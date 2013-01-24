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    Способи оплати

    Як оплатити замовлення?

    Готівковий розрахунок

    Замовлення Philips Shop Ви можете оплатити  готівкою у відділеннях Нова Пошта або при адресній доставці.

     

    Через POS-термінал

    У разі адресної доставки та у відділеннях компанії «Нова Пошта» банківською платіжною карткою Visa або MasterCard. Інформацію про найближче до Вас відділення, в якому можна скористатися цим видом розрахунку, можна уточнити за списком.

    docs.google.com/spreadsheets/d/1VucxAwzFuynzf9x9TB5l_U2ry-mskYDERYFa9wJ3yiM/edit

     

    Банківською карткою online*

    На сайті Нова Пошта у розділі «Відстежити» та в мобільному додатку «Нова Пошта». https://novaposhta.ua/ru/tracking

     

    *Сума онлайн-оплати не може перевищувати 14 999 грн за одну операцію.

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    Так
    Ні

    Коди ваучерів

    Як я можу використати код ваучера для отримання знижки?
    Ви можете використати код ваучера на знижку, ввівши код у поле «Введіть коди ваучерів на знижку», і натиснувши кнопку «Застосувати» під час оформлення та оплати замовлення. Для одного замовлення можна використати тільки один код ваучера. Для певних категорій товарів або товарів, на які вже діють знижки — наприклад, товарів з категорії розпродажу деякі коди ваучерів можуть не діяти.

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    Так
    Ні
    Що робити, якщо при використанні коду ваучера на знижку я одержав/ла повідомлення про помилку?
    При введенні промокоду треба враховувати регістр клавіатури. Будь-які тире (-) або спеціальні символи також є частиною промокоду. Якщо ви спробували усі можливі комбінації, а ваш промокод досі не діє, просимо звернутися до нас. Ми будемо раді вам допомогти.

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    Так
    Ні

    Рахунки-фактури

    Чи можна завантажити свій рахунок-фактуру?

    Ви одержите рахунок-фактуру електронною поштою через 1-2 дні після того, як зробили замовлення.
     

    Після отримання рахунку-фактури ви можете завантажити його у своєму обліковому записі в інтернет-магазині Philips Shop. Увійдіть у свій обліковий запис. Натисніть на кнопку «Переглянути історію замовлень». Щоб завантажити рахунок-фактуру, оберіть номер замовлення і натисніть на рахунок-фактуру.

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    Так
    Ні

    Оплата

    Ми приймаємо наступні способи оплати
    • Оплата при отриманні товару

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