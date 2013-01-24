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Після відправлення замовлення ми направимо вам на електронну адресу трек-номер. За цим номером ви можете відстежувати рух свого замовлення. Звертаємо вашу увагу на те, що ви можете одержати декілька трек-номерів у разі, якщо ваше замовлення надсилається кількома відправленнями.
Якщо вас немає вдома у момент доставки, ваше замовлення може бути залишено у найближчому пункті видачі замовлень Нова Пошта.
Ви можете обрати бажаний спосіб доставки під час оформлення та оплати замовлення. Ви можете обрати доставку замовлення службою Нова Пошта на зазначену вами адресу або у найближчий пункт видачі замовлень.
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