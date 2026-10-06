Еспресо кавомашина Saeco не готує кави

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Існує кілька різних причин, чому кава не виходить з еспресо кавомашини Saeco, навіть якщо кавові зерна змелені.
Внизу ви знайдете рішення для самостійного вирішення цієї проблеми.
Візьміть до уваги таке: якщо ви використовуєте апарат уперше, подається лише кілька крапель кави. Це нормально. Приготуйте ще кілька чашок кави, щоб оптимізувати екстрагування кави за рахунок щільності меленої кави.
У разі потрапляння повітря кавомашина сильно гуде, і вода не подаватиметься з резервуара в еспресо кавомашину. Щоб усунути цю проблему, виконайте кроки внизу.
1. Вимкніть кавомашину.
2. Спорожніть резервуар для води і вийміть фільтр AquaClean (чи будь-який інший фільтр для води).
3. Наповніть резервуар водою і встановіть його на місце.
4. Увімкніть апарат знову. Коли кавомашина нагріється, виберіть гарячу воду і подайте 2–3 чашки гарячої води.
Якщо ви використовуєте фільтр для води AquaClean, виконайте ці додаткові дії, щоб перевірити, чи фільтр готовий і його правильно встановлено для використання:
1. Струшуйте фільтр для води AquaClean протягом 5 секунд.
2. Тримайте фільтр догори дном у ємності/чаші з водою, поки повітряні бульбашки перестануть виходити.
3. Встановіть фільтр назад у резервуар для води і наповніть резервуар водою.
4. Перезапустіть апарат і вимкніть та увімкніть його знову.
5. Виберіть гарячу воду і подайте 2–3 чашки гарячої води.
Візьміть до уваги таке: якщо ви використовуєте фільтр для води AquaClean більше ніж 3 місяці, замініть його, оскільки він може бути забитий.
Через брудну або забиту групу заварювання кава може не подаватися з еспресо кавомашини. Важливо полоскати групу заварювання щотижня. Виконайте дії внизу або перегляньте наш навчальний відеоролик:
Коли кава не подається, можливо, забитий носик подачі. Щоб почистити його, скористайтеся очищувачем для трубок або голкою.
У разі приготування кави за допомогою функції попередньо змеленої кави кавомашину потрібно увімкнути і підготувати до використання, а потім додавати попередньо змелену каву у відділення для попередньо змеленої кави.
Використовуйте лише одну повну ложку меленої кави з комплекту (і зніміть зайве вгорі). Перевищення кількості меленої кави може спричинити переповнення групи заварювання і припинення приготування кави. Мелену каву буде викинуто, і кава не подаватиметься.
Коли ви востаннє видаляли накип з еспресо кавомашини? Усі апарати мають спеціальний індикатор видалення накипу. Ми радимо видаляти накип із кавомашини відразу після відповідної вказівки. Якщо ви не будете видаляти накип з еспресо кавомашини, всередині може накопичитися накип, і станеться збій у роботі.
Про видалення накипу з еспресо кавомашини читайте в посібнику користувача.
Якщо забилось відділення для попередньо змеленої кави, кава не подаватиметься. Щоб вирішити цю проблему, виконайте кроки внизу або перегляньте відео з інструкціями:
Якщо перед приготуванням кави не буде достатньо кавових зерен або води, приготування припиниться, а мелену каву буде викинуто в контейнер для меленої кави.
Щоб вирішити цю проблему, перед приготуванням кави перевірте, чи у вас достатньо кавових зерен або води.
Якщо ці рішення не допомагають вирішити проблему, зв’яжіться з нами для отримання подальшої підтримки.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: SM8780/00, SM8889/00, SM6685/00.
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