важливо нахиляти лійку для кави щотижня.
Коли з’являється код E03, група заварювання містить надто багато бруду і не може працювати належним чином. Виконайте інструкції внизу, щоб сполоскати групу заварювання й усунути проблему.
1. Вимкніть апарат і дочекайтеся його повного вимкнення і стишення шуму (це займає прибл. 15–20 секунд).
2. Відкрийте сервісні дверцята і вийміть групу заварювання, натиснувши кнопку «PUSH» вправо. Тримаючи кнопку натиснутою, потягніть групу заварювання до себе.
3. Добре сполосніть групу заварювання теплою водою.
4. Змастіть блок заварювання.
5. Дайте групі заварювання висохнути на повітрі і встановіть її назад на місце.
Коли з’являється код E04, групу заварювання не встановлено на місце або встановлено неправильно.
Щоб усунути це, відкрийте сервісні дверцята апарата і встановіть групу заварювання на місце. У разі належного встановлення ви почуєте клацання.
Щоб випустити повітря з еспресо кавомашини Saeco, виконайте кроки внизу:
1. Вимкніть кавомашину.
2. Спорожніть резервуар для води і вийміть AquaClean чи будь-який інший фільтр для води.
3. Наповніть резервуар водою і встановіть його на місце.
4. Увімкніть апарат знову. Коли апарат нагріється, виберіть гарячу воду і подайте 2–3 чашки гарячої води.
Якщо ви використовуєте фільтр для води AquaClean, виконайте ці додаткові кроки, щоб перевірити, чи фільтр готовий і його правильно встановлено для використання:
1. Струшуйте фільтр для води AquaClean протягом 5 секунд.
2. Тримайте фільтр догори дном у ємності/чаші з водою, поки повітряні бульбашки перестануть виходити.
3. Встановіть фільтр назад у резервуар для води і наповніть резервуар водою.
4. Перезапустіть апарат і вимкніть та увімкніть його знову.
5. Виберіть гарячу воду і подайте 2–3 чашки гарячої води.
Коли з’являється код помилки 14, він вказує на те, що еспресо кавомашина перегрілася. Щоб усунути це, вимкніть апарат і залиште його вимкненим на 30 хвилин, поки він не охолоне.
Коли з’являється код помилки 11 або 19, дайте апарату певний час, щоб він адаптувався до кімнатної температури після транспортування. Це може траплятися частіше в зимовий період, особливо коли холодно і температура на вулиці є приблизно нульовою.
Щоб вирішити цю проблему, вимкніть апарат на 30 хвилин та увімкніть його знову.
Іншою причиною виникнення цієї помилки є неправильне під’єднання штекера. Двічі перевірте, чи надійно під’єднано штекер ззаду апарата: Натисніть, поки він повністю не буде на місці, і перевірте, чи штекер правильно вставлено в розетку.
Якщо еспресо кавомашина показує інші коди помилок, ніж ті, які подано вище, або якщо ці рішення не допомагають вирішити проблему, зверніться до нас для отримання подальшої підтримки.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: SM8780/00 , SM8889/00 , SM6685/00 .
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти