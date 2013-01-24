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Гарантійний строк
Гарантійний строк в Україні на продукти Філіпс, Saeco, електричні пристрої Avent - 2 роки.
− відсутності правильно оформленого гарантійного талону Philips з датою придбання i даними роздрібної точки продажу або у разі заповнення гарантійного талону не у день придбання пристрою;
− виправлення або підробки зазначених вище документів;
− неможливості визначити модель та/або заводський номер пристрою;
− порушення правил використання, що зазначені в інструкції з використання пристрою, зокрема, неправильне використання чи інсталяція;
-потрапляння сторонніх предметів, комах та рідини у середину пристрою;
− виявлення факту втручання у конструкцію пристрою осіб, що не мають на це відповідного дозволу;
− випадкових механічних та інших пошкоджень пристрою, що були спричинені зовнішніми чинниками, зокрема, перепадами напруги, блискавкою, пожежею, водою, недбалістю (наприклад, не своєчасне видалення накипу чи очистка виробу, тощо) та ін. чинниками, що не піддаються контролю з боку Philips;
− якщо претензії пред’являються щодо робочих характеристик пристрою, які відповідають вказаним у специфікації.
Елементи виробів, що не підлягають обміну по гарантії:
Безкоштовне обслуговування протягом гарантійного терміну не включає обміну тих частин, які підлягають нормальному зношенню: головки, ножі до бритв, машинок для стрижки волосся, епіляторів; аксeссуари (щітки, сумки, чохли) до бритв, машинок для стрижки волосся, епіляторів; щітки щіток-плоєк для укладки волосся; насадки-щітки зубних щіток; насадки пристрою для форбування волосся; ножі і заточені насадки кухонних комбайнів, якщо вони затупилися, фільтри пилососів, чайників, кавоварок; мішки пилососів, щітки пилососів із зіпсованою щетиною; батарейки, акумулятори, з’єднувальні кабелі та ін.
Шановний Клієнте,
Вироби Philips розроблені та виготовлені відповідно до найвищих стандартів і відзначаються високою якістю, простотою у використанні та встановленні. Якщо у Вас виникнуть проблеми під час використання виробу, ми рекомендуємо спершу переглянути посібник користувача такого виробу або інформацію в розділі підтримки цього сайту, де (залежно від типу виробу) можна завантажити посібник користувача, переглянути часті запитання, відеоінструкції або форум підтримки.
У малоймовірному випадку виходу з ладу виробу компанія Philips забезпечить Вашому виробу Philips безкоштовне обслуговування у тому разі, якщо Ви повідомите нам про дефект протягом періоду дії гарантії, і за умови, що виріб використовувався відповідно до інструкцій, викладених у посібнику користувача (наприклад, у призначеному середовищі). Для деяких категорій виробів гарантію на виріб надають партнери компанії Philips; перевірте документацію, що додається до виробу.
Якщо Ви надаєте виріб для обслуговування в Україні, однак придбали його за кордоном, компанія Philips обслуговуватиме Ваш виріб на гарантійних умовах країни, де Ви його придбали.
Дія цього документа поширюється лише на споживчі товари. На професійні вироби поширюються гарантійні умови договору купівлі-продажу.
Період дії гарантії починається з дати покупки, вказаної у документі, який підтверджує придбання виробу, і закінчується в кінці строку, зазначеного в розділі «Період дії гарантії» нижче. Якщо виробу потрібне обслуговування, однак Ви втратили документ, який підтверджує придбання, або продавець невідомий Philips (наприклад, продавець на аукціоні онлайн), початком періоду дії гарантії вважатиметься дата, яка настала через три місяці з дати виготовлення, зазначеної на виробі, або яка є похідною від серійного номера. Якщо потрібне обслуговування виробу, на якому не вказано ні дати виготовлення, ані серійного номера, у такому разі потрібен документ, який підтверджує його придбання.
У випадку, коли ремонт виробу неможливий або комерційно недоцільний, компанія Philips може замінити виріб на новий або відремонтований з аналогічною функціональністю. Після ремонту, оновлення програмного забезпечення або заміни виробу період дії гарантії продовжуватиметься з дати першого придбання.
Гарантія не поширюється ані на непрямі збитки (включаючи зокрема втрату даних або втрату доходу), ані на компенсацію за виконані самостійно роботи, наприклад регулярне технічне обслуговування, встановлення оновлення програмного забезпечення, збереження чи відновлення даних.
Гарантія не поширюється або не застосовується:
· якщо документ, який підтверджує придбання виробу, будь-яким чином змінено або він є нерозбірливий;
· якщо на виробі було змінено, видалено або нерозбірливо зазначено номер моделі, серійний номер або код дати виготовлення;
· якщо ремонт або модифікація виробу були проведені неуповноваженими сервісними організаціями чи особами;
· якщо дефект є результатом надмірного використання виробу не за призначенням, наприклад безперервного використання у комерційному середовищі;
· якщо дефект спричинений неналежним використанням виробу або умовами навколишнього середовища, які не відповідають інструкціям, зазначеним у посібнику користувача виробу;
· якщо дефект стався через підключення периферійних пристроїв, додаткового обладнання чи аксесуарів інших, ніж ті, які рекомендовані в посібнику користувача;
· якщо виріб було пошкоджено, зокрема, але не лише, тваринами, блискавкою, перепадом напруги, пожежею, стихійним лихом, транспортуванням або водою (крім випадків, коли в посібнику користувача прямо зазначено, що виріб можна промивати);
· у випадках нормального за своєю природою зносу або звичної заміни витратних матеріалів (наприклад, мішків для пилососа або картриджів);
· якщо виріб не працює належним чином, оскільки він не був розроблений, виготовлений чи схвалений для країни, в якій він використовується; це може статися у разі імпорту виробу;
· якщо виріб не працює належним чином через проблеми з доступом або у зв’язку з послугами, які надаються іншими постачальниками; до таких проблем належать перебої в мережах доступу (наприклад, у мережі кабельного чи супутникового мовлення, мережі Інтернет), несправності на лінії користувача або кореспондента, несправність локальної мережі (кабелю , файлового сервера, лінії користувача) і помилки в передавальній мережі (перешкоди, пошкодження, збої чи погана якість мережі);
· на додатки третіх сторін, що використовуються на виробах або з виробами.
Щоб уникнути небажаних незручностей, перш ніж звертатися до дилера чи компанії Philips, радимо уважно прочитати посібник користувача та/або відвідати розділ підтримки на цьому веб-сайті. Для отримання обслуговування протягом періоду дії гарантії зверніться до центру обслуговування користувачів, скориставшись одним із засобів зв’язку, вказаних на цьому веб-сайті. Якщо термін дії гарантії завершився, у деяких країнах Ви можете безпосередньо звернутись у найближчий авторизований сервісний центр. Адреси доступних сервісних центрів можна знайти на цьому сайті (за наявності).
Щоб отримати ефективну допомогу, звертаючись до компанії Philips чи її партнерів з постачання послуг, підготуйте таку інформацію:
· тип виробу чи номер моделі (інколи відомий як ідентифікатор моделі);
· документ, який підтверджує придбання (наприклад, оригінал рахунку або касовий чек), де зазначено дату покупки, ім’я продавця і номер моделі виробу; та
· серійний номер або код дати виготовлення, як зазначено на виробі.
Номер моделі, серійний номер або код дати виготовлення (якщо є) можна знайти у відсіку для батарей на задній або нижній панелі виробу.
Період дії гарантії
Період дії гарантії в Україні для категорій виробів, вказаних у заголовку цього документа, становить 12 місяців, окрім таких винятків:
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Виняток
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Період дії гарантії
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РК-монітори лінійок B, S, P
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36 місяців
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РК-монітори лінійок C, E, V, T, X та G
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24 місяці
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Телевізори, пристрої для цифрових фотографій, приймачі цифрового телебачення, веб-камери, аудіопристрої для комп’ютера, клавіатури та миші
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24 місяці