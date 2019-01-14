Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Нарежьте овощи в виде лапши, спагетти или лингвини. Овощерезка-спиралайзер поставляется с тремя разными ножами.
Нарежьте овощи в виде лапши, спагетти или лингвини. Овощерезка-спиралайзер поставляется с тремя разными ножами
Теперь крем-суп легко приготовить и удобно взять с собой в герметичном контейнере. Контейнер можно нагревать до 200 градусов и замораживать.
Теперь крем-суп легко приготовить и удобно взять с собой в герметичном контейнере. Контейнер можно нагревать до 200 градусов и замораживать.
Смешивайте полезные смузи в специальном стакане On-the-Go и отправляйтесь по делам. Можно наслаждаться полезным перекусом без отрыва от важных дел.
Измельчитель XL
Легко измельчайте лук, мясо, твердые сорта сыра, сухари, чеснок, травы и многое другое.
Овощерезка-спиралайзер
Нарежьте картофель, морковь, цукини в форме лапши, а затем сварите – полезный и вкусный гарнир готов!
Насадка-миксер
Взбивайте сливки, яичные белки для нежных кремов, воздушных омлетов и начинок.
Стакан On-the-Go
Смешайте смузи прямо в бутылке и закрутите крышку — вы готовы отправляться в путь.
Контейнер для супа
Смешивайте, носите и подогревайте всю еду в одном контейнере, а также используйте специальное отделение для гренок.
|
Ручной блендер ProMix
Viva Collection
HR2657/90
|
Ручной блендер ProMix
Viva Collection
HR2655/90
|
Ручной блендер ProMix
Viva Collection
HR2653/90
|
Ручной блендер ProMix
Viva Collection
HR2652/90
|
Ручной блендер ProMix
Viva Collection
HR2621/90
|
Мощность
|
|
|
|
|
|
Управление скоростями
|
|
|
|
|
|
Фронтальная панель корпуса
|
|
|
|
|
|
Венчик
|
|
|
|
|
|
Насадка-миксер
|
|
|
|
|
|
Измельчитель XL
|
|
|
|
|
|
Спортивная бутылка/мерный стакан
|
|
|
|
|
|
Овощерезка-спиралайзер
|
|
|
|
|
|
Контейнер для супа
|
|
|
|
|
|
Контейнер для супа
|
|
|
|
|
Смешивайте,
Смешивайте,
HR2621/90
HR2652/90
HR2653/90
HR2655/90
HR2657/90
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.