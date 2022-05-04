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Избавьтесь от хлопот по приготовлению пищи дома с нашей многофункциональной мультиваркой-скороваркой. Этому лучше всего поможет 35 предварительно установленных программ и 18 программ защиты для беззаботной готовки.
* Говядина готовится за 30 минут от разогрева до полного сброса давления по сравнению с 60 минутами на плите.
Избавьтесь от хлопот по приготовлению пищи дома с нашей многофункциональной мультиваркой-скороваркой. Этому лучше всего поможет 35 предварительно установленных программ и 18 программ защиты для беззаботной готовки.
* Говядина готовится за 30 минут от разогрева до полного сброса давления по сравнению с 60 минутами на плите.
* Говядина готовится за 30 минут от разогрева до полного сброса давления по сравнению с 60 минутами на плите.
От говядины до десертов, супов и тушеных блюд – мультиварка-скороварка Philips Все в одном серии 3000 обеспечивает быстрое приготовление под давлением. Автоматический сброс давления всего за 7 минут - на 50% быстрее, чем приготовление на плите*.
* Говядина готовится за 30 минут от разогрева до полного сброса давления по сравнению с 60 минутами на плите.
* Тейст Контрол.
Получите еще более вкусные результаты с новой системой Taste Control* – точный контроль давления и температуры улучшает нежность мяса на 22% и сочность на 42%**.
** Испытаны с помощью WBSF и измерены потери содержания влаги в свинине и курильщике, сравнение мультиварки-скороварки Philips All-in-One серии 3000 с приготовлением на плите.
* Тейст Контрол.
*Иф Дизайн Эвордс.
Компактный размер подходит для современных кухонь, а специальный пользовательский интерфейс обеспечивает дополнительное удобство.
*Иф Дизайн Эвордс.
Зарегистрируйте мультиварку-скороварку на philips.ua в течение 90 дней с даты покупки и получите дополнительный год гарантии на прибор.
Мультиварка-скороварка Philips Все в одном HD2151/40 с удобным пользовательским интерфейсом делает процесс приготовления непринужденным. Комплектуется ложкой 3-в-1 и мерной чашкой.
NutriU – это ваш опытный сушеф, который поддерживает вас во время приготовлении, чтобы вы могли уверенно экспериментировать с гарантированными результатами. Найдите вдохновение в сотнях рецептов, подготовьте ингредиенты и готовьте с пошаговыми инструкциями, чтобы стать лучшим поваром. NutriU = НутриЮ
NutriU – это ваш опытный сушеф, который поддерживает вас во время приготовлении, чтобы вы могли уверенно экспериментировать с гарантированными результатами. Найдите вдохновение в сотнях рецептов, подготовьте ингредиенты и готовьте с пошаговыми инструкциями, чтобы стать лучшим поваром.
NutriU = НутриЮ
Мультиварка-скороварка Philips Все в одном предлагает 35 предварительно установленных программ приготовления для различных блюд одним нажатием кнопки, а также опцию 3 персонализированных программ для приготовления любимых блюд.
От говядины до десертов, супов и тушеных блюд Philips Все в одном серии 3000 обеспечивает быстрое приготовление под давлением. Она обеспечивает автоматический сброс давления всего за 7 минут – на 50% быстрее, чем приготовление на плите*.
* Говядина готовится за 30 минут от разогрева до полного сброса давления по сравнению с 60 минутами на плите.
Мультиварка-скороварка укомплектована 3-в-1 ложкой и мерной чашкой.
Максимальный объем чаши до 5л, рабочий – 3,3л. Количество порций – до 8.
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