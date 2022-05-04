

От говядины до десертов, супов и тушеных блюд – мультиварка-скороварка Philips Все в одном серии 3000 обеспечивает быстрое приготовление под давлением. Автоматический сброс давления всего за 7 минут - на 50% быстрее, чем приготовление на плите*.

* Говядина готовится за 30 минут от разогрева до полного сброса давления по сравнению с 60 минутами на плите.