Під групою заварювання еспресо кавомашини Saeco є мелена кава

Мелена кава може потрапити під групу заварювання або навколо неї, якщо група заварювання та її частини погано змащені. Виконайте ці дії, щоб змастити частини групи заварювання:

1. Вимкніть еспресо кавомашину і дочекайтеся її повного вимкнення і стишення шуму (це займає прибл. 15–20 секунд).

2. Зніміть групу заварювання із пристрою і сполосніть її свіжою та теплою водою. Дайте їй висохнути на повітрі.

3. Нанесіть тонкий шар мастила на поршень групи заварювання.

4. Нанесіть тонкий шар мастила навколо валу, що внизу групи заварювання.

5. Нанесіть тонкий шар мастила на рейки з обох сторін.

Візьміть до уваги таке: щоб змастити групу заварювання, використовуйте мастило Philips/Saeco HD5061.