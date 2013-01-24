Энергоэффективный ЖК-монитор
272B1G/00
Максимальная энергоэффективность
Экологичный монитор Philips 27" разработан для обеспечения высокой производительности. Этот монитор имеет высокие показатели энергоэффективности благодаря особой конструкции и функциям PowerSensor и LightSensor, которые сохраняют высокое качество изображения при меньших затратах энергии.
Энергоэффективный ЖК-монитор
242B1G/00
Максимальная энергоэффективность
Экологичный монитор Philips 24" разработан для обеспечения высокой производительности. Этот монитор имеет высокие показатели энергоэффективности благодаря особой конструкции и функциям PowerSensor и LightSensor, которые сохраняют высокое качество изображения при меньших затратах энергии