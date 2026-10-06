Якщо еспресо кавомашина Saeco не меле кавові зерна, а жорна крутяться, можливо, потрібно буде розблокувати лійку для кави і змінити налаштування млинка. Більше інформації можна знайти внизу.
Щоб вирішити це, розблокуйте лійку для кави ручкою ложки і почистьте пилососом, виконуючи ці дії:
1. Вимкніть апарат і зачекайте, поки він не видаватиме жодних звуків (це може зайняти до 15–20 секунд). 2. Вийміть групу заварювання. 3. Відкрийте кришку лійки для попередньо змеленої кави і вставте ручку ложки в лійку. Зауважте: якщо немає лійки для попередньо змеленої кави, вставте ручку ложки в лійку для кави знизу. 4. Переміщайте ручку вгору та вниз, поки мелена кава не випаде. Візьміть до уваги таке: можливо, потрібно буде докласти зусилля. 5. За допомогою пилососа приберіть усю мелену каву, яка впала. 6. Потім поставте пилосос на отвір лійки для кави і накрийте лійку для попередньо змеленої кави рукою. Або поставте пилосос зверху і накрийте низ. 7. Встановіть групу заварювання на місце, увімкніть апарат знову і приготуйте еспресо. 8. Після приготування перевірте, чи в лійці немає меленої кави. Якщо є, повторіть процедуру розблокування.
Для запобігання блокуванню лійки для кави: не наливайте/розливайте воду в ємність для кавових зерен. Чисть лійку для кави щотижня.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:SM8780/00, SM8889/00, SM6685/00.