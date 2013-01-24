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Готівковий розрахунок
Замовлення Philips Shop Ви можете оплатити готівкою у відділеннях Нова Пошта або при адресній доставці.
Через POS-термінал
У разі адресної доставки та у відділеннях компанії «Нова Пошта» банківською платіжною карткою Visa або MasterCard. Інформацію про найближче до Вас відділення, в якому можна скористатися цим видом розрахунку, можна уточнити за списком.
docs.google.com/spreadsheets/d/1VucxAwzFuynzf9x9TB5l_U2ry-mskYDERYFa9wJ3yiM/edit
Банківською карткою online*
На сайті Нова Пошта у розділі «Відстежити» та в мобільному додатку «Нова Пошта». https://novaposhta.ua/ru/tracking
*Сума онлайн-оплати не може перевищувати 14 999 грн за одну операцію.
Ви одержите рахунок-фактуру електронною поштою через 1-2 дні після того, як зробили замовлення.
Після отримання рахунку-фактури ви можете завантажити його у своєму обліковому записі в інтернет-магазині Philips Shop. Увійдіть у свій обліковий запис. Натисніть на кнопку «Переглянути історію замовлень». Щоб завантажити рахунок-фактуру, оберіть номер замовлення і натисніть на рахунок-фактуру.