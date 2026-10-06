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Під групою заварювання еспресо кавомашини Saeco є мелена кава

Якщо всередині групи заварювання еспресо кавомашини Saeco або під нею є мелена кава, читайте рішення нижче або перегляньте нашу відеоінструкцію.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: SM8780/00, SM8889/00, SM6685/00.

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