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    Терміни доставки

    Коли моє замовлення буде доставлено?
    Доставка замовлень в межах України здійснюється протягом 2-3 робочих днів для відправлень служби Нова Пошта. Якщо ви замовляєте декілька товарів, ваші товари можуть бути відправлені в окремих пакунках.

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    Так
    Ні

    Трекінг замовлень

    Як відстежити статус свого замовлення?

    Після відправлення замовлення ми направимо вам на електронну адресу трек-номер. За цим номером ви можете відстежувати рух свого замовлення. Звертаємо вашу увагу на те, що ви можете одержати декілька трек-номерів у разі, якщо ваше замовлення надсилається кількома відправленнями.

     

    Якщо вас немає вдома у момент доставки, ваше замовлення може бути залишено у найближчому пункті видачі замовлень Нова Пошта. 

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    Так
    Ні
    Я одержав/ла лише частину замовлення
    Якщо ваше замовлення складається з кількох товарів, воно може доставлятися вам кількома відправленнями. Будь ласка, перевірте підтвердження доставки, оскільки в ньому повинні міститися трек-номери для кожного відправлення. Ви також можете почекати ще 2-3 дні для того, щоб переконатися, що додаткова посилка буде вам доставлена. Якщо частина вашого замовлення досі не була доставлена, будь ласка, натисніть тут, щоб зв'язатися з нашою командою по роботі з клієнтами.

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    Так
    Ні

    Способи доставки

    Які способи доставки є доступними?

    Ви можете обрати бажаний спосіб доставки під час оформлення та оплати замовлення. Ви можете обрати доставку замовлення службою Нова Пошта на зазначену вами адресу або у найближчий пункт видачі замовлень.

     

    Пов’язані питання:

    • Коли моє замовлення буде доставлено?

    Чи була ця інформація корисною?

    Так
    Ні
    Чи здійснюєте ви доставку на будь-яку адресу?
    Ми не можемо здійснювати доставку в зону проведення ООС та до Автономної Республіки Крим.

    Чи була ця інформація корисною?

    Так
    Ні
    Скільки коштує відправлення?
    В Philips Shop доставка замовлень безкоштовна.

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    Так
    Ні

    Оплата

    Ми приймаємо наступні способи оплати
    • Оплата при отриманні товару

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