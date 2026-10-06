Еспресо кавомашина Saeco протікає

Навіть якщо ви зловите воду для споліскування з носика подачі кави в чашку, вона завжди потраплятиме в лоток для крапель. Це пов’язано з тим, що апарат безпосередньо зливає воду для споліскування в лоток для крапель автоматичного споліскування, що керувати споліскуванням каналів і забезпечувати оптимальну роботу апарата.



Автоматичне споліскування виконується, коли апарат вмикають і вимикають після приготування напою або використання піноутворювача.



Через цю воду для споліскування вам може здаватися, що в лотку для крапель постійно є вода або лоток для крапель наповнюється швидше, ніж очікується. Проте це не свідчить про протікання апарата.



Примітка: Якщо лоток для крапель повний після приготування 2 чашок кави або лоток для крапель наповнюється водою за ніч, радимо звернутися до нас для отримання подальшої допомоги.