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Еспресо кавомашина Saeco не готує кави

Існує кілька різних причин, чому кава не виходить з еспресо кавомашини Saeco, навіть якщо кавові зерна змелені.
Внизу ви знайдете рішення для самостійного вирішення цієї проблеми.

Візьміть до уваги таке: якщо ви використовуєте апарат уперше, подається лише кілька крапель кави. Це нормально. Приготуйте ще кілька чашок кави, щоб оптимізувати екстрагування кави за рахунок щільності меленої кави.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: SM8780/00, SM8889/00, SM6685/00.

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