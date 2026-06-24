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Еспресо кавомашина Saeco показує код помилки

Якщо виникає помилка в роботі еспресо кавомашини Saeco, з’являється червоний дисплей із зображенням піктограми разом із номером коду, таким як 01, 03, 04, 05, 11, 14 або 19. Внизу ви знайдете інформацію про те, що означають коди помилок і як їх усунути.

Зауважте: якщо еспресо кавомашина показує інші коди помилок, ніж ті, які подано вище, радимо звернутися до нас для отримання допомоги, оскільки апарат може потребувати обслуговування.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: SM8780/00 , SM8889/00 , SM6685/00 .

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