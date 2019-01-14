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    Новое решение для здорового питания

    Ручной блендер Viva ProMix

    с новыми аксессуарами 

    Ручной блендер ProMix

    Ручной блендер Viva ProMix

    Ручной блендер ProMix

    Ручной блендер Viva ProMix

    Нарезать спиралью   

    Измельчить

    Смешать

    Видео о ручном блендере

    Полезная альтернатива макаронам


    Нарежьте овощи в виде лапши, спагетти или лингвини. Овощерезка-спиралайзер поставляется с тремя разными ножами.

    Полезная альтернатива макаронам


    Нарежьте овощи в виде лапши, спагетти или лингвини. Овощерезка-спиралайзер поставляется с тремя разными ножами

    • красная лапша из овощей
    • желтая лапша из овощей
    • зеленая лапша из овощей

      Простое приготовление супов

       

      Теперь крем-суп легко приготовить и удобно взять с собой в герметичном контейнере. Контейнер можно нагревать до 200 градусов и замораживать. 

      Простое приготовление супов и смузи

      Наслаждайтесь домашней едой прямо в пути


      Смешивайте полезные смузи в специальном стакане On-the-Go и отправляйтесь по делам. Можно наслаждаться  полезным перекусом без отрыва от важных дел. ​

      Аксессуары

      Измельчитель xl

      Измельчитель XL

      Легко измельчайте лук, мясо, твердые сорта сыра, сухари, чеснок, травы и многое другое.

      Спиральный нож

      Овощерезка-спиралайзер​

      Нарежьте картофель, морковь, цукини в форме лапши, а затем сварите – полезный и вкусный гарнир готов! ​

      Одиночный и двойной венчик

      Насадка-миксер

      Взбивайте сливки, яичные белки для нежных кремов, воздушных омлетов и начинок. 

      Дорожный контейнер

      Стакан On-the-Go

      Смешайте смузи прямо в бутылке и закрутите крышку — вы готовы отправляться в путь.

      Контейнер для супа

      Контейнер для супа

      Смешивайте, носите и подогревайте всю еду в одном контейнере, а также используйте специальное отделение для гренок.

      Выберите свой идеальный блендер

      Viva Collection

      Ручной блендер ProMix

      Viva Collection

      HR2657/90
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      Viva Collection

      Ручной блендер ProMix

      Viva Collection

      HR2655/90
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      Viva Collection

      Ручной блендер ProMix

      Viva Collection

      HR2653/90
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      Viva Collection

      Ручной блендер ProMix

      Viva Collection

      HR2652/90
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      Viva Collection

      Ручной блендер ProMix

      Viva Collection

      HR2621/90
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      Мощность
      • 800 Вт
      • 800 Вт
      • 800 Вт
      • 800 Вт
      • 800 Вт

      Управление скоростями
      • Технология SpeedTouch
      • Технология SpeedTouch
      • Технология SpeedTouch
      • Технология SpeedTouch
      • Технология SpeedTouch

      Фронтальная панель корпуса
      • Метал
      • Метал
      • Метал
      • Метал
      • Пластик

      Венчик
      • +
      • +
      • -
      • +
      • +

      Насадка-миксер
      • -
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      Измельчитель XL
      • +
      • +
      • +
      • +
      • +

      Спортивная бутылка/мерный стакан
      • +
      • +
      • +
      • +
      • -

      Овощерезка-спиралайзер
      • +
      • -
      • -
      • -
      • -

      Контейнер для супа
      • -
      • +
      • -
      • -
      • -

      Контейнер для супа
      • -
      • +
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      Смотреть все ручные блендеры

      Найдите источник вдохновения 

       

      Смешивайте, измельчайте и нарезайте спиралями для создания вкусных блюд и закусок для всей семьи.

      Зарегистрируйте свой блендер, чтобы получить книгу рецептов в электронном формате

      Хрустящий куриный шашлык
      при помощи насадки "Спиральный нож"

      Запеченные розы из яблок 
      при помощи насадки "Спиральный нож"

      Смузи из клубники и краснокочанной капусты 
      при помощи насадки "Измельчитель"

      Тефтели с овощами
      при помощи насадки "Измельчитель"

      Тыквенный суп с чоризо
      при помощи насадки "Измельчитель"

      Соусы
      при помощи насадки "Измельчитель"

      Салат "Радуга" 
      при помощи насадки "Спиральный нож"

      Познакомьтесь с нашими продуктами

      Приобретите свой ручной блендер Viva ProMix в интернет -магазине Philips или в других магазинах-партнерах

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