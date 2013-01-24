Ви можете використати код ваучера на знижку, ввівши код у поле «Введіть коди ваучерів на знижку», і натиснувши кнопку «Застосувати» під час оформлення та оплати замовлення. Для одного замовлення можна використати тільки один код ваучера. Для певних категорій товарів або товарів, на які вже діють знижки — наприклад, товарів з категорії розпродажу деякі коди ваучерів можуть не діяти.