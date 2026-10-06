КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Головна сторінка підтримки

Служба підтримки Philips

Еспресо кавомашина Saeco не меле кавові зерна.

Якщо еспресо кавомашина Saeco не меле кавові зерна, а жорна крутяться, можливо, потрібно буде розблокувати лійку для кави і змінити налаштування млинка. Більше інформації можна знайти внизу.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: SM8780/00, SM8889/00, SM6685/00.

Відповіді на часті запитання

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти

Шукаєте щось інше?

Дізнайтеся про всі варіанти підтримки Philips

Служба підтримки Philips