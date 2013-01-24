Після відправлення замовлення ми направимо вам на електронну адресу трек-номер. За цим номером ви можете відстежувати рух свого замовлення. Звертаємо вашу увагу на те, що ви можете одержати декілька трек-номерів у разі, якщо ваше замовлення надсилається кількома відправленнями.

Якщо вас немає вдома у момент доставки, ваше замовлення може бути залишено у найближчому пункті видачі замовлень Нова Пошта.