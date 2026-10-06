Еспресо кавомашина Saeco не меле кавові зерна.

Щоб вирішити це, розблокуйте лійку для кави ручкою ложки і почистьте пилососом, виконуючи ці дії:



1. Вимкніть апарат і зачекайте, поки він не видаватиме жодних звуків (це може зайняти до 15–20 секунд).

2. Вийміть групу заварювання.

3. Відкрийте кришку лійки для попередньо змеленої кави і вставте ручку ложки в лійку. Зауважте: якщо немає лійки для попередньо змеленої кави, вставте ручку ложки в лійку для кави знизу.

4. Переміщайте ручку вгору та вниз, поки мелена кава не випаде. Візьміть до уваги таке: можливо, потрібно буде докласти зусилля.

5. За допомогою пилососа приберіть усю мелену каву, яка впала.

6. Потім поставте пилосос на отвір лійки для кави і накрийте лійку для попередньо змеленої кави рукою. Або поставте пилосос зверху і накрийте низ.

7. Встановіть групу заварювання на місце, увімкніть апарат знову і приготуйте еспресо.

8. Після приготування перевірте, чи в лійці немає меленої кави. Якщо є, повторіть процедуру розблокування.



Для запобігання блокуванню лійки для кави:

не наливайте/розливайте воду в ємність для кавових зерен.

Чисть лійку для кави щотижня.