Еспресо кавомашина Saeco не готує кави

Через брудну або забиту групу заварювання кава може не подаватися з еспресо кавомашини. Важливо полоскати групу заварювання щотижня. Виконайте дії внизу або перегляньте наш навчальний відеоролик:

Вимкніть апарат і почекайте, поки він повністю вимкнеться і більше не шумітиме (це займає приблизно 15–20 секунд) Відкрийте сервісні дверцята і вийміть групу заварювання, натиснувши кнопку «PUSH» вправо. Тримаючи кнопку натиснутою, потягніть групу заварювання до себе. Добре сполосніть групу заварювання теплою водою і дайте їй висохнути на повітрі, після чого встановіть на місце.