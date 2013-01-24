Гарантія не поширюється ані на непрямі збитки (включаючи зокрема втрату даних або втрату доходу), ані на компенсацію за виконані самостійно роботи, наприклад регулярне технічне обслуговування, встановлення оновлення програмного забезпечення, збереження чи відновлення даних.

Гарантія не поширюється або не застосовується:

· якщо документ, який підтверджує придбання виробу, будь-яким чином змінено або він є нерозбірливий;

· якщо на виробі було змінено, видалено або нерозбірливо зазначено номер моделі, серійний номер або код дати виготовлення;

· якщо ремонт або модифікація виробу були проведені неуповноваженими сервісними організаціями чи особами;

· якщо дефект є результатом надмірного використання виробу не за призначенням, наприклад безперервного використання у комерційному середовищі;

· якщо дефект спричинений неналежним використанням виробу або умовами навколишнього середовища, які не відповідають інструкціям, зазначеним у посібнику користувача виробу;

· якщо дефект стався через підключення периферійних пристроїв, додаткового обладнання чи аксесуарів інших, ніж ті, які рекомендовані в посібнику користувача;

· якщо виріб було пошкоджено, зокрема, але не лише, тваринами, блискавкою, перепадом напруги, пожежею, стихійним лихом, транспортуванням або водою (крім випадків, коли в посібнику користувача прямо зазначено, що виріб можна промивати);

· у випадках нормального за своєю природою зносу або звичної заміни витратних матеріалів (наприклад, мішків для пилососа або картриджів);

· якщо виріб не працює належним чином, оскільки він не був розроблений, виготовлений чи схвалений для країни, в якій він використовується; це може статися у разі імпорту виробу;

· якщо виріб не працює належним чином через проблеми з доступом або у зв’язку з послугами, які надаються іншими постачальниками; до таких проблем належать перебої в мережах доступу (наприклад, у мережі кабельного чи супутникового мовлення, мережі Інтернет), несправності на лінії користувача або кореспондента, несправність локальної мережі (кабелю , файлового сервера, лінії користувача) і помилки в передавальній мережі (перешкоди, пошкодження, збої чи погана якість мережі);

· на додатки третіх сторін, що використовуються на виробах або з виробами.