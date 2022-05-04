Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Air Cooker NX0690

    Мультиварка-скороварка
    Все в одном

    Максимум вкуса, минимум усилий

    Мультиварка-скороварка Philips

    All in one Cooker HD2151

    Все в одном серии 3000

    Готовьте сытные рецепты за 30 минут*


    HD2151/40

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Технология быстрого сброса давления Rapid Pressure Release Technology обеспечивает автоматический сброс давления всего за 7 минут

    Система контроля вкуса Taste Control System для непревзойденного вкуса блюд

    Приготовление без труда благодаря удобному пользовательскому интерфейсу с пошаговыми инструкциями

    Максимальный объем до 5л, рабочий – 3,3л

    Избавьтесь от хлопот по приготовлению пищи дома с нашей многофункциональной мультиваркой-скороваркой. Этому лучше всего поможет 35 предварительно установленных программ и 18 программ защиты для беззаботной готовки.

    Посмотреть все мультиварки-скороварки

    * Говядина готовится за 30 минут от разогрева до полного сброса давления по сравнению с 60 минутами на плите.

    All in one Cooker HD2151

    Мультиварка-скороварка Philips 
    Все в одном серии 3000

    Готовьте сытные рецепты за 30 минут*


    HD2151/40

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Технология быстрого сброса давления Rapid Pressure Release Technology обеспечивает автоматический сброс давления всего за 7 минут

    Система контроля вкуса Taste Control System для непревзойденного вкуса блюд

    Приготовление без труда благодаря удобному пользовательскому интерфейсу с пошаговыми инструкциями

    Объем чаши 5 л идеально подходит для всей семьи

    Избавьтесь от хлопот по приготовлению пищи дома с нашей многофункциональной мультиваркой-скороваркой. Этому лучше всего поможет 35 предварительно установленных программ и 18 программ защиты для беззаботной готовки.

    Посмотреть все мультиварки-скороварки

    * Говядина готовится за 30 минут от разогрева до полного сброса давления по сравнению с 60 минутами на плите.

    IF Design Award 2022

    Технология быстрого сброса давления 


    От говядины до десертов, супов и тушеных блюд – мультиварка-скороварка Philips Все в одном серии 3000 обеспечивает быстрое приготовление под давлением. Автоматический сброс давления всего за 7 минут - на 50% быстрее, чем приготовление на плите*.

     

    * Говядина готовится за 30 минут от разогрева до полного сброса давления по сравнению с 60 минутами на плите.

    Сиситема контроля вкуса

    Система контроля вкуса для непревзойденного вкуса блюд


    Получите еще более вкусные результаты с новой системой Taste Control* – точный контроль давления и температуры улучшает нежность мяса на 22% и сочность на 42%**.
     

    * Тейст Контрол.
    ** Испытаны с помощью WBSF и измерены потери содержания влаги в свинине и курильщике, сравнение мультиварки-скороварки Philips All-in-One серии 3000 с приготовлением на плите.

    Приложение NutriU

    NutriU* - ваше краткое руководство для ежедневного питания


    Познакомьтесь с кулинарным экспертом, который предоставит вдохновение для приготовления пищи. NutriU поможет выбрать и предоставит инструкции, чтобы стать лучшим поваром.

     

    * НутриЮ.

    Загрузить приложение
    Компактный дизайн

    Современный дизайн – победитель премии iF Design Award


    Компактный размер подходит для современных кухонь, а специальный пользовательский интерфейс обеспечивает дополнительное удобство.

     

    *Иф Дизайн Эвордс.

    Дополнительный год гарантии

    Дополнительный год гарантии при регистрации продукта на сайте


    Зарегистрируйте мультиварку-скороварку на philips.ua в течение 90 дней с даты покупки и получите дополнительный год гарантии на прибор.

    Получить +1 год гарантии или зарегистрироваться
    5 Liter capacity

    Больше о многофункциональной мультиварке-скороварке

     

    • Предустановленные программы приготовления - наслаждайтесь более чем 35 предварительно установленными параметрами меню одним нажатием кнопки.
    • Встроенная система блокировки от детей позволяет готовить еду, когда ваши малыши рядом- 3 адаптированные программы приготовления - готовьте любимые блюда одним прикосновением с помощью функции «Любимые рецепты».
    • Функция загущение «Соус» для лучшей текстуры и аромата – мощная функция кипячения делает ваши блюда более густыми, насыщенными и сохраняет вкус. 
    • С помощью функции «Добавить ингредиенты» можно добавить дополнительные ингредиенты во время приготовления.

    Посмотрите, как работает мультиварка-скороварка Все в одном

    Philips All-in-One Cooker Series 3000 video thumbnail, product video

    Что другие говорят о мультиварке-скороварке Все в одном

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Заказывайте мультиварку-скороварку Philips Все в одном в официальном магазине

    Philips All-in-One Cooker

    Мультиварка-скороварка Philips Все в одном HD2151/40 с удобным пользовательским интерфейсом делает процесс приготовления непринужденным. Комплектуется ложкой 3-в-1 и мерной чашкой.

    Посмотреть все мультиварки-скороварки

    Персонализация через приложение NutriU

    Откройте для себя здоровые, питательные рецепты и вдохновение с помощью программы NutriU, вашего виртуального опытного сушефа.

    200+ рецептов, советов и персонализированных рекомендаций

    Ежедневное вдохновение для открытия любимых рецептов

    Пошаговые инструкции, чтобы стать лучшим поваром

    App store
    Google store
    NutriU QR code
    NutriU app screens

    Часто задаваемые вопросы

    Каковы преимущества использования программы NutriU?

    NutriU – это ваш опытный сушеф, который поддерживает вас во время приготовлении, чтобы вы могли уверенно экспериментировать с гарантированными результатами. Найдите вдохновение в сотнях рецептов, подготовьте ингредиенты и готовьте с пошаговыми инструкциями, чтобы стать лучшим поваром.

     

    NutriU = НутриЮ

    Сколько способов приготовления предлагает мультиварка-скороварка Philips Все в одном?

    Мультиварка-скороварка Philips Все в одном предлагает 35 предварительно установленных программ приготовления для различных блюд одним нажатием кнопки, а также опцию 3 персонализированных программ для приготовления любимых блюд.

    Что можно приготовить с помощью мультиварки-скороварки Philips Все в одном?

    От говядины до десертов, супов и тушеных блюд Philips Все в одном серии 3000 обеспечивает быстрое приготовление под давлением. Она обеспечивает автоматический сброс давления всего за 7 минут – на 50% быстрее, чем приготовление на плите*.


    * Говядина готовится за 30 минут от разогрева до полного сброса давления по сравнению с 60 минутами на плите.

    Что входит ли в комплект мультиварки-скороварки?

    Мультиварка-скороварка укомплектована 3-в-1 ложкой и мерной чашкой.

    Какая емкость мультиварки-скороварки?

    Максимальный объем чаши до 5л, рабочий – 3,3л. Количество порций – до 8.

    Philips support is here, contact

    Нужна поддержка для вашей мультиварки-скороварки?

    Выполните поиск по номеру модели:

    Ключевые слова для поиска
    Рекомендуемые результаты
      Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

      Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.

      Показать продукты Скрыть продукты

      Найдено более 1 продукта.

      Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.

      Изображение продукта

      Описание продукта

      Номер модели

      Назад до усіх виробів
      Где найти номер модели изделия?

      Подпишитесь на нашу новостную рассылку

      Получите промокод со скидкой 15% на выбранный ассортимент товаров​

      Будьте в курсе эксклюзивных предложений и акций​

      Узнавайте актуальные и полезные советы от Philips​

      *

      Заполнив и отправив форму, вы даете согласие получать рекламно-информационные сообщения относительно продукции Philips, услуг, событий и акционных предложений в зависимости от ваших предпочтений и поведения. Вы даете согласие на обработку и хранение ваших персональных данных согласно Закону Украины «Про защиту персональных данных». Вы можете в любой момент аннулировать подписку!

      Что это означает?

      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

      Я понимаю

      You are about to visit a Philips global content page

      You are about to visit the Philips USA website.

      Оплата

      Мы принимаем следующие способы оплаты

      • Оплата при получении товара

      Быстрые ссылки

      Часто задаваемые вопросы
      Условия и положения
      Поиск заказа
      О Philips

      Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.