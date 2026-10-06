Еспресо кавомашина Saeco шумить

Коли повітря потрапить в еспресо кавомашину Saeco, вона сильно шумітиме, і вода не подаватиметься з резервуара в апарат.
Щоб вирішити цю проблему, виконайте кроки внизу:
1. Вимкніть апарат.
2. Спорожніть резервуар для води і вийміть фільтр AquaClean (чи будь-який інший фільтр для води).
3. Наповніть резервуар водою і встановіть його на місце.
4. Увімкніть апарат знову. Коли апарат нагріється, виберіть гарячу воду і подайте 2–3 чашки гарячої води.
Якщо ви використовуєте фільтр для води AquaClean, виконайте ці додаткові кроки, щоб перевірити, чи фільтр готовий і його правильно встановлено для використання:
1. Струшуйте фільтр для води AquaClean протягом 5 секунд.
2. Тримайте фільтр догори дном у ємності/чаші з водою, поки повітряні бульбашки перестануть виходити.
3. Встановіть фільтр назад у резервуар для води і наповніть резервуар водою.
4. Перезапустіть апарат і вимкніть та увімкніть його знову.
5. Виберіть гарячу воду і подайте 2–3 чашки гарячої води.
Зауважте, якщо ви використовуєте фільтр для води AquaClean більше, ніж 3 місяці, замініть його, оскільки він може бути забитий.